'दौलत का कटोरा' कहलाता है दुनिया का सबसे अमीर शहर, जहां बसने के लिए तरसते हैं लोग

Richest city of world: दुनिया के सबसे अमीर शहर में आज मेयर का चुनाव हो रहा है. लोग टकटकी लगाकर वहां की हलचल जान रहे हैं. इस सिटी की इकॉनमी कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है. कोई इसे 'वेल्थ इंजन' कहता है तो कोई 'दौलत का कटोरा'.

Nov 04, 2025, 08:34 AM IST
Richest city New York news: दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? बहुत से लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम होगा. ये जगह अपने देश का आर्थिक इंजन भी कहलाती है. कोई इसे वेल्थ इंजन बताता है तो कोई सपनों के इस शहर को दौलत का कटोरा कहकर बुलाता है. ये सपनों का वो शहर है जहां बसने का सपना दुनियाभर के लोग देखते हैं. यहां के लोग इतने रईस हैं कि पूरे शहर की 40 फीसदी से ज्यादा इनकम टॉप मात्र एक प्रतिशत 'धनकुबेरों' की होती है. 

सबसे अमीर शहर में आज वोटिंग

कैपिटल सिटी यानी राजधानी को छोड़ ये शहर सबसे ज्यादा चुनावी चंदा देने के लिए भी मशहूर है. आज चार नवंबर को दुनिया के सबसे धनी शहर अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव हो रहा है. इस शहर की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि ट्रंप के खास नेता और कारोबारी यहां मेयर की रेस में आगे चल रहे डेमोक्रेट्स जोहरान ममदानी को हराने के लिए कैंप लगाए कर रहे थे. इस सिटी के बजट में फेडरल धन का हिस्सा महज 6.4 फीसदी है. 

रहना आसान नहीं

ये शहर फाइनेंस, मीडिया और टेक प्रोफेसनल्स का गढ़ है, जिस इकॉनमी कनाडा समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ी है. मिलियन-ट्रिलियन डॉलर की डील वाली सिटी का रुपयों में हिसाब लगाए तो इसकी अर्थव्यवस्था का हिसाब 204 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा बैठता है. अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इस शहर की हिस्सेदारी करीब 9 फीसदी है. कई देशों की जीडीपी इसके आगे नहीं ठहरती है. यहां का रूम रेंट अमेरिका के 50 सबसे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Richest City

