Advertisement
trendingNow13034250
Hindi Newsदुनिया

कर्मचारी घर पर तो बॉस नहीं करेंगे 'ट्रिंग-ट्रिंग', थाईलैंड-केन्या समेत 25 देशों में पहले से है कानून

घर पर कर्मचारी है तो बॉस का फोन न उठाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. काम के तय समय से बाहर कर्मचारी पर काम का दबाव नहीं होगा. इसी तरह के नियमों वाला प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ है. क्या आप जानते हैं कई देशों में पहले से यह कानून है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्मचारी घर पर तो बॉस नहीं करेंगे 'ट्रिंग-ट्रिंग', थाईलैंड-केन्या समेत 25 देशों में पहले से है कानून

जब से संसद में इस बाबत एक बिल पेश किया गया है, इसकी काफी चर्चा है. लोग बातें कर रहे हैं कि हां, ये होना चाहिए. 8 या 9 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है, खासकर वर्क फ्रॉम होम वाले कह रहे हैं कि उन्हें तो दिनभर के लिए बंधकर रहना पड़ता है. कुछ छुट्टी या ऑफ टाइम जैसा लगता ही नहीं है. अब अपने देश में जो बिल पेश किया गया है उसके तहत दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का हक दिया जाएगा. लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने यह प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है. 

स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया में काम से खुद को अलग कर पाना आज के समय में काफी मुश्किल हो गया है. अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उन्हें दफ्तर से घर जाने के बाद भी काम करना पड़ता है या सीनियर के फोन और मेल का जवाब देना पड़ता है. एक तरह से ऑफिस घर तक चला जाता है.

25 देशों में घर नहीं जाता ऑफिस

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया के कई देशों में पहले से ही यह नियम लागू है. हां, 25 देशों में अब कर्मचारियों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट नियम है. यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया-पैसिफिक और अफ्रीका के कुछ देशों ने ऐसे कानून बनाए हैं, जो कंपनी के स्टाफ को ऑफिस से पहले और बाद के समय की सीमाओं का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं. कुछ देशों में ये नियम सभी एम्प्लॉई पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ देशों में ये टेलीवर्कर, रिमोट वर्कर, घर से काम करने वाले या डिजिटल नोमैड्स के लिए खास हैं.

- फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है, जहां कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट का हक मिला. फ्रांस में 2017 में इस कानून को अपनाया गया. 

- बेल्जियम में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी से लिखित डिस्कनेक्शन पॉलिसी बनाने को कहा गया. बेल्जियम ने इसे 2022 से लागू किया. 

- इटली ने 2017 में स्मार्ट-वर्किंग अरेंजमेंट के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट कानून बनाया. इसके तहत सभी रिमोट-वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में आराम और डिजिटल डिस्कनेक्शन सुनिश्चित करने के तरीके बताने जरूरी थे.

- स्पेन ने 2018 और 2020 के बीच इसे लागू किया. 

- पुर्तगाल में इसे 2021 में लागू किया गया, जो सबसे सख्त नेशनल कानूनों में से एक है. 

- इसके अलावा, ग्रीस के 2021 के कानूनों ने टेलीवर्कर्स को ऑफिस के बाद के घंटों और छुट्टियों के दौरान डिस्कनेक्ट करने का अधिकार दिया. 

- फिर लक्जमबर्ग ने 2023 में इंटरनल या बारगेन्ड डिस्कनेक्शन नियम लागू किया. 

- स्लोवाकिया ने 2021 में टेलीवर्कर्स को ऑफिस के बाद डिजिटल कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए अपने लेबर कोड में बदलाव किया. 

- क्रोएशिया ने 2023 में राइट-टू-डिस्कनेक्ट नियम जोड़े.

- स्लोवेनिया ने 2024 में आराम, बीमारी और छुट्टियों के दौरान डिस्कनेक्ट करने के अधिकार के लिए कानून बनाया. फिनलैंड और नीदरलैंड्स के बीच बाध्यकारी प्रभाव अनुबंध हैं जिनमें रिमोट वर्कर्स के लिए डिस्कनेक्शन प्रोटेक्शन शामिल हैं. 

- जर्मनी पब्लिक सेक्टर और कुछ इंडस्ट्रीज में कानूनी रूप से लागू होने वाले डिस्कनेक्शन नियमों के साथ बाइंडिंग नियम लागू करता है. 

- लैटिन अमेरिका: अर्जेंटीना में 2021, चिली में 2023, और मेक्सिको के संघीय श्रमिक कानून में 2021 में इसे जोड़ा गया. 

- ब्राजील में 2022, कोलंबिया में 2021, पेरू में 2023, ऑस्ट्रेलिया में 2024, फिलीपींस में 2018, कजाकिस्तान, थाईलैंड में 2023, केन्या में 2022 और मोजाम्बिक में 2022 में राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित कानून लाए गए. 

पढ़ें: संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है; क्या यह पास हो जाएगा?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Right to Disconnect Bill 2025

Trending news

Parliament Winter Session 2025 Live: राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, पीएम मोदी के बाद अमित शाह रखेंगे बात, जानें देश में आज क्या- क्या है खास?
Parliament winter session
Parliament Winter Session 2025 Live: राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, पीएम मोदी के बाद अमित शाह रखेंगे बात, जानें देश में आज क्या- क्या है खास?
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
Goa Fire Tragedy
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
aimim asaduddin owaisi
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
Tamil Nadu
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
Arvind Kejriwal
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
Goa
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार