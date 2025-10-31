भारत के पड़ोसी देश में जुल्म की इन्तेहा... त्राहिमाम कर रहे वकील और जज; आंकड़ों में खुली पोल

Muhammad Yunus Govt: बांग्लादेश में हसीना सरकार जाने के बाद हिंदुओं की किस कदर दुर्गति हुई है, यह बात दुनिया से छिपी नहीं है. अब बांग्लादेशी हुकूमत से जज और वकील भी त्रस्त हैं. एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने बांग्लादेश में जारी हिंसा और अराजकता को लेकर चिंता जाहिर की है. मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में वकीलों के खिलाफ हिंसा, धमकी और प्रणालीगत दमन के खतरनाक दौर का इस संगठन ने पर्दाफाश किया है.

जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस (जेएमबीएफ) नाम के इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन ने अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में वकीलों की स्वतंत्रता के खिलाफ कार्रवाई नाम के टाइटल के साथ रिपोर्ट जारी की है.

जजों और वकीलों का उत्पीड़न

जेएमबीएफ ने शेख हसीना की अगुआई वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में कानूनी पेशेवरों के सरकार की ओर से होने वाले उत्पीड़न का बड़ा रिकॉर्ड जारी किया है. यह रिपोर्ट अगस्त 2024 और सितंबर 2025 के बीच 849 वकीलों पर जुल्म की 268 सत्यापित घटनाओं के आधार पर तैयार की गई है.

रिपोर्ट ने अवामी लीग समर्थक वकीलों को टारगेट करने, राजनीतिक असहमति को दबाने और जूडिशरी को अपने अधीन करने के एक अभियान का पर्दाफाश किया.

पीड़ित अवामी लीग के समर्थक थे

इसके मुताबिक, 88 प्रतिशत घटनाओं और 93 प्रतिशत पीड़ितों में अवामी लीग से जुड़े या उसके समर्थक माने जाने वाले वकील शामिल थे. वहीं 730 पीड़ितों को प्रभावित करने वाली 187 घटनाओं में राजनीतिक विश्वास की अहम वजह थी. रिपोर्ट में बांग्लादेश में वकीलों के उत्पीड़न को लेकर खासतौर से चर्चा की गई है.

जेएमबीएफ की रिपोर्ट में कहा गया, '200 घटनाओं (721 पीड़ितों) में झूठे या राजनीति से प्रेरित मामले शामिल थे, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, तोड़फोड़, बर्बरता और राजद्रोह शामिल थे.

अधिकारियों ने मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और हिरासतों को सही ठहराने के लिए नियमित रूप से सीआरपीसी की धारा 54, विशेषाधिकार अधिनियम और आतंकवाद रोधी अधिनियम का इस्तेमाल किया.'

203 लोगों को भेजा गया जेल

इसमें आगे कहा गया, '75 घटनाओं में 203 लोगों को जेल भेजा गया. इन मामलों में अक्सर बिना वारंट के गिरफ्तारी या जबरन 'स्वैच्छिक आत्मसमर्पण' कराया गया. बैरिस्टर ट्यूरिन अफरोज जैसे हाई-प्रोफाइल पीड़ितों को हिरासत में क्रूर यातना, सिगरेट से दागे जाने और लिंग-आधारित अपमान का सामना करना पड़ा.'

रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी से जुड़े वकीलों ने बांग्लादेश बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित 16 बार समितियों पर जबरन कब्जा कर लिया और निर्वाचित अवामी लीग के सदस्यों को बाहर कर दिया.

इसके अलावा, 44 बार एसोसिएशन चुनावों में अवामी लीग के वकीलों को डराने-धमकाने और मनगढ़ंत आरोपों के जरिए चुनाव लड़ने से रोका गया.

इस्तीफा, गिरफ्तार करके किया परेशान

जेएमबीएफ ने खुलासा किया कि 46 जजों और जूडिशल अफसरों को गिरफ्तार करके, जबरन इस्तीफा देकर या बर्खास्त करके सताया गया. इसके अलावा, एक चीफ जस्टिस समेत छह अपीलीय डिविजन के जजों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, जबकि अन्य पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जो जूडिशरी में दखलअंदजी को दिखाता है.

मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन, राष्ट्रमंडल और सहयोगी सरकारों से बांग्लादेश में वकीलों पर कार्रवाई की निंदा करने और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों के अनुपालन की मांग की है.

(इनपुट-IANS)