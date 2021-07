चौथी बार अंतरिक्ष में भारतीय कदम, Sirisha Bandla ने Virgin Galactic से भरी उड़ान

न्यू मेक्सिको: भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर 34 वर्षीय सिरिशा बांदला (Sirisha Bandla) ने आज अंतरिक्ष की उड़ान भरी है. कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राकेश शर्मा के बाद सिरिशा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला और चौथी भारतवंशी होंगी जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है. सिरिशा वर्जिन गैलेक्टिक (Virgin Galactic) कंपनी के रिचर्ड ब्रैनसन (Richard Branson) और पांच अन्य सदस्यों के साथ न्यू मेक्सिको से अंतरिक्ष तक के सफर पर निकली हैं.

‘वर्जिन गैलेक्टिक’ (Virgin Galactic) के रिचर्ड ब्रैनसन आज (रविवार) को अपने रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष यात्रा पर निकले हैं. सिरिशा भी अंतरिक्षयान बनाने वाली वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के अरबपति संस्थापक सर रिचर्ड ब्रैनसन और पांच अन्य सदस्यों के साथ न्यू मेक्सिको से अंतरिक्ष तक का सफर पर निकली हैं. अंतरिक्ष यान ने न्यू मैक्सिको के दक्षिणी रेगिस्तान से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है. ब्रैनसन ने अचानक ही पिछले दिनों ट्विटर पर अंतरिक्ष यात्रा की घोषणा की थी. उनकी उड़ान का मकसद अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना है जिसके लिए पहले से 600 से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं.

सिरिशा बांदला आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्मीं और टेक्सास के ह्यूस्टन में पली-बढ़ी हैं. सिरिशा वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के गवर्नमेंट अफेयर्स एंड रिसर्च ऑपरेशंस की वाइस प्रेसीडेंट हैं. सिर्फ छह सालों में सिरिशा ने वर्जिन गैलेक्टिक में इतनी सीनियर पोस्ट हासिल की है. सिरिशा ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है. उन्होंने कहा, 'मैं यूनिटी 22 क्रू और उस कंपनी का हिस्सा होने पर गर्व महसूस कर रही हूं, जिसका मिशन सभी के लिए अंतरिक्ष को सुगम बनाना है.' इससे पहले स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रेनसन ने इस यात्रा की घोषणा की थी. उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं हमेशा से सपने देखने वाला रहा हूं. मेरी मां ने मुझे कभी हार न मानने की शिक्षा दी. अब उस सपने को हकीकत में बदलने का समय आ गया है.'

I am so incredibly honored to be a part of the amazing crew of #Unity22, and to be a part of a company whose mission is to make space available to all. https://t.co/sPrYy1styc

