'इतिहास से मिट गए खून के प्यासे तानाशाह...', खामेनेई की मौत के बाद रजा पहलवी ने की ईरानियों से बड़ी अपील

Reza Pahlavi: इजरायल-अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद जंग छिड़ गई है. डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने खामेनेई की मौत का दावा किया था. जिसकी पुष्टि ईरान ने भी कर दी है. इसी बीच रजा पहलवी ने ईरानियों से बड़ी अपील की है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 01, 2026, 07:23 AM IST
khamenei: इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया है, इस हमले के बाद जंग छिड़ गई है. ईरान ने भी भीषण तबाही मचाई है और कई अन्य देशों पर हमला किया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है. डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने खामेनेई की मौत का दावा किया है. जिसकी पुष्टि ईरान ने भी कर दी है. इसी बीच देश से निकाले गए युवराज रजा पहलवी ने ईरानियों से बड़ी अपील की है. उन्होंने एक आजाद और खुशहाल भविष्य के लिए एक स्थिर बदलाव के समर्थन की भी मांग की है.

एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पहलवी ने लिखा कि मेरे साथी देशवासियों, अली खामेनेई, हमारे समय के खून के प्यासे तानाशाह, ईरान के हजारों सबसे बहादुर बेटों और बेटियों के कातिल, इतिहास से मिट गए हैं. उनकी मौत के साथ, इस्लामिक रिपब्लिक असल में अपने अंत पर पहुंच गया है और बहुत जल्द इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा. खामेनेई के बाद किसी को उत्तराधिकारी बनाने की सरकार के बचे हुए लोगों की कोई भी कोशिश शुरू से ही नाकाम होने वाली है. वे उनकी जगह जिसे भी रखेंगे, उसकी न तो कोई वैधता होगी और न ही वह लंबे समय तक चलेगा और बेशक वह भी इस सरकार के अपराधों में शामिल होगा.

सेना, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सुरक्षा बलों के लिए एक टूटती हुई सरकार को बचाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी. यह देश के साथ जुड़ने, ईरान के एक आजाद और खुशहाल भविष्य की ओर स्थिर बदलाव को पक्का करने और उस भविष्य को बनाने में हिस्सा लेने का आपका आखिरी मौका है. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खामेनेई की मौत ईरान के लायन और सन नेशनल में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों को सुकून दे सकती है.

साथ ही साथ लिखा कि अपराधी खामेनेई की मौत, भले ही बहाए गए खून का बदला नहीं लेती, लेकिन दुखी पिताओं और माताओं, पतियों और पत्नियों, बेटों और बेटियों, और ईरान की लायन एंड सन नेशनल क्रांति में अपनी जान देने वालों के परिवारों के घायल दिलों के लिए मरहम का काम कर सकती है. ईरान के सम्माननीय और साहसी लोगों, यह हमारे महान राष्ट्रीय जश्न की शुरुआत हो सकती है, लेकिन यह सफर का अंत नहीं है सतर्क और तैयार रहें. सड़कों पर बड़े पैमाने पर और निर्णायक मौजूदगी का समय बहुत करीब है. एकजुट और पक्के इरादे से मिलकर, हम आखिरी जीत हासिल करेंगे और हम अपने प्यारे वतन में ईरान की आजादी का जश्न मनाएंगे.  (ANI)

Abhinaw Tripathi

Reza Pahlavi

