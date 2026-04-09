Serial Killer: अमेरिका के न्यूयॉर्क में कई महिलाओं के कातिल Rex Heuermann को अदालत ने सजा सुना दी है. ये वो सीरियल किलर है जो अकेली महिलाओं को अपना निशाना बनाया करता था और फिर उन्हें मार दिया करता था.
Trending Photos
Crime News: न्यूयॉर्क में लंबे समय से चर्चा का विषय रहने वाले 'लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर' मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. 62 साल के पूर्व आर्किटेक्ट Rex Heuermann ने 8 महिलाओं का कत्ल करने और उनकी लाशों को अलग-अलग जगहों पर फेंकने की बात अदालत में कबूल कर ली है. यह कबूलनामा 8 अप्रैल को सामने आया, जिससे करीब एक दशक से ज्यादा समय से अनसुलझे इस केस पर बड़ा पर्दा उठ गया.
Rex Heuermann एक वक्त में एक सामान्य और कामयाब आर्किटेक्ट था, जो लॉन्ग आइलैंड में अपने परिवार के साथ रहता था. उसकी शादी हो चुकी थी और वह आम लोगों की तरह जिंदगी जीता हुआ नजर आता था, लेकिन इस शांत और सामान्य दिखने वाले व्यक्ति के पीछे एक खतरनाक हकीकत भी छिपी हुई थी. जांच में सामने आया कि वह करीब 30 साल तक महिलाओं को निशाना बनाता रहा. वह खास तौर पर कमजोर और अकेली महिलाओं को चुनता था. बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने वाला यह व्यक्ति अंदर ही अंदर एक सीरियल किलर था, जिसने कई परिवारों की जिंदगी को तबाह कर दिया.
सफोक काउंटी कोर्ट में सुनवाई के दौरान Heuermann ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. उसने 7 हत्याओं के आरोप मान लिए और साथ ही Karen Vergata की हत्या की बात भी स्वीकार की, हालांकि इस केस में औपचारिक आरोप नहीं लगाया गया था. उसने जांच एजेंसियों, खासकर FBI के साथ सहयोग करने पर भी रजामंदी जाहिर की थी. उसके वकील के मुताबिक, जुर्म कबूल करने के बाद उसे कुछ राहत महसूस हुई. अब Heuermann को बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा मिल सकती है. इसमें लगातार तीन आजीवन कारावास और अन्य सजा भी शामिल होंगी. अदालत 17 जून को अंतिम सजा सुनाएगी.
इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा 'Gilgo Four' की हुई थी. इनमें चार महिलाएं शामिल थीं:
Maureen Brainard-Barnes
Melissa Barthelemy
Megan Waterman
Amber Lynn Costello
ये सभी महिलाएं 2007 से 2010 के बीच लापता हुई थीं और बाद में उनकी लाशें दिसंबर 2010 में बरामद हुए. सभी शव एक ही इलाके में, बोरे में लिपटे हुए मिले थे, जिससे एक पैटर्न सामने आया. इसके अलावा जांच में Heuermann को Jessica Taylor, Valerie Mack, Sandra Costilla और Karen Vergata की हत्या से भी जोड़ा गया. इनमें से कुछ कत्ल 1993 तक पुराने बताए जाते हैं.
पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए DNA सबूत, मोबाइल फोन रिकॉर्ड और इंटरनेट एक्टिविटी का सहारा लिया. इन सबूतों की बुनियाद पर जुलाई 2023 में मैनहट्टन से Heuermann को गिरफ्तार किया गया.