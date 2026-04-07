कंबोडिया का हीरो रैट, जिसने जमीन के अंदर घुसकर लगाया बारूदी सुरंगों का पता; बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Landmines Detection By Rats: कहते हैं कि मुसीबत की घड़ी या जंग में छोटी सी छोटी मदद या किसी छोटे जीव की ओर से की गई मदद भी आपके लिए काफी कारगार साबित हो सकती है. जंग मे आपने हाथी-घोड़े का इस्तेमाल तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चूहा जैसा छोटा-सा जीव भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद कर सकता है? कंबोडिया में इन दिनों रोनिन नाम का एक चूहा बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है. 'बेल्जियन चैरिटी ऑर्गनाइजेशन APOPO के मुताबिक इसने अगस्त 2021 से अबतक 109 लैंडमाइन और ग्रेनेड-मोर्टार जैसे 15 अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस ( UXO) हथियार खोज निकाले हैं. अपने इस कारनामे से रेनिन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है.

चूहों ने खोजे बारूदी सुरंग

रेनिन एक विशाल विशाल अफ्रीकी थैली चूहा (Giant African Pouched Rat) है. इसने अबतक सबसे ज्यादा बारूदी सुरंग ढूंढने का रिकॉर्ड दर्ज किया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड मागावा के नाम दर्ज था, जिसने अपनी 5 साल की सर्विस में 71 लैंडमाइन और 38 UXO खोजे थे. फिलहाल रेनिन 5 साल का है और वह अभी 1-2 साल और काम कर सकता है. बता दें कि APOPO अफ्रीका-एशिया में लैंडमाइन और TB का पता लगाने के लिए चूहों को प्रशिक्षित करता है. इन चूहों की लंबाई 30-40 सेंटीमीटर लंबी होती है. वहीं इन्हें हीरो रैट्स भी कहा जाता है.

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क्या है हीरो रैट्स?

हीरो रैट्स को 6-9 महीने की ट्रेनिंग के दौरान TNT जैसे विस्फोटक केमिकल की खुशबू पहचानना सिखाया जाता है. इन चूहों का वजन केवल 1-1.5 किलो होता है. ऐसे में लैंडमाइन में पैर रखने के बावजूद वे सुरक्षित रहते हैं. वे बेहद तेजी से काम करते हैं और केवल 20-30 मिनट में पूरा काम निपटा देते हैं. उनकी नाक बेहद संवेदनशील होती है. ऐसे में ये तेजी से काम करते हुए बड़े एरिया को जल्दी कवर कर लेते हैं. एक तरफ जहां मेटल डिटेक्टर से इस काम को करना जोखिम भरा है तो वहीं चूहे इसे आसानी से निपटा देते हैं.

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कंबोडिया से निकाले 109 लैंडमाइन

बता दें कि कंबोडिया में कई दशकों पहले सिविल वॉर हुआ था. इसके चलते यहां पर लाखों लैंडमाइंस बिछे हुए हैं, जो जंगलों, खेतों और गांवों में दबे हुए हैं. इस डर से गांव के लोगों के लिए खेती करना बेहद मुश्किल काम है. आए दिन यहां कोई न कोई घटना होती रहती है. इसको देखते हए अगस्त 2021 में रेनिन को प्रीह विहार प्रोविं, के स्रोर एम कम्यून में तैनात किया गया. यहां उसने 4 साल के अंदर 109 लैंडमाइन समेत 15 अन्य खतरनाक विस्फोटक ढूंढे. ट्रेनर के मुताबिक रेनिन को एक खास तरह का हार्नेस पहनाया जाता है. जैसे ही उसे विस्फोटक की खुशबू मिलती है वह रुक जाता है हौ उस जगह को खरोंचने लगता है. इससे हैंडलर को सिग्नल मिलता है और फिर टीम माइन को सुरक्षित तरीके से निकाल देती है.