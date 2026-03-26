Advertisement
trendingNow13154244
Hindi NewsदुनियाMiddle East Crisis: बुशहर न्‍यूक्लियर प्‍लांट की हालत खतरनाक, रूस तेजी से निकाल रहा अपने नागरिक

Middle East Crisis: बुशहर न्‍यूक्लियर प्‍लांट की हालत खतरनाक, रूस तेजी से निकाल रहा अपने नागरिक

रूस की सरकारी मीडिया ताश के मुताबिक रोसाटॉम की मीडिया ने एलेक्सी लिहाचेव के हवाले से कहा, 'कल हमने यहां फंसे कर्मचारियों को निकालने के तीसरे चरण की तैयारी करने का फैसला किया है. आज सुबह एक समूह वाहन से ईरान-आर्मेनिया सीमा के लिए रवाना हो गया. जल्द ही दो और समूहों को निकाला जाएगा.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bushehar Nuclear Plant
Bushehar Nuclear Plant

ईरान के बुशहर में एटॉमिक पॉवर प्लांट के पास हुए इजरायली हमले ने वहां के हालात को बेहद गंभीर बना दिया है. रूस के सरकारी परमाणु निगम के प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव ने बुधवार (25 मार्च) को चेतावनी देते हुए कहा कि इस इलाके में हमले के बाद यहां की स्थिति बहुत तेजी से खराब होती जा रही है. ऐसे में उन्होंने तेजी से रूसी नागरिकों को वहां से निकालने का फैसला किया है. लिखाचेव ने बताया कि मंगलवार शाम एक मिसाइल सक्रिय रिएक्टर यूनिट के पास आकर गिरी. हालांकि इस हमले में किसी के हताहत नहीं हुआ था लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. लिखाचेव के मुताबिक, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और अगर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया, तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है. 

रूस की सरकारी मीडिया ताश के मुताबिक रोसाटॉम की मीडिया ने एलेक्सी लिहाचेव के हवाले से कहा, 'कल हमने यहां फंसे कर्मचारियों को निकालने के तीसरे चरण की तैयारी करने का फैसला किया है. आज सुबह एक समूह वाहन से ईरान-आर्मेनिया सीमा के लिए रवाना हो गया. जल्द ही दो और समूहों को निकाला जाएगा.' लिखाचेव ने आगे कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक वे साइट पर मौजूद रूसी विशेषज्ञों की संख्या को अस्थायी रूप से न्यूनतम स्तर पर ला रहे हैं.

28 फरवरी से इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर बोला हमला

लिखाचेव ने यह भी बताया कि बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल पर स्थिति लगातार नकारात्मक रूप से बिगड़ रही है. हाल के दिनों में परमाणु प्लांट के पास यह दूसरा हमला था. इसके पहले 17 मार्च को भी इसी तरह का एक हमला हुआ था, जिससे कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंची थी. अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी से ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं. इन हमलों में अब तक कुल 1,340 से अधिक लोग मारे गए हैं. इसमें ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी शामिल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर की जवाबी कार्रवाई

तेहरान ने इजरायल के साथ ही जॉर्डन, इराक और खाड़ी देशों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाबी कार्रवाई की है. जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. इन हमलों से जान-माल का नुकसान हुआ है और ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है. इस युद्ध से वैश्विक बाजार और विमानन सेवाएं बाधित हुई हैं. सोमवार को IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के साथ फोन पर बातचीत के बाद, लिखाचेव ने मीडिया को बताया कि रूस बुशहर संयंत्र से कर्मचारियों को निकालने के लिए निकासी के कई चरणों की तैयारी कर रहा है.

यह भी पढ़ेंः क्या खत्म होने लगी मिसाइलें? जंग के बीच ट्रंप बढ़ाने जा रहे हथियारों का प्रोडक्शन

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

iranus attack on iranRussia

Trending news

RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
West Bengal Election 2026
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
West Bengal Election 2026: बीजेपी ने रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी
ramnavami 2026
West Bengal Election 2026: बीजेपी ने रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
cm yogi adityanath news
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
Strait of Hormuz
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
iran
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा