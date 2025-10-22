Advertisement
इस गद्दार के चक्कर में... रोहित गोदारा गैंग ने कनाडा में मचाया तांडव, पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर फायरिंग की ली जिम्मेदारी

Lawrence Bishnoi Rohit Godara gang: कनाडा में रोहित गोदारा गैंग ने पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर फायरिंग करके हंगामा मचा दिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा कि तेजी उनके दुश्मनों को पैसे, हथियार और मुखबिरी में मदद दे रहा था. जानें पूरी खबर.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 22, 2025, 10:32 AM IST
कनाडा की सड़कों पर इन दिनों भारतीय गैंगस्टर्स का ताडंव मचा हुआ है. एक के बाद एक फायरिंग की खबरें आ रही हैं और अब कुख्यात रोहित गोदारा गैंग ने फिर गोली चलाकर एक बार फिर गैंगवार का सिलसिला तेज कर दिया है. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

रोहित गोदारा गैंग ने किया बड़ा दावा|
एक बार फिर कनाडा में फायरिंग हुई है और इसके साथ ही धमकी भरा पोस्ट भी किया गया. बताया जा रहा है कि गोदारा गैंग ने ये फायरिंग करवाई है, इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भी कई बार फायरिंग की जा चुकी है. फिलहाल कनाडा में हो रही ये घटनाएं एक बड़े गैंगवार की तरफ इशारा कर रही हैं. 

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
गोदारा गैंग की तरफ से इस फायरिंग की जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई है. जिसमें लिखा गया, 'राम राम सभी भाईयों को...मैं (महेन्दर_सरण_दिलाना) (राहुल_रिनाउ) (विक्की_फलवान), भाईयों जो ये (कनाडा) में (तेजी कहलों) पे जो गोलीबारी हुई है! वो हमने करवाई है! और इसके पेट में गोलियां लगी हैं! इससे इसको समझ आया तो ठीक नहीं तो अगली बार मार देंगे! ये हमारे दुश्मनों को पैसे फाइनेंस सपोर्ट करना, वेपन देना, कनाडा में हमारे भाईयों की मुखबरी करना और उनपे अटैक करने की प्लॉनिंग करता था! हमारे भाईयों की तरफ देखना तो दूर की बात अगर कोई सोचेगा भी तो वो हाल करेंगे जो इतिहास के पन्नों में गूंजेगा!'

इस सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा गया है, 'मैं आपको बता दूं! इस गद्दार के चकर में आके किसी ने हमारे भाईयों की तरफ देखा या इसको किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट की और हमें पता लग गया! तो उसके घर परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा! उसका विनाश ही कर देंगे! ये चेतावनी सभी भाईयों और बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला व्यपारी और जो भी हो! किसी ने भी मदद की तो वो हमारा दुश्मन होगा! अभी तो शुरूआत हुई है! आगे-आगे देखो होता है क्या!'

वर्चस्व की लड़ाई
फिलहाल रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है. दोनों ही गैंग एक दूसरे को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वो बड़े सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में बिश्नोई गैंग ने कई बार कनाडा में मौजूद कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर भी फायरिंग की है. कुल मिलाकर इन दोनों गैंग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Rohit Godara

