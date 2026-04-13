कौन हैं रोमन गोफमैन? जंग के बीच बने Mossad के नए चीफ, PM नेतन्याहू ने क्यों जताया भरोसा

Major General Roman Gofman: मध्य पूर्व में जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad) के नए प्रमुख के रूप में मेजर जनरल रोमन गोफमैन की नियुक्ति कर दी है. यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं और खुफिया तंत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, गोफमैन 2 जुलाई 2026 से पांच साल के कार्यकाल के लिए पदभार संभालेंगे. उनकी नियुक्ति को वरिष्ठ नियुक्तियों पर सलाहकार समिति ने भी मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट प्रमुख अशर ग्रुनिस कर रहे थे.

कौन हैं रोमन गोफमैन?

रोमन गोफमैन का नाम इजरायल की सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था में एक मजबूत और अनुभवी अधिकारी के रूप में जाना जाता है. बेलारूस में जन्मे गोफमैन 1990 में अपने परिवार के साथ इजरायल आ गए थे. उन्होंने IDF की बख्तरबंद कोर में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे ऊंचे पदों तक पहुंचे.

रोमन गोफमैन एक डिवीजन कमांडर के रूप में भी काम कर चुके हैं और उन्हें जमीनी युद्ध रणनीतियों का गहरा अनुभव है. 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल भी हुए थे.

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नेतन्याहू के करीबी और रणनीतिकार

गोफमैन पिछले 2 वर्षों से प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री के निर्देशों को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि कई रणनीतिक मिशनों और समन्वय में भी योगदान दिया. नेतन्याहू ने उन्हें साहसी, रचनात्मक और लीक से हटकर सोचने वाला अधिकारी बताते हुए उनकी प्रशंसा की है. माना जाता है कि गोफमैन की नियुक्ति प्रधानमंत्री के भरोसे और उनके रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है.

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गोफमैन केवल एक सैन्य अधिकारी ही नहीं, बल्कि एक नीति निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं. 2024 में उन्होंने एक नीति दस्तावेज तैयार किया था, जिसमें हमास की हार के बाद गाजा पट्टी पर इजरायल के सैन्य नियंत्रण को बनाए रखने की सिफारिश की गई थी. इस प्रस्ताव ने राजनीतिक और सुरक्षा हलकों में व्यापक बहस छेड़ दी थी.

डेविड बार्निया की लेंगे जगह

गोफमैन, मौजूदा मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया (David Barnea) का स्थान लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है. बार्निया के नेतृत्व में मोसाद ने कई अहम ऑपरेशन्स को अंजाम दिया, और अब गोफमैन के सामने इस विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी.

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क्यों अहम है यह नियुक्ति?

यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब इजरायल कई मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, चाहे वह गाजा संघर्ष हो, ईरान के साथ तनाव या क्षेत्रीय अस्थिरता. ऐसे में मोसाद प्रमुख की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि गोफमैन का जमीनी युद्ध अनुभव, रणनीतिक सोच और प्रधानमंत्री के साथ करीबी तालमेल उन्हें इस भूमिका के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाता है. रोमन गोफमैन की नियुक्ति इजरायल की सुरक्षा रणनीति में एक अहम मोड़ के रूप में देखी जा रही है.