कर्मचारी घर पर तो बॉस नहीं करेंगे 'ट्रिंग-ट्रिंग', थाईलैंड-केन्या समेत 25 देशों में पहले से है कानून

जब से संसद में इस बाबत एक बिल पेश किया गया है, इसकी काफी चर्चा है. लोग बातें कर रहे हैं कि हां, ये होना चाहिए. 8 या 9 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है, खासकर वर्क फ्रॉम होम वाले कह रहे हैं कि उन्हें तो दिनभर के लिए बंधकर रहना पड़ता है. कुछ छुट्टी या ऑफ टाइम जैसा लगता ही नहीं है. अब अपने देश में जो बिल पेश किया गया है उसके तहत दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का हक दिया जाएगा. लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने यह प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है.

स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया में काम से खुद को अलग कर पाना आज के समय में काफी मुश्किल हो गया है. अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उन्हें दफ्तर से घर जाने के बाद भी काम करना पड़ता है या सीनियर के फोन और मेल का जवाब देना पड़ता है. एक तरह से ऑफिस घर तक चला जाता है.

25 देशों में घर नहीं जाता ऑफिस

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया के कई देशों में पहले से ही यह नियम लागू है. हां, 25 देशों में अब कर्मचारियों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट नियम है. यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया-पैसिफिक और अफ्रीका के कुछ देशों ने ऐसे कानून बनाए हैं, जो कंपनी के स्टाफ को ऑफिस से पहले और बाद के समय की सीमाओं का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं. कुछ देशों में ये नियम सभी एम्प्लॉई पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ देशों में ये टेलीवर्कर, रिमोट वर्कर, घर से काम करने वाले या डिजिटल नोमैड्स के लिए खास हैं.

- फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है, जहां कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट का हक मिला. फ्रांस में 2017 में इस कानून को अपनाया गया.

- बेल्जियम में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी से लिखित डिस्कनेक्शन पॉलिसी बनाने को कहा गया. बेल्जियम ने इसे 2022 से लागू किया.

- इटली ने 2017 में स्मार्ट-वर्किंग अरेंजमेंट के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट कानून बनाया. इसके तहत सभी रिमोट-वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में आराम और डिजिटल डिस्कनेक्शन सुनिश्चित करने के तरीके बताने जरूरी थे.

- स्पेन ने 2018 और 2020 के बीच इसे लागू किया.

- पुर्तगाल में इसे 2021 में लागू किया गया, जो सबसे सख्त नेशनल कानूनों में से एक है.

- इसके अलावा, ग्रीस के 2021 के कानूनों ने टेलीवर्कर्स को ऑफिस के बाद के घंटों और छुट्टियों के दौरान डिस्कनेक्ट करने का अधिकार दिया.

- फिर लक्जमबर्ग ने 2023 में इंटरनल या बारगेन्ड डिस्कनेक्शन नियम लागू किया.

- स्लोवाकिया ने 2021 में टेलीवर्कर्स को ऑफिस के बाद डिजिटल कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए अपने लेबर कोड में बदलाव किया.

- क्रोएशिया ने 2023 में राइट-टू-डिस्कनेक्ट नियम जोड़े.

- स्लोवेनिया ने 2024 में आराम, बीमारी और छुट्टियों के दौरान डिस्कनेक्ट करने के अधिकार के लिए कानून बनाया. फिनलैंड और नीदरलैंड्स के बीच बाध्यकारी प्रभाव अनुबंध हैं जिनमें रिमोट वर्कर्स के लिए डिस्कनेक्शन प्रोटेक्शन शामिल हैं.

- जर्मनी पब्लिक सेक्टर और कुछ इंडस्ट्रीज में कानूनी रूप से लागू होने वाले डिस्कनेक्शन नियमों के साथ बाइंडिंग नियम लागू करता है.

- लैटिन अमेरिका: अर्जेंटीना में 2021, चिली में 2023, और मेक्सिको के संघीय श्रमिक कानून में 2021 में इसे जोड़ा गया.

- ब्राजील में 2022, कोलंबिया में 2021, पेरू में 2023, ऑस्ट्रेलिया में 2024, फिलीपींस में 2018, कजाकिस्तान, थाईलैंड में 2023, केन्या में 2022 और मोजाम्बिक में 2022 में राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित कानून लाए गए.

पढ़ें: संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है; क्या यह पास हो जाएगा?