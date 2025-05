Operation Sindoor: 'अरे दामाद जी...', भारत की एयरस्ट्राइक से गदगद ऋषि सुनक, आतंकियों पर बरसे, लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

India Pak War: आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के बाद देश भर से भारत के इस एक्शन पर प्रतिक्रिया आ रही है. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका, यूएई और रूस के अपने समकक्षों से बात की है, रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने और हालात को और बिगड़ने से रोकने की अपील की. वहीं अब यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर एक ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि किसी भी देश को किसी दूसरे देश द्वारा नियंत्रित भूमि से अपने खिलाफ किए जा रहे आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए. उनके ट्वीट पर लोगों ने तरह- तरह की टिप्पणी की है.

इसके अलावा उन्होंने भारत के एक्शन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत द्वारा आतंकवादी अड्डों पर हमला करना सही है. आतंकवादियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है. ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऋषि सुनक ने आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाई है इसके पहले भी कई मौकों पर उन्होंने आतंकियों की निंदा की है.

लोगों का रिएक्शन

धन्यवाद ऋषि, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक हैं जो स्पष्टता के साथ बात करते हैं. इसके अलावा एक ने लिखा कि आतंकवाद की निंदा करने के लिए धन्यवाद. विश्व नेताओं को सामने आकर आपकी तरह स्पष्टता के साथ बात करनी चाहिए,वहीं एक कमेंट में लिखा गया कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मुख्यधारा की पार्टी के सदस्य आरएसएस कैडर की तरह कैसे बोल रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है कि भारत द्वारा हमला किए गए स्थानों पर आतंकवादी ढांचे थे? और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून (यदि कोई है) ऐसे हमलों की अनुमति देता है. एक ने पीएम मोदी और सुनक की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अरे दामाद जी, वही एक ने लिखा मुंडा अपना है.

No nation should have to accept terrorist attacks being launched against it from land controlled by another country.

India is justified in striking terrorist infrastructure. There can be no impunity for terrorists.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 7, 2025