गंदे धंधे के लिए ग्रूमिंग गिरोह: ड्रग्स-शराब के दमपर 16 से 30 साल की लड़कियों को फंसाता, फिर 'सेक्स गेम' के दलदल में उतारता

Romanian grooming gang who groomed For sex games: रोमानियाई ग्रूमिंग गैंग ने 16-30 साल की कमजोर लड़कियों को तोहफे, क्रैक कोकीन और व्हिस्की से फंसाया. फिर ड्रग्स देकर 'सेक्स गेम्स' में झोंका, बलात्कार और वेश्यावृत्ति कराई. सरगना मारियन कुम्पानासोइयू को 24 साल, चार साथियों को 8-18 साल की हुई जेल. जानें इस गैंग की पूरी कहानी.
Romanian grooming gang For Sex: स्कॉटलैंड के डंडी शहर में 2021-2022 के बीच एक रोमानियाई गैंग ने कमजोर महिलाओं का शिकार किया. इनका सरगना मारियन कुम्पानासोइयू (38) को अदालत ने 'विंकिंग, स्मर्किंग पिंप' कहा, जो शिकारी की तरह व्यवहार करता था. इसने 10 महिलाओं का बलात्कार किया, उन्हें ड्रग्स देकर काबू में रखा. ग्लासगो हाई कोर्ट ने इसे 24 साल की सजा सुनाई है. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, कमजोर महिलाओं को ग्रूम करने और उन्हें 'सेक्स गेम्स' में भाग लेने के लिए मजबूर करने वाले एक रोमानियाई ग्रूमिंग गिरोह को जेल हुई है. 38 वर्षीय सरगना मैरियन कुम्पानासोइउ और उसके चार साथियों ने 2021 और 2022 के बीच डंडी के विभिन्न फ्लैटों में 16 से 30 साल की उम्र के अपने पीड़ितों को नशीला पदार्थ दिया.
10 महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप में
कम्पानासोइउ, जिसे 'आंखें झपकाने वाला, मुस्कुराता हुआ दलाल' बताया गया है, जो 'शिकारी स्वभाव' का था जिसे 10 महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप में 24 साल की जेल हुई. ग्लासगो उच्च न्यायालय में छह सप्ताह की सुनवाई के बाद 41 वर्षीय क्रिश्चियन उरलातेनु, 35 वर्षीय एलेक्जेंड्रा बुगोनिया, 35 वर्षीय रेमस स्टेन और 45 वर्षीय कैटलिन डोबरे को भी जेल में डाल दिया गया. स्कॉटलैंड पुलिस की जांच में पता चला कि गिरोह की गतिविधियां पूर्वी यूरोप से डंडी में महिलाओं की तस्करी पर केंद्रित एक अभियान के दौरान चल रही थीं ताकि उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए काम पर लगाया जा सके. लेकिन अधिकारियों ने यह भी पाया कि स्थानीय क्षेत्र की कमजोर महिलाओं को भी उपहारों, क्रैक कोकीन और व्हिस्की का लालच देकर लुभाया जा रहा था. शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कराने के बाद उन्हें अपमानजनक 'यौन खेलों' में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था.
कैसे महिलाओं को फंसाया? ड्रग्स और झूठे वादे
पुलिस स्कॉटलैंड की जांच 'ऑपरेशन रेकलॉयर' में पता चला कि गैंग पूर्वी यूरोप से महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए लाता था. लेकिन डंडी की लोकल कमजोर लड़कियां भी निशाने पर थीं. ये तोहफों, क्रैक कोकीन और व्हिस्की से ललचातीं, फिर 'सेक्स गेम्स' में मजबूर करतीं. एक पीड़िता को वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाकर पुरुषों से मिलने भेजा गया. अगर कभी इन लड़कियों की कमाई सेक्स से कम होती तो सरगना गुस्सा हो जाता. उसके फोन पर वीडियो मिला, जिसमें वह लड़की को पेड़ पर चढ़ने को कहता है, क्योंकि उसने पैसा कम कमाया था. उसे दिनभर पेड़ पर चढ़े रहने को कहता.