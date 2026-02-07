आखिर जिस बात का था डर वही हुआ! अब इंसानों को हायर करेगा AI? यहां जानिए सबकुछ

AI New Development: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इंसानों की सोच से भी तेजी से Al अपना विस्तार कर रहा है. अभी तक इंसान अपने कामों के लिए Al की मदद लेता था लेकिन अब मामला पटलता हुआ दिखा देने लगा है. पहले जहां हम AI का इस्तेमाल फोटो,वीडियो से लेकर प्रोग्राम तैयार करने, ईमेल लिखने और डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए किया करते थे. अब समय ऐसा आ गया है कि Al खुद फिजिकल वर्क्स के लिए इंसानों की हायरिंग शुरू कर रहा है. हो सकता है कि हमारी बात पर आपको यकीं न हो लेकिन RentAHuman.ai नाम का एक नया प्लेटफॉर्म आया है जहां Al एजेंट काम करवाने के लिए इंसानों को किराए पर लेने की सुविधा दे रहा है.

AI भले ही डिजिटल दुनिया में रहता हो लेकिन एक नया प्लेटफॉर्म उसे असल दुनिया में उसे फिजिकली तौर पर हाथ-पैर देना चाहता है. आइडिया बहुत सिंपल है, AI एजेंट ऐसे फिजिकल वर्क के लिए इंसानों को हायर कर रहा है जो वो खुद नहीं कर सकते, जिससे एक अजीब नई गिग इकॉनमी बनती है जहां सॉफ्टवेयर बॉस बन जाता है. आपको बस इतना ही जानना है.

'रोबोट्स को इंसानों की फिजिकल नीड'

'रोबोट्स को आपके शरीर की ज़रूरत है', यह एक नई वेबसाइट पर लिखा एक परेशान करने वाला CTA है, जो लगता है कि AI-इंसान के रिश्तों को पूरी तरह से बदलना चाहती है. सालों से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह से हमारी स्क्रीन और सर्वर के अंदर रहे हैं. वे हमारी सेवा करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, कोड लिखते हैं, शेड्यूल मैनेज करते हैं, थेरेपिस्ट की तरह काम करते हैं और कुछ अजीब मामलों में तो लोगों के ऑनलाइन प्रेमी भी बन जाते हैं. लेकिन, अगर MoltBook जैसी हाल की वेबसाइट्स ने हमें कुछ सिखाया है, तो वह यह है कि रोबोट्स विकसित हो रहे हैं, ज़्यादा समझदार हो रहे हैं और इस नई वेबसाइट के ज़रिए वे अब इंसानों का इस्तेमाल महसूस करने के लिए कर सकते हैं.

हायर करने के लिए इंसान: AI के लिए मीटस्पेस लेयर

इस अजीब वेबसाइट के पीछे का आइडिया सिंपल लेकिन अजीब है. लोग सॉफ्टवेयर टूल्स को हायर करने के बजाय, अब AI एजेंट फिजिकल-वर्ल्ड के कामों को पूरा करने के लिए इंसानों को हायर कर सकते हैं. इंसान डिजिटल निर्देशों और असल दुनिया के एक्शन के बीच पुल बन जाता है. यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट हैरानी की बात है कि काफी प्रैक्टिकल है.

AI नौकरियां ले नहीं रहा, बल्कि दे रहा है

यह मॉडल एक ज़रूरी बात बताता है कि ऑटोमेशन हमेशा लोगों को काम से नहीं हटाता. कभी-कभी यह काम को छोटे, ज़्यादा ट्रांज़ैक्शनल हिस्सों में बांट देता है. Rentahuman.ai एक ऐसे भविष्य का सुझाव देता है जहां AI फिजिकल दुनिया में इंसानी मेहनत की जगह नहीं लेगा. यह ज़रूरत पड़ने पर बस उसे किराए पर लेगा. यह वेबसाइट सर्विस के तौर पर फिजिकल मौजूदगी के बारे में है. प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए गए काम छोटे और खास हैं. वे क्रिएटिव काम या लंबे समय तक चलने वाले काम नहीं हैं. वे छोटे-छोटे काम हैं जिनके लिए किसी खास जगह पर इंसान के शरीर की ज़रूरत होती है.

इस साइट पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें AI नहीं कर सकता है उदाहरण के तौर पर ये कुछ ऐसे कामों की लिस्ट है जिन्हें AI नहीं कर सकता है

पिकअप

मीटिंग

साइन करना

रेकी

वेरिफिकेशन

इवेंट

हार्डवेयर

रियल एस्टेट

टेस्टिंग

छोटे-मोटे काम

फ़ोटो

खरीदारी

ये सिस्टम कैसे काम करता है?

अब सबके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये सिस्टम काम करता है? तो चलिए हम इसका प्रोसेस भी आपको बता देते हैं. जिन्हें इस सिस्टम से काम करना है ऐसे लोग अपनी लोकेशन, स्किल्स और प्रति घंटे की दर के साथ एक प्रोफ़ाइल बनाकर रोबोट के लिए गिग वर्कर के तौर पर साइन अप कर सकते हैं. इसके बाद, कंपनियों या डेवलपर्स द्वारा बनाए गए AI एजेंट सॉफ्टवेयर कनेक्शन के ज़रिए उपलब्ध वर्कर्स को ढूंढ सकते हैं. जब AI को कोई सही व्यक्ति मिलता है, तो वह एक खास काम के लिए निर्देश भेजता है. काम पूरा होने के बाद पेमेंट तुरंत अपने आप प्रोसेस हो जाता है. आमतौर पर कोई बातचीत नहीं होती, कोई मैनेजर नहीं होता और कोई फॉलोअप नहीं होता है. बातचीत काम के साथ शुरू होती है और काम के साथ ही खत्म हो जाती है.

AI के लिए कौन काम करना चाहेगा?

अब ऐसे सिस्टम में एक और सवाल है जो आपको कचोट रहा होगा कि ऐसे सिस्टम में काम कौन करना चाहेगा और उसे काम कैसे मिलेगा? इस सवाल का जवाब भी इस सिस्टम ने तैयार रखा है. वेबसाइट के अनुसार पहले से ही 218,921 'किराए पर मिलने वाले' इंसानों ने AI की सेवा करने के लिए खुद को लिस्ट किया है. वेबसाइट के अनुसार, AI इंसानों को स्टेबलकॉइन के ज़रिए पेमेंट करता है. जब हमने साइन अप करने की कोशिश की, तो वेबसाइट ने हमें पेमेंट के लिए दो ऑप्शन दिए बिटकॉइन या एथेरियम. पूरे किए गए कामों के लिए पेमेंट पाने के लिए आपको बस अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा.

एक नया लेबर मॉडल जो इंसान इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है

यह आइडिया कोई नया नहीं है. पहले के सिस्टम, जैसे अमेज़न मैकेनिकल टर्क, में इंसान मशीनों को ऐसे काम पूरे करने में मदद करते थे जिन्हें वे अकेले नहीं कर सकते थे. अब फर्क कंट्रोल का है. काम को इंसान डायरेक्ट करने के बजाय, ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर सिस्टम हायरिंग कर रहे हैं. यह इस AI-लेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक असली सवाल है. अगर कुछ गलत होता है तो कौन ज़िम्मेदार होगा? वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? जब एल्गोरिदम सीधे इंसानी लेबर को मैनेज करते हैं तो क्या होता है? यह तो समय ही बताएगा.

