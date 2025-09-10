सिंहासन खाली करो, महाराज आ रहे हैं... नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी तय? कॉटेज में रहने वाला शख्स संभालेगा राज गद्दी!
Advertisement
trendingNow12915790
Hindi Newsदुनिया

सिंहासन खाली करो, महाराज आ रहे हैं... नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी तय? कॉटेज में रहने वाला शख्स संभालेगा राज गद्दी!

नेपाल की सड़कों पर 2025 में हंगामा मचा हुआ है. देश जल रहा है. पीएम ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है. केपी शर्मा ओली की सरकार के एक फैसले ने पूरे नेपाल को एक बड़े संकट में डाल दिया है.अब हर आदमी के जेहन में एक सवाल है आखिर अब आगे क्या? नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी होगी? देश में चुनाव होगा? या  पहाड़ों पर रहने वाला शख्स राजा बनेगा. जानें पूरी कहानी

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 10, 2025, 07:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिंहासन खाली करो, महाराज आ रहे हैं... नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी तय? कॉटेज में रहने वाला शख्स संभालेगा राज गद्दी!

2025 में नेपाल की सड़कें आग की तरह धधक रही हैं.मार्च से शुरू हुए प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं. माना जा रहा है कि पुलिस के साथ झड़पों में करीब 20 से अधिक लगभग 200 लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने संसद और अन्य आधिकारिक इमारतों की दीवारों पर प्रदर्शनकारियों के चढ़ने पर उन पर आंसू गैस, पानी की बौछारें और गोलियां चलाईं हैं. मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, नेपाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में आग लगा दी. कई अन्य राजनेताओं के घरों में भी तोड़फोड़ की गई. जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की नाकामी से तंग आ चुकी है.

केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया, जिसने आग में घी का काम किया. 9 सितंबर 2025 को ओली को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी.अब हर नेपाली के मन में सवाल है: आगे क्या? 

सोशल मीडिया बैन ने आग में किया घी का काम
ओली सरकार ने सोशल मीडिया बैन को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज दबाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया. लेकिन जेन-जेड ने इसे हथियार बना लिया. एक्स पर #BringBackMonarchy और #HinduRashtra ट्रेंड करने लगा. युवाओं ने सड़कों पर उतरकर संसद और सरकारी दफ्तरों को घेर लिया. कई जगहों पर आगजनी हुई, इमारतें जलीं. पुलिस के आंसू गैस और लाठीचार्ज ने हालात और बिगाड़ दिए. नतीजा आज नेपाल में ओली की सत्ता चली गई. जिसके बाद एक नाम की खूब चर्चा हो रही है पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की. जानें अभी उनकी क्या है स्थिति, क्या संभाल सकते हैं गद्दी. पूरी कहानी समझते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह: पहाड़ों से सिंहासन की ओर?
2008 में राजशाही के समाप्त होने के बाद से पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह एक निजी नागरिक के रूप में रह रहे हैं. उनका मुख्य निवास काठमांडू स्थित निर्मल निवास है. 2024 की शुरुआत में कथित तौर पर वे शहर के बाहरी इलाके, नागार्जुन पहाड़ियों में स्थित एक शिकारगाह में विशेष रूप से हेमंतबास नामक एक कॉटेज में अंशकालिक रूप से रहने चले गए. उनकी पत्नी रानी मां रत्ना महेंद्र मंजिल में हैं. 

पूर्व राजकुमार और राजकुमारियां
शाही परिवार के युवा सदस्य विदेश में रहते हैं. पूर्व युवराज पारस और राजकुमारी हिमानी की पुत्री, राजकुमारी कृतिका शाह, जुलाई 2008 में अपने परिवार के साथ नेपाल छोड़कर सिंगापुर चली गईं, जहां वे अपनी शिक्षा जारी रख रही हैं. उनकी बड़ी बहन, राजकुमारी पूर्णिका शाह भी 2008 में नेपाल छोड़कर सिंगापुर में हैं. मार्च में जब ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से काठमांडू लौटे और हज़ारों राजशाही समर्थकों ने उनका स्वागत किया. उन्हें और उनके परिवार को निर्मल निवास ले जाया गया. मई में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और अमेरिका से लौटे अपने पोते हृदयेंद्र के साथ नारायणहिती शाही महल का दौरा किया. इस दौरान, परिवार ने महल परिसर में पूजा-अर्चना की गई.

राजशाही समर्थक प्रदर्शन, कोशिश कई बार
राजा की वापसी को लेकर कोशिश तो कई बार हुई जैसे मार्च में राजशाही समर्थक प्रदर्शनों में भारी भीड़ उमड़ी, जो "राजा वापस आओ, देश बचाओ" के नारे लगा रही थी. मई में नवराज सुबेदी के नेतृत्व में राजशाही समर्थक समूहों ने देशव्यापी विरोध अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने जुलाई तक नारायणहिती महल संग्रहालय सहित प्रमुख क्षेत्रों के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया. सत्तारूढ़ सीपीएन-यूएमएल पार्टी ने नेपाल की गणतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए, विशेष रूप से गणतंत्र दिवस पर, जवाबी विरोध प्रदर्शन किए. पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने इस आंदोलन को गति देने में अहम भूमिका निभाई है. काठमांडू में उनकी उपस्थिति ने हज़ारों समर्थकों को आकर्षित किया. हालाँकि उन्होंने औपचारिक रूप से गद्दी वापस लेने की कोशिश नहीं की है, फिर भी उनकी उपस्थिति राजभक्त समर्थकों को लामबंद करती रहती है. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) राजतंत्र का समर्थन एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के संरक्षक के रूप में करती है.

अब जानें  हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग क्यों?
2008 में माओवादी आंदोलन ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बना दिया. लेकिन 17 साल में 14 सरकारें बदल चुकी हैं. कोई भी सरकार स्थिरता नहीं दे पाई. भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी ने जनता को निराश किया. 81% हिंदू आबादी अपनी सांस्कृतिक पहचान वापस चाहती है. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) और काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं. मार्च में हिंसक झड़पों में दो लोग मरे, 100 से ज्यादा घायल हुए. 

सेना का दखल: राजशाही की ओर इशारा?
ओली के इस्तीफे के बाद नेपाली सेना ने कानून-व्यवस्था संभाल ली है.. सेना प्रमुख ने पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर के सामने बयान दिया, जिसे राजशाही समर्थन का संकेत माना जा रहा है. कुछ लोग बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन नजरें  ज्ञानेंद्र पर टिकी हैं. एक्स पर लोग कह रहे हैं, "कम्युनिज्म खत्म, राजा लौटो!" 

आगे क्या? चुनाव, राजशाही या अराजकता?
नेपाल का संविधान राजशाही की इजाजत नहीं देता. नया संविधान चाहिए, जो आसान नहीं. अगला चुनाव 2027 में है, लेकिन अस्थिरता के चलते जल्दी चुनाव की मांग उठ रही है. कुछ जानकार कहते हैं कि माओवादी और चीन का प्रभाव अब भी बाधा है. फिर भी, जनता का जोश और आरपीपी का समर्थन राजशाही की उम्मीद जगा रहा है. ज्ञानेंद्र ने अभी चुप्पी साधी है, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं, "वो ही देश बचा सकते हैं." आरपीपी और युवा संगठन हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे. लेकिन चुनौतियां एक ही है माओवादी, चीन का दबाव. क्या नेपाल फिर राजशाही की ओर मुड़ेगा? या नई सरकार बनेगी? यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन हवा राजा की तरफ बह रही है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

nepal gen z protest

Trending news

चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
;