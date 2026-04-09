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Hindi NewsदुनियाRex Heuermann: सीरियल बीच किलर की कहानी जिसने 8 महिलाओं का किया कत्‍ल, अनसुलझी मौतों के रहस्‍य से उठा पर्दा

Rex Heuermann: सीरियल बीच किलर की कहानी जिसने 8 महिलाओं का किया कत्‍ल, अनसुलझी मौतों के रहस्‍य से उठा पर्दा

Serial Killer: अमेरिका के न्यूयॉर्क में कई महिलाओं के कातिल Rex Heuermann को अदालत ने सजा सुना दी है. ये वो सीरियल किलर है जो अकेली महिलाओं को अपना निशाना बनाया करता था और फिर उन्हें मार दिया करता था. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:40 AM IST
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फाइल फोटो- Rex Heuermann
फाइल फोटो- Rex Heuermann

Crime News: न्यूयॉर्क में लंबे समय से चर्चा का विषय रहने वाले 'लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर' मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. 62 साल के पूर्व आर्किटेक्ट Rex Heuermann ने 8 महिलाओं का कत्ल करने और उनकी लाशों को अलग-अलग जगहों पर फेंकने की बात अदालत में कबूल कर ली है. यह कबूलनामा 8 अप्रैल को सामने आया, जिससे करीब एक दशक से ज्यादा समय से अनसुलझे इस केस पर बड़ा पर्दा उठ गया.

कौन है Rex Heuermann?

Rex Heuermann एक वक्त में एक सामान्य और कामयाब आर्किटेक्ट था, जो लॉन्ग आइलैंड में अपने परिवार के साथ रहता था. उसकी शादी हो चुकी थी और वह आम लोगों की तरह जिंदगी जीता हुआ नजर आता था, लेकिन इस शांत और सामान्य दिखने वाले व्यक्ति के पीछे एक खतरनाक हकीकत भी छिपी हुई थी. जांच में सामने आया कि वह करीब 30 साल तक महिलाओं को निशाना बनाता रहा. वह खास तौर पर कमजोर और अकेली महिलाओं को चुनता था. बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने वाला यह व्यक्ति अंदर ही अंदर एक सीरियल किलर था, जिसने कई परिवारों की जिंदगी को तबाह कर दिया.

अदालत में कबूलनामा और सजा

सफोक काउंटी कोर्ट में सुनवाई के दौरान Heuermann ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. उसने 7 हत्याओं के आरोप मान लिए और साथ ही Karen Vergata की हत्या की बात भी स्वीकार की, हालांकि इस केस में औपचारिक आरोप नहीं लगाया गया था. उसने जांच एजेंसियों, खासकर FBI के साथ सहयोग करने पर भी रजामंदी जाहिर की थी. उसके वकील के मुताबिक, जुर्म कबूल करने के बाद उसे कुछ राहत महसूस हुई. अब Heuermann को बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा मिल सकती है. इसमें लगातार तीन आजीवन कारावास और अन्य सजा भी शामिल होंगी. अदालत 17 जून को अंतिम सजा सुनाएगी.

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‘Gilgo Four’ और बाकी पीड़ित

इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा 'Gilgo Four' की हुई थी. इनमें चार महिलाएं शामिल थीं:

  • Maureen Brainard-Barnes

  • Melissa Barthelemy

  • Megan Waterman

  • Amber Lynn Costello

ये सभी महिलाएं 2007 से 2010 के बीच लापता हुई थीं और बाद में उनकी लाशें दिसंबर 2010 में बरामद हुए. सभी शव एक ही इलाके में, बोरे में लिपटे हुए मिले थे, जिससे एक पैटर्न सामने आया. इसके अलावा जांच में Heuermann को Jessica Taylor, Valerie Mack, Sandra Costilla और Karen Vergata की हत्या से भी जोड़ा गया. इनमें से कुछ कत्ल 1993 तक पुराने बताए जाते हैं.

कैसे पकड़ा गया आरोपी?

पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए DNA सबूत, मोबाइल फोन रिकॉर्ड और इंटरनेट एक्टिविटी का सहारा लिया. इन सबूतों की बुनियाद पर जुलाई 2023 में मैनहट्टन से Heuermann को गिरफ्तार किया गया.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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