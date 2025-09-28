इन्हें रोकना है...दक्षिणपंथियों को नहीं पच रही भारत की तरक्की, क्यों शुरू किया 'ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट' कैंपेन?

H-1B visa: बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बदलाव किया था. इसकी वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई और भारतीय काफी ज्यादा चिंतित हैं, नए नियम के मुताबिक अब वीजा के लिए विदेशियों को 100,000 डॉलर देने पड़ेंगे. इससे भारतीय तकनीकी कर्मचारियों में दहशत का माहौल था उन्हें 21 सितंबर से पहले अमेरिका पहुंचने के लिए कहा गया था, वो जल्दबाजी में टिकट बुक करने में लगे थे, इसी दौरान उन्हें ट्रोल करने के लिए दक्षिणपंथी ऑनलाइन ग्रुप्स ने 'ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट' कैंपेन शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अमेरिका लौटने से रोकना था. आइए जानते हैं इसके बारे में.

महिला कर्मचारी ने सुनाई आपबीती

इसे लेकर एक कर्मचारी ने बताया कि वो भारत में छुट्टियां मना रही थीं, जब उन्हें वापसी की समय सीमा के बारे में पता चला, तो उन्होंने विजयवाड़ा से टिकट बुक करने की कोशिश की, इसी दौरानअति-दक्षिणपंथी संदेश बोर्ड, 4chan, चेक-आउट और उड़ानों की बुकिंग को बाधित करने के लिए आरक्षण प्रणाली को लोड करने पर काम कर रहा था.

क्या था मकसद

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, इस समूह के एक थ्रेड पर एक संदेश में उपयोगकर्ताओं से भारत-अमेरिका उड़ानें खोजने और चेकआउट से ठीक पहले रुकने का आग्रह किया गया था, इसका उद्देश्य सिस्टम को ओवरलोड करना और विशेष रूप से एच-1बी वीज़ा धारकों को अमेरिका पहुंचने से रोकना था.

कैसे काम कर रहा था 'ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट' अभियान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप में शामिल लोग भारत और अमेरिका के रूट वाली उड़ानों का तलाश करते, इसके बाद वो चेकआउट प्रोसेस शुरू करते लेकिन पेमेंट नहीं करते, इसकी वजह से सीटें 15 मिनट के लिए होल्ड हो जाती थीं और ये जरूरतमंद की बुकिंग्स को ब्लॉक कर देतीं, जैसे ही होल्ड खत्म होता ये लोग फिर से इसी प्रोसेस को दोहराते थे, इसे लेकर एक यूजर ने दावा किया था कि उन्होंने 100 से ज्यादा सीटें लॅाक कीं थी.

किन शहरों को बनाया निशाना

इनका फोकस न्यूयॉर्क, डलास जैसे शहरों को निशाना बनाना था क्योंकि यहां पर ज्यादा फ्लाइट पहुंचती थी, इसके लिए इन्होंने 4chan, टेलीग्राम और patriots.win जैसे फोरम्स पर प्लानिंग की थी. बता दें कि 4chan को 2003 से मीम्स, ट्रोलिंग और एक्सट्रीम कंटेंट के लिए जाना जाता है, हालांकि इस बार इन्होंने फ्लाइट सिस्टम को क्लॉग करने की कोशिश की. इनका एक ही मकसद था कि भारतीयों को भारत में ही रोकना. इन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि खबर सुनते ही भारतीय अमेरिका जाने की के लिए जल्दबाजी करने लगे.