ट्रंप, 'सुल्तान' हो या 'किंग', सबसे रईस प्रेसिडेंट पुतिन, दुनिया के टॉप अमीर नेताओं की पूरी लिस्ट देखिए

रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे अमीर प्रेसिडेंट हैं. ये दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्राध्यक्षों की नई सूची बताती है. इस सूची में दिलचस्प ये है, कि उनके आगे अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस और ब्रुनोई के सुल्तान तक, कोई भी उनके आस पास भी नहीं फटकता. देखिए दुनिया के सबसे 10 अमीर नेताओं की पूरी लिस्ट.
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कहते हैं, लेकिन एक मामले में वो रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से कोसों पीछे हैं. वो है दौलत. ट्रंप भले ही खानदानी बिजनेस के मालिक रहे हैं और अब भी ट्रंप का पूरा कुनबा बिजनेस में है. लेकिन पुतिन की दौलत ट्रंप के पूरे कुनबे की कमाई मिलाने के बाद कई गुना ज्यादा है.
वैसे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति हमेशा रहस्य बनी रही है. उनकी दौलत का कभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ. लेकिन दिसंबर 2025 में अमेरिकी निवेशक बिल ब्राउडर ने जो दावा किया उसके मुताबिक पुतिन की कुल संपत्ति करीब 200 अरब डॉलर यानी लगभग 17.4 लाख करोड़ रुपये हो सकती है.
हालांकि पुतिन को लेकर इस दावे को क्रेमलिन ने हमेशा खारिज किया है. लेकिन बिल ब्राउडर के हवाले से ये जानकारी मशहूर मैग्जीन फोर्चून में प्रकाशित हुई. इसे दुनिया के विश्वसनीय मैगजीन में शुमार किया जाता है.
इस लिस्ट में पुतिन तो टॉप पर हैं ही, दुनिया के दस बड़े नेताओं की दौलत का पूरा ब्योरा कुछ इस तरह है.
1. ब्लादिमीर पुतिन 200 अरब डॉलर
2. थाईलैंड के राजा वजिरालोंगकोर्न 43 अरब डॉलर
3. ब्रुनेई के सुल्तान हसनाल बोल्कियाह की अनुमानित संपत्ति करीब 30 अरब डॉल
4. संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की अनुमानित संपत्ति करीब 30 अरब डॉलर
5. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की व्यक्तिगत संपत्ति 20 अरब डॉलर
6. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनुमानित संपत्ति 5 से 6 अरब डॉलर
7. ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की संयुक्त संपत्ति करीब 563 मिलियन पाउंड
दुनिया के ये बड़े नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकत की वजह से ही नहीं, बल्कि अरबों खरबों की दौलत की वजह से भी चर्चा में हैं. इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कारोबार से बेशुमार पैसा कमाया, जबकि कुछ खानदानी वंशावली वाले शाही राज परिवारों से आते हैं और उन्हें विरासत में अकूत संपत्ति मिली है.