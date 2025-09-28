Advertisement
trendingNow12940080
Hindi Newsदुनिया

इन्हें रोकना है...दक्षिणपंथियों को नहीं पच रही भारत की तरक्की, क्यों शुरू किया 'ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट' कैंपेन?

Clog The Toilet Campaign: बीते दिन जब अमेरिका ने H-1B वीजा के नियमों में बदलाव किया तो पूरी दुनिया में दहशत का माहौल हो गया, अमेरिका पहुंचने के लिए लोग जल्दबाजी करने लगे, इसी दौरान दक्षिणपंथियों ने 'ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट' कैंपेन शुरू किया, जानिए इनका मकसद क्या था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 28, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन्हें रोकना है...दक्षिणपंथियों को नहीं पच रही भारत की तरक्की, क्यों शुरू किया 'ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट' कैंपेन?

H-1B visa: बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बदलाव किया था. इसकी वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई और भारतीय काफी ज्यादा चिंतित हैं, नए नियम के मुताबिक अब वीजा के लिए विदेशियों को 100,000 डॉलर देने पड़ेंगे. इससे भारतीय तकनीकी कर्मचारियों में दहशत का माहौल था उन्हें 21 सितंबर से पहले अमेरिका पहुंचने के लिए कहा गया था, वो जल्दबाजी में टिकट बुक करने में लगे थे, इसी दौरान उन्हें ट्रोल करने के लिए दक्षिणपंथी ऑनलाइन ग्रुप्स ने 'ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट' कैंपेन शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अमेरिका लौटने से रोकना था. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

महिला कर्मचारी ने सुनाई आपबीती
इसे लेकर एक कर्मचारी ने बताया कि वो भारत में छुट्टियां मना रही थीं, जब उन्हें वापसी की समय सीमा के बारे में पता चला, तो उन्होंने विजयवाड़ा से टिकट बुक करने की कोशिश की, इसी दौरानअति-दक्षिणपंथी संदेश बोर्ड, 4chan, चेक-आउट और उड़ानों की बुकिंग को बाधित करने के लिए आरक्षण प्रणाली को लोड करने पर काम कर रहा था.

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था मकसद
समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, इस समूह के एक थ्रेड पर एक संदेश में उपयोगकर्ताओं से भारत-अमेरिका उड़ानें खोजने और चेकआउट से ठीक पहले रुकने का आग्रह किया गया था, इसका उद्देश्य सिस्टम को ओवरलोड करना और विशेष रूप से एच-1बी वीज़ा धारकों को अमेरिका पहुंचने से रोकना था.

 

कैसे काम कर रहा था  'ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट' अभियान
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप में शामिल लोग भारत और अमेरिका के रूट वाली उड़ानों का तलाश करते, इसके बाद वो चेकआउट प्रोसेस शुरू करते लेकिन पेमेंट नहीं करते, इसकी वजह से सीटें 15 मिनट के लिए होल्ड हो जाती थीं और ये जरूरतमंद की बुकिंग्स को ब्लॉक कर देतीं, जैसे ही होल्ड खत्म होता ये लोग फिर से इसी प्रोसेस को दोहराते थे, इसे लेकर एक यूजर ने दावा किया था कि उन्होंने 100 से ज्यादा सीटें लॅाक कीं थी.

किन शहरों को बनाया निशाना
इनका फोकस न्यूयॉर्क, डलास जैसे शहरों को निशाना बनाना था क्योंकि यहां पर ज्यादा फ्लाइट पहुंचती थी, इसके लिए इन्होंने  4chan, टेलीग्राम और patriots.win जैसे फोरम्स पर प्लानिंग की थी. बता दें कि 4chan को  2003 से मीम्स, ट्रोलिंग और एक्सट्रीम कंटेंट के लिए जाना जाता है, हालांकि इस बार इन्होंने फ्लाइट सिस्टम को क्लॉग करने की कोशिश की. इनका एक ही मकसद था कि भारतीयों को भारत में ही रोकना. इन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि खबर सुनते ही भारतीय अमेरिका जाने की के लिए जल्दबाजी करने लगे. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

H-1B visa

Trending news

2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
Karur Stampede
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
Mumbai rain
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
Shehbaz Sharif
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Man ki Baat
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
Mann Ki Baat
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
;