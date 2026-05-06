दुनिया का सबसे लंबा सांप, इसके आगे ऊंट भी लगता है बौना; खड़े-खड़े निगल सकता है भारी जानवर

Worlds Longest Wild Snake: इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी के इलाकों में एक बड़ा अजगर देखने को मिला है. इस सांप की लंबाई करीबन 7.22 मीटर और वजन लगभग 96-125 किलो तक है.
Trending Photos
Reticulated Pythons: दुनियाभर में सांपों की तकरीबन 3000-9000 प्रजातियां पाई जाती हैं. अमेजन के घने जंगलों से लेकर, ऑस्ट्रेलिया की रेत और ब्राजील की नदियों में एक से बढ़कर एक खतरनाक सांप पाए जाते हैं. बता दें कि सांप अपने आकार और लंबाई के चलते हमेशा दिलचस्प विषय बने रहते हैं. इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के घने जंगलों में भी ऐसा ही एक खतरनाक अजगर देखने को मिला है, जो अपने असाधारण बनावट और लंबाई के चलते खूब चर्चाओं में है.
इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी के इलाकों में एक बड़ा जालीदार अजगर देखने को मिला है. इस विशालकाय सांप का नाम इबू बैरन है और इसका साइंटिफिक नाम मलायोपायथन रेटिकुलेटस ( Malayopython Reticulatus) है. इस सांप की लंबाई तकरीबन 7.22 मीटर है और इसका वजन लगभग 96-125 किलो तक है. बताया जा रहा है कि इस सांप के शरीर की चौड़ाई एक व्यसक आदमी की जांघ जितनी मोटी है.
ये भी पढ़ें- इंडोनेशिया के इस खूबसूरत द्वीप में भीषण हादसा, आपस में भिड़े बस-टैंकर ट्रक; 16 की हुई मौत
बता दें कि यह सांप इतना शक्तिशाली है कि ये बड़े से बड़े जानवरों को आसानी से निवाला बना सकता है. यह गाय-भैंस जैसे भारी जानवरों को भी तुरंत निगलने की क्षमता रखता है. अपने विशालकाय आकार और मजबूती के चलते इसे जंगल का सबसे घातक जानवर माना जा रहा है. हालांकि, यह सांप इतना जहरीला नही है, लेकिन इसकी ताकत ही इसका सबसे बड़ा हथियार है. मलायोपायथन रेटिकुलेटस अपने शिकार को शरीर में जकड़कर उसका दम घोंट देता है.
ये भी पढ़ें- 7 महीने की जंग, मधुमक्खियों का हमला... रोंगटे कर देंगी 2026 के लिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां, पहले ही दिख रही झलक
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने साइंटिफिक तरीके से मलायोपायथन रेटिकुलेटस के वजन और लंबाई की पुष्टि की है. जांच के बाद अब इस अजगर को अबतक का सबसे लंबा घोषित किया गया है. बता दें कि रेटिकुलेटेड अजगर पहले से ही दुनिया की सबसे लंबी सांपों की प्रजाति में आते हैं. इन अजगरों की अधकितर लंबाई 10-19 फीट तक होती है, जबकि 20 फीट से ज्यादा लंबे अजगर दुर्लभ माने जाते हैं. 23 फीट या उससे ज्यादा लंबे साइज वाले अजगर असाधारण माने जाते हैं.