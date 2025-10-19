Advertisement
trendingNow12968382
Hindi Newsदुनिया

विदेशों में शुरू हुआ भारतीय माफियाओं का खूनी गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हरि बॉक्सर पर हमला; इस गैंग ने ली जिम्मेदारी

Rohit Godara Gang: कैलिफोर्निया में रोहित गोदारा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हरि बॉक्सर पर हमला करवाया, जिसमें एक गैंगस्टर की मौत हो गई. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Lawrence Bishnoi Gang: अमेरिका के कैलिफोर्निया में रोहित गोदारा गैंग ने लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के हरि बॉक्सर पर हमला करवाया है. जानकारी के अनुसार, इस हमले में एक गैंगस्टर की मौत हो गई है. हैरी बॉक्सर वही गैंगस्टर है जो लगातार लॉरेन्स गैंग की तरफ से देश और विदेश में हो रही फायरिंग की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालता था और हमलों की जिम्मेदारी ले रहा था. बता दें, लगातार लॉरेन्स विश्नोई गैंग और रोहित गोदारा गैंग विदेशी धरती पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवा रहे है. हमले की जिम्मेदारी लेते हुए

हरि बॉक्सर की कोई औकात नहीं है: रोहित गोदारा

रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की. रोहित गोदारा ने लिखा कि भाईयों आज अमेरिका के कैलीफोर्निया में हरी बॉक्सर उर्फ हरिया पर जो गोलीबारी हुई है वो हमने करवायी है. उसमें उसके एक साथ वाले की मोके पर ही मौत हो गयी और एक को गोलिया लगी है! जो हॉस्पिटल में भर्ती है. गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ये हरि बॉक्सर कार की सीट के नीचे छूप गया था. ये अपने साथी को बेहोशी की हालात में छोड़कर वहां से भाग गया. ये धरती के किसी भी कोने में छिप जाये इसको नहीं छोड़ेंगे. गोदारा ने लिखा कि जिस लॉरेंस बिश्नोई को ये अपना बाप मानकर हमारे खिलाफ जो अपशब्द बोल रहा था इनकी कोई औकात नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

चोर गैंग को मिटी में मिला देंगे: रोहित गोदारा

रोहित गोदारा ने लिखा कि वक्त लग सकता है मगर माफी किसी को नहीं मिलेगी. इस चोर गैंग को मिटी में मिला देंगे. इस लॉरेंस बिश्नोई के चक्र में आके अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाना तो दूर की बात है सोचा भी ना तो ऐसा हाल करेंगे की उसकी सात पीढ़ी याद रखेगी. समय रहते सुधर जाओ वरना धरती के किसी भी कोने में छिप जाना तुम्हारी अर्थी तुम्हारी चोखट पर तैयार मिलेगी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

USA

Trending news

शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?