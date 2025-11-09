Advertisement
Rohingya Crisis: मलेशिया के पास डूबी रोहिंग्या शरणार्थियों की नाव, 7 प्रवासियों की मौत; करीब 200 लापता

Rohingya Muslim Crisis News: म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर मलेशिया जा रही एक नाव मलेशिया के तट के पास डूब गई. इस घटना में 3 की मौत हो गई, जबकि 11 लोग बचा लिए गए. करीब 200 लोगों को लेकर दूसरी नावें अब तक लापता हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 09, 2025, 10:26 PM IST
Bodies of Rohingyas found in Malaysia: म्यांमार के बदतर हालात और वहां जारी जातीय हिंसा एक बार फिर समंदर के रास्ते नई त्रासदी लेकर आई है.  अपनी जान बचाकर म्यांमार से भाग रहे लोगों की मलेशिया के उत्तरी तट के पास एक नाव डूब गई. जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोगों को जिंदा बचाया गया. अधिकारियों के मुताबिक, यह सभी प्रवासी म्यांमार के राखाइन प्रांत से भाग रहे थे. यह वही इलाका, जहां रोहिंग्या मुस्लिम और स्थानीय बौद्धों के बीच लंबे समय से टकराव जारी है. 

मलेशियाई समुद्री प्रवर्तन एजेंसी (MMEA) के फर्स्ट एडमिरल रोमली मुस्तफा के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि नाव म्यांमार के बुथिडॉन्ग से निकली थी और उस पर करीब 300 लोग सवार थे. मलेशिया के करीब पहुंचने पर इन यात्रियों को कथित तौर पर तीन छोटी नावों में बांट दिया गया. इनमें से एक नाव थाईलैंड के तरुटाओ द्वीप के पास डूब गई. कुछ शव और जीवित बचे लोग बाद में मलेशिया के लंगकावी द्वीप तक बहकर आ गए.

बाकी 2 नावों का अब तक कुछ पता नहीं

एजेंसी के अनुसार, शनिवार को बचाव दल ने 10 लोगों को जीवित और एक महिला का शव समुद्र से निकाला. रविवार को छह और शव बरामद किए गए तथा तीन अन्य जीवित बचे. बचाव अभियान को अब और व्यापक क्षेत्र में फैलाया गया है और यह सोमवार तक जारी रहेगा. फिलहाल बाकी दो नावों का कोई पता नहीं चल पाया है. यह अंदेशा जताया जा रहा है कि उनमें सवार सैकड़ों लोग या तो लापता हैं या समुद्र में डूब गए.

स्थानीय पुलिस प्रमुख अद्जली अबू शाह ने बताया कि बचाए गए कुछ लोग रोहिंग्या मुस्लिम हैं, जो म्यांमार के राखाइन राज्य से भागकर बेहतर जीवन की तलाश में मलेशिया जा रहे थे. रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार के लोग अपना नागरिक नहीं बल्कि घुसपैठियां मानते हैं. लोगों के विरोध के बाद उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया गया. संयुक्त राष्ट्र उन्हें दुनिया का सबसे अधिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय कह चुका है.

मानव तस्करी गिरोह पहले से ज्यादा सक्रिय

एडमिरल मुस्तफा ने चेतावनी दी कि सीमा पार मानव तस्करी के गिरोह अब अधिक सक्रिय हो रहे हैं और गरीब प्रवासियों को जोखिम भरे समुद्री रास्तों से भेजकर मुनाफा कमा रहे हैं. ये लोग नावों में सैकड़ों प्रवासियों को ठूंसकर मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड भेजते हैं, जिनमें से अधिकांश रास्ते में ही हादसों का शिकार हो जाते हैं.

इस मुद्दे पर अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने इस हादसे पर गहरी चिंता जताते हुए क्षेत्रीय सरकारों से समुद्री बचाव प्रयास बढ़ाने की अपील की है. UNHCR प्रवक्ता डिओगो अलकांतारा ने बताया कि 2024 से अब तक करीब 5,200 रोहिंग्या शरणार्थी खतरनाक समुद्री यात्राओं पर निकल चुके हैं, जिनमें से लगभग 600 लोग या तो लापता हैं या मर चुके हैं.

नए शरणार्थियों को स्वीकार करने में हिचक

हालांकि मलेशिया ने मानवीय आधार पर पहले कई रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दी है, लेकिन अब वह बड़ी संख्या में नए प्रवासियों को प्रवेश देने से बच रहा है. वहां पर वर्तमान में 117,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी UNHCR में पंजीकृत हैं, जो देश की कुल शरणार्थी आबादी का लगभग 59% हिस्सा हैं. ऐसे में नए शरणार्थी स्वीकार करने से उसे अपनी डेमोग्राफी बिगड़ने का डर सता रहा है. 

