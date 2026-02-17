Advertisement
Hindi Newsदुनियाआइस हॉकी मैच में खूनी खेल! स्टैंड से अचानक चली गोलियां, हमलावर समेत 3 की मौत से दहल उठा अमेरिका

आइस हॉकी मैच में 'खूनी खेल'! स्टैंड से अचानक चली गोलियां, हमलावर समेत 3 की मौत से दहल उठा अमेरिका

Ice hockey match shooting: अमेरिका के रोड आइलैंड में एक आइस हॉकी मैच के दौरान हुई गोलीबारी में हमलावर समेत तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस के अनुसार, यह हिंसक घटना किसी पुराने पारिवारिक विवाद का परिणाम हो सकती है, जिसकी जांच जारी है.

Feb 17, 2026
आइस हॉकी मैच में 'खूनी खेल'! स्टैंड से अचानक चली गोलियां, हमलावर समेत 3 की मौत से दहल उठा अमेरिका

Ice hockey match shooting: अमेरिका के रोड आइलैंड में एक आइस हॉकी मैच के दौरान गोलीबारी की दर्दनाक घटना सामने आई है. इस हमले में हमलावर समेत तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि यह घटना पारिवारिक विवाद से जुड़ी हो सकती है.

डेनिस एम लिंच एरिना में हुई ये घटना
यह घटना शहर पावटुकेट के डेनिस एम लिंच एरिना में हुई है. यहां युवाओं का आइस हॉकी मैच चल रहा था. अचानक दर्शक दीर्घा से गोलियां चलने लगीं. इससे पूरे स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

पुलिस प्रमुख टीना गोंकाल्वेस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह हमला किसी पारिवारिक विवाद से जुड़ा लग रहा है. उन्होंने कहा कि तीन घायल लोगों की हालत बेहद गंभीर है. हालांकि हमलावर और मृतकों की उम्र या पहचान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है.

पुलिस कर रही है जांच
यह घटना दोपहर करीब 2:30 बजे हुई, जब स्थानीय टीमों के बीच मुकाबला चल रहा था. गोलीबारी के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है. राज्य के गवर्नरडैन मैककी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य पुलिस स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच कर रही है. उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और पीड़ितों के लिए प्रार्थना की है.

वहीं पास के शहर ईस्ट प्रोविडेंस के मेयर बॉब दासिल्वा ने भी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि उनका दिल पीड़ित परिवारों के साथ है. यह घटना शहर के लिए बड़ा झटका है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे की असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है.

