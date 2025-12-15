हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और प्रोड्यूसर रॉब रेनर की रविवार को उनकी पत्नी मिशेल के साथ वो अपने ही घर में मृत पाए गए थे. उनकी इस रहस्यमयी मौत से पूरे हॉलीवुड में सनसनी फैल गई है. पीपुल मैग्जीन के मुताबिक कपल की हत्या उनके बेटे निक पर शक जा रहा है, मैंगजीन के मुताबिक कई सूत्रों से इसकी पुष्टि हुई है. वहीं एक और सोर्स टीएमजेड के अनुसार, इस सेलिब्रिटी कपल को चाकू मारा गया था. हालांकि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि निक ने अपने माता-पिता की हत्या की है या हत्या के पीछे का मकसद क्या है? वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रेनर दंपति की मौत पर दुख व्यक्त किया है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'कल रात हॉलीवुड में एक बहुत दुखद घटना हुई. रॉब रेनर, जो एक परेशान और संघर्ष करने वाले, लेकिन कभी बहुत टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर और कॉमेडी स्टार थे. रविवार को वो अपनी पत्नी मिशेल के साथ इस दुनिया से चले गए. बताया जा रहा है कि ऐसा उस गुस्से की वजह से हुआ जो उन्होंने दूसरों में पैदा किया था. अपनी लाइलाज मानसिक बीमारी के कारण जिसे TRUMP DERANGEMENT SYNDROME या TDS भी कहा जाता है. वह प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप के प्रति अपने ज़बरदस्त जुनून से लोगों को पागल करने के लिए जाने जाते थे और उनका पागलपन तब और बढ़ गया जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने महानता के सभी लक्ष्यों और उम्मीदों को पार कर लिया और अमेरिका का सुनहरा दौर हमारे सामने था. शायद जैसा पहले कभी नहीं हुआ. रॉब और मिशेल की आत्मा को शांति मिले!

बेटी ने दी सबसे पहले माता-पिता की मौत की जानकारी

‘ए फ्यू गुड मेन', 'व्हेन हैरी मेट सैली' और 'द प्रिंसेस ब्राइड' जैसी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से फैंस के दिलों में जगह बनाने वाले हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रॉब रेनर को ब्रेंटवुड में बने उनके घर में उनकी पत्नी मिशेल के साथ मृत पाया गया. लॉस एंजिल्स के मुताबिक घर से दो शव मिले, जिसमें एक 78 साल के पुरुष और दूसरा 68 साल की महिला है. रॉब रेनर की बेटी रोमी रेनर ने सबसे पहले अपने माता-पिता के निधन की घोषणा की और कहा, ‘हम बहुत ही दुख के साथ रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल के दुखद निधन की घोषणा करते हैं. अचानक हुई इस घटना से हम पूरी तरह से शॉक्ड हैं, और इस बेहद कठिन समय में हम प्राइवेसी बनाए रखने की रिक्वेस्ट करते हैं.'

मर्डर या सुसाइड?

लॉस एंजिल्स पुलिस ने इस घटना के बारे में शुरू में बताया कि विभाग के डकैती-हत्या टीम के ऑफिसर को जांच में हेल्प के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है और अभी तक पुलिस इस मामले की जांच एक ‘स्पष्ट रूप से हत्या’ के रुप में कर रही है. रॉब रेनर कॉमेडी इंडस्ट्री के दिग्गज कार्ल रेनर के बेटे थे. कार्ल रेनर ने साल 1989 में फोटोग्राफर-सिंगर मिशेल रेनर से शादी की थी. वहीं दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब रॉब ‘व्हेन हैरी मेट सैली’ को डायरेक्ट कर रहे थे.

