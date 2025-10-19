विदेशों में शुरू हुआ भारतीय माफियाओं का खूनी गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हरि बॉक्सर पर हमला; इस गैंग ने ली जिम्मेदारी

Lawrence Bishnoi Gang: अमेरिका के कैलिफोर्निया में रोहित गोदारा गैंग ने लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के हरि बॉक्सर पर हमला करवाया है. जानकारी के अनुसार, इस हमले में एक गैंगस्टर की मौत हो गई है. हैरी बॉक्सर वही गैंगस्टर है जो लगातार लॉरेन्स गैंग की तरफ से देश और विदेश में हो रही फायरिंग की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालता था और हमलों की जिम्मेदारी ले रहा था. बता दें, लगातार लॉरेन्स विश्नोई गैंग और रोहित गोदारा गैंग विदेशी धरती पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवा रहे है. हमले की जिम्मेदारी लेते हुए

हरि बॉक्सर की कोई औकात नहीं है: रोहित गोदारा

रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की. रोहित गोदारा ने लिखा कि भाईयों आज अमेरिका के कैलीफोर्निया में हरी बॉक्सर उर्फ हरिया पर जो गोलीबारी हुई है वो हमने करवायी है. उसमें उसके एक साथ वाले की मोके पर ही मौत हो गयी और एक को गोलिया लगी है! जो हॉस्पिटल में भर्ती है. गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ये हरि बॉक्सर कार की सीट के नीचे छूप गया था. ये अपने साथी को बेहोशी की हालात में छोड़कर वहां से भाग गया. ये धरती के किसी भी कोने में छिप जाये इसको नहीं छोड़ेंगे. गोदारा ने लिखा कि जिस लॉरेंस बिश्नोई को ये अपना बाप मानकर हमारे खिलाफ जो अपशब्द बोल रहा था इनकी कोई औकात नहीं है.

चोर गैंग को मिटी में मिला देंगे: रोहित गोदारा

रोहित गोदारा ने लिखा कि वक्त लग सकता है मगर माफी किसी को नहीं मिलेगी. इस चोर गैंग को मिटी में मिला देंगे. इस लॉरेंस बिश्नोई के चक्र में आके अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाना तो दूर की बात है सोचा भी ना तो ऐसा हाल करेंगे की उसकी सात पीढ़ी याद रखेगी. समय रहते सुधर जाओ वरना धरती के किसी भी कोने में छिप जाना तुम्हारी अर्थी तुम्हारी चोखट पर तैयार मिलेगी.