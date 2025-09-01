FBI का पूर्व Boss जिसकी 'भूलने' की बीमारी से बच जाएंगे ट्रंप? वरना बदनामी से जुड़े इस मामले में खुल जाती कलई
FBI का पूर्व Boss जिसकी 'भूलने' की बीमारी से बच जाएंगे ट्रंप? वरना बदनामी से जुड़े इस मामले में खुल जाती कलई

Who is Robert Mueller: पूर्व एफबीआई बॉस रॉबर्ट मुलर एकबार फिर अचानक सुर्खियों में हैं. हालांकि इस बार उनकी बीमारी की वजह से उनके फैंस उन्हें उनके पुराने अंदाज में बहस करते और अपना पक्ष रखते नहीं देख पाएंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:05 PM IST
पूर्व एफबीआई बॉस रॉबर्ट मुलर (फाइल फोटो)
पूर्व एफबीआई बॉस रॉबर्ट मुलर (फाइल फोटो)

Robert Mueller diagnosed with Parkinson: पूर्व एफबीआई डायरेक्टक रॉबर्ट मुलर, जिन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस के साथ संबंधों की जांच की थी उन्हें पार्किंसन की बीमारी हो गई है. द न्यू यॉर्क टाइम्स के मुताबिक उनके परिजनों ने इसकी पुष्टि की है. परिवार ने NYT को बताया है कि 81 साल के मुलर को साल 2021 में ये बीमारी हुई और इसके सालभर बाद उन्होंने औपचारिक रूप से सार्वजनिक जीवन यानी वकालत से संन्यास ले लिया. हालांकि मुलर ने 2021 और 2022 में लॉ स्कूल में बतौर विसिटिंग प्रोफेसर पढ़ाया और 2022 के अंत में फाइनली रिटायर हो गए.

क्यों सुर्खियों में हैं मुलर? 

मुलर हाल ही में उस वक्त अचानक सुर्खियों में आए, जब हाउस ओवरसाइट कमेटी, जेफरी एपस्टीन मामले में गवाही देने के लिए उन्हें इस हफ्ते तलब करने के लिए समन जारी करने वाली थी. इस दौरान मुलर की फैमिली ने सांसदों को बताया गया कि पूर्व एफबीआई प्रमुख अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण एपस्टीन मामले में गवाही नहीं दे पाएंगे.fallback

रॉबर्ट मुलर कौन हैं?

रॉबर्ट मुलर 2001 से 2013 तक एफबीआई निदेशक रहे और 2007 में एपस्टीन की जांच के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कामकाज संभाला. पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों के साथ उनका नाम उस विवादास्पद गैर-अभियोजन समझौते में शामिल था, जिसने एपस्टीन को और गंभीर आरोपों का सामना करने से बचाया था.

मुलर की सेहत पर पहली बार सवाल 2019 में उठा, तब वो 74 साल के थे. उस समय उन्होंने हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी के सामने एक अस्थिर गवाही दी. मुलक की गवाही के बाद, एरिजोना की प्रतिनिधि डेबी लेस्को ने कहा, 'मैं हैरान थी कि मुलर इतने भ्रमित थे. वो कुछ बुनियादी सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जिससे मुझे हैरानी हुई.'

पूर्व विशेष वकील रसियागेट मामले की जांच को लेकर लंबे समय तक जनता के बीच सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच की, जिसके बाद ट्रंप ने जीत के बाद अपना पहला कार्यकाल हासिल किया.

FAQ-

सवाल- जेफरी एपस्टीन कौन था?
जवाब- जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था. अमेरिका और यूरोप की तमाम हस्तियों से उसके करीबी तालुकात थे. उसकी ट्रंप से दोस्ती का पहला किस्सा साल 1990 से जुड़ता है. एपस्टीन पर नाबालिगों से वैश्यावृति करवाने के आरोप लगे थे. एपस्टीन ने मिस स्वीडन ईवा एंडरसन डबिन और पब्लिशर रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिस्लेन मैक्सवेल जैसी महिलाओं को डेट किया, हालांकि उसने कभी शादी नहीं की. एक यौन अपराधी के रूप दोषी ठहराए जाने के बाद वो 10 साल जेल में बंद रहने के बाद 10 अगस्त 2019 को वो न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया था. कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली. ट्रंप और एपस्टीन अच्छे दोस्त थे, ये बात ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में उसकी जमकर तारीफ करते हुए ये बताया था कि दोनों के शौक बहुत मिलते-जुलते हैं

सवाल:पार्किंसन रोग क्या है?
जवाब: पार्किंसन, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के बीच सबसे आम बीमारी बन गया है. इस बीमारी से पीड़ित मरीज को अक्सर कंपकंपी महसूस होती है. इसे भूल जाने की बीमारी भी कहा जाता है. इसके मरीज को बोलने में समस्या होती है. पीड़ित शिकार धीमी गति से चलने जैसी समस्याओं से परेशान हो सकता है. इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी का कोई स्थाई इलाज नहीं है. इसके बढ़ने पर अक्सर चिंता और अवसाद भी हो जाता है.

सवाल: रसियागेट मामला क्या है?
जवाब: रसियागेट मामला ट्रंप जब पहली बार सत्ता में आए थे उस दौरान का है. तब दावा किया गया था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रूस ने दखल दिया था जिसका फायदा ट्रंप को मिला था.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

