DNA: दुनिया का नया NATO? नेतन्याहू का 'हेक्सागन' प्लान में भारत बना सेंटर ऑफ पावर

New NATO: जिस कट्टरपंथी आतंक से लड़ाई के दौरान टायसन घायल हुआ, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं. पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या है. कट्टरपंथी आतंक से युद्ध के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने एक नए संगठन का प्लान तैयार किया है. नेतन्याहू के इस प्लान में भारत को बड़ी भूमिका दी गई है. इस संगठन में भारत और इजरायल के अलावा 4 और क्षेत्रों के देश शामिल होंगे. इसीलिए इसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाले हेक्सागन भी कहा जा रहा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन बाद इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं. उससे ठीक पहले नेतन्याहू के इस एलान से पूरी दुनिया के कट्टरपंथी बेचैन हैं.

कौन होंगे 'हेक्सागन' के योद्धा?

अपने जन्म के साथ ही कट्टरपंथ से लड़ रहे इजरायल ने अब इस लड़ाई के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है और इजरायल के प्लान में ना तो अमेरिका शामिल है, ना चीन शामिल है, ना रूस शामिल है. नेतन्याहू ने अपने बयान में भारत को विश्वशक्ति बताया है. इस नए गठबंधन का सबसे बड़ा सहयोगी भारत को चुना है, जो सिर्फ कट्टरपंथी ताकतों से लड़ाई नहीं करेगा. बल्कि इसमें शामिल देश एक दूसरे के आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक सहयोगी भी होंगे. यानी इस गठबंधन के साथ दुनिया में एक नई ताकत का उदय होगा. आज आपको इस 6 पक्षीय गठबंधन. यानी नए हेक्सागन में शामिल होने वाले संभावित देशों के बारे में जानना चाहिए. नेतन्याहू ने अपने बयान में तीन पक्षों का नाम साफ साफ लिया है इजरायल, भारत और भूमध्यसागरीय देश ग्रीस और साइप्रस. इन सभी देशों के आपस में संबंध बहुत मजबूत हैं. इजरायल का साइप्रस और ​ग्रीस के साथ रक्षा समझौता हुआ है. जबकि हाल के दिनों में ग्रीस और साइप्रस भारत के भी प्रमुख सहयोगी बने हैं. लेकिन मिडिल ईस्ट के वो देश इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जो कट्टरपंथी ताकतों को खत्म करना चाहते हैं और भारत और इजरायल दोनों के सहयोगी हैं. इसलिए इस लिस्ट में अब्राहम अकॉर्ड में साइन कर चुके...यूएई और बहरीन का नाम सबसे ऊपर है. इसके अलावा सऊदी अरब, इजिप्ट और जार्डन जैसे देश इस हेक्सागन का हिस्सा बन सकते हैं. क्योंकि ये देश या तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से जुड़े हैं. या फिर अपनी इकोनॉमी में विविधता लाना चाहते हैं और इनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं है.

ड्रैगन की घेराबंदी

नेतन्याहू ने इस गठबंधन में कुछ अफ्रीकी देशों को शामिल करने की बात कही है. ये वो अफ्रीकी देश होंगे, जो भविष्य की जरूरतों के लिए नए गठबंधन के साथ आएंगे. इस संभावित गठबंधन के अफ्रीकी सहयोगियों में मोरक्को, केन्या, इथियोपिया, रवांडा और घाना का नाम लिया जा रहा है. इन देशों को कृषि, पानी और साइबर टेक में इजरायल की विशेषज्ञता की जरूरत है. ये सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव योजना यानी बीआरआई का विकल्प तलाश कर रहे हैं. जबकि गठबंधन में इन अफ्रीकी देशों की मौजूदगी से हिंद महासागर–अफ्रीका–यूरोप सप्लाई चेन सुरक्षित होगी और गठबंधन की अफ्रीका में रणनीतिक पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी. इसके अलावा अफ्रीका भविष्य का बाजार है, जहां लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिज , कृषि और ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं. इसका मतलब गठबंधन को यहां से कच्चा माल और बड़ा उपभोक्ता बाजार दोनो मिलेगा. नेतन्याहू ने अपने बयान में इस गठबंधन में शामिल होने वाले कुछ एशियाई देशों का जिक्र किया. लेकिन उनका नाम नहीं बताया. विशेषज्ञों के मुताबिक एशिया के वो देश जो चीन की बढ़ती ताकत से परेशान हैं. वो इस गठबंधन के साथ आ सकते हैं. यानी जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया, और फिलीपींस इस गठबंधन के संभावित साझेदार हो सकते हैं.

दुनिया के 'सेंटर' में भारत

आखिरकार नेतन्याहू के दिमाग में इस हेक्सागन का विचार क्यों आया? और इससे भारत को क्या फायदा होगा. नेतन्याहू ये गठबंधन ईरान की अगुवाई वाली कट्टरपंथी शिया धुरी, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया शामिल है. उससे निपटने के लिए बनाना चाहते हैं. इसके अलावा हमास और आईएसआई जैसी कट्टरपंथी सुन्नी धुरी को भी ये गठबंधन काउंटर करेगा. इस ताकत से आतंकी संगठन नहीं टकराना चाहेंगे. इसका मकसद उन देशों को एक मंच पर लाना है जो लड़ाई-झगड़े के बजाय स्थिरता और सुरक्षा पर यकीन रखते हैं. नेतन्याहू को ये भी लगता है. बदलती परिस्थितियों में इजरायल सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता. उसे अपने आस पास विश्वसनीय सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी. इसीलिए कूटनीति एक्सपर्ट इस संभावित गठबंधन को नया NATO कह रहे हैं, जिसके जरिए अमेरिका के बगैर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. नेतन्याहू का ये गठबंधन भारत को दुनिया के सेंटर में लाकर खड़ा कर देगा. इस गठबंधन का नेतृत्व करने से भारत की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होगी. इसके अलावा भारत को पाकिस्तान-चीन और पाकिस्तान-तुर्किए जैसे दुश्मन गठबंधन के खिलाफ मजबूत सहयोगी मिल जाएंगे. इससे भारत को सीधे मिडिल ईस्ट और यूरोप तक एक सुरक्षित रास्ता भी मिलेगा, जिससे चीन का ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्लान फेल हो सकता है.

मोदी की इजरायल यात्रा

ये गठबंधन चीन के हितों के अनुकूल नहीं है. लेकिन अमेरिका को इस गठबंधन से ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह पहल पूरी तरह अमेरिकी रणनीतिक हितों को सहयोग करती है. ईरान से संभावित युद्ध के बाद अमेरिका अपनी सैन्य प्राथमिकता मिडिल ईस्ट से हटाकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहता है. ऐसे में भारत और इज़रायल के नेतृत्व वाला यह गठबंधन क्षेत्र में एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार कर सकता है, जिससे अमेरिका पर सीधी निर्भरता कम होगी. और स्थानीय स्तर पर अमेरिका के सहयोगी मिलकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. नेतन्याहू ने इस गठबंधन का जिक्र करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा को भी गेमचेंजर बताया है. अब सारी दुनिया की निगाहें इसलिए भी भारत के प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा पर रहेगी, क्योंकि इस यात्रा के जरिए नेतन्याहू के हेक्सागन गठबंधन का विचार जमीन पर उतर सकता है.