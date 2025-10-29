Advertisement
अमेरिका में 3 लोगों की जान लेने पंजाबी सिख ट्रक ड्राइवर को बिना पगड़ी के अदालत मे किया गया पेश, तस्वीर आते ही फैला आक्रोश

Sikh Truck Driver Appears In US Court Without Turban: कैलिफोर्निया में तीन लोगों की जान लेने के आरोपी पंजाबी ट्रक ड्राइवर जशनप्रीत सिंह को बिना पगड़ी के अदालत में पेश किया गया. जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और उनके धर्म का सम्मान करने की अपील की गई है.

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 29, 2025, 01:36 PM IST
Trending Photos

Sikh Truck Driver Without Turban: अमेरिका के कैलिफोर्निया में तीन लोगों की जान लेने आरोपी 21 वर्षीय साल के ट्रक ड्राइवर जशनप्रीत सिंह को बिना पगड़ी के एक अमेरिकी अदालत में पेश किया गया, जिससे सिख समुदाय और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल सहित कई नेताओं में आक्रोश फैल गया. अधिकारियों से उसके धार्मिक अधिकार बहाल करने की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की गई है. 

जानें पूरा मामला
21 अक्टूबर को कैलिफोर्निया के ओंटारियो में 10 फ़्रीवे पर एक ट्रक और एक एसयूवी की भीषण टक्कर हो गई थी. जिसके बाद जशनप्रीत सिंह नाम के एक पंजाबी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया था. जब उसे बाद अमेरिकी अदालत में पेश किया गया तो उसके सिर पर पगड़ी नहीं थी. अदालत में बिना पगड़ी के लाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया. शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और भारतीय राजनेता सुखबीर सिंह बादल ने उनकी पगड़ी वापस करने की मांग की है. एक ऑनलाइन याचिका में आरोप लगाया गया कि आरोपी का बिना सिर के अदालत में पेश होना सिख धर्म का उल्लंघन है. इसमें अधिकारियों से "उनके धार्मिक अधिकारों को बहाल करने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने" का आग्रह किया गया है.

तीन लोगों की मौत का आरोप
अधिकारियों के अनुसार, 21 साल के ट्रक ड्राइवर ने एक एसयूवी को पीछे से टक्कर मारी और फिर उसी लेन में कई अन्य वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. डैशकैम फुटेज से पता चलता है कि चालक ने फ्रीवे पर ब्रेक नहीं लगाए थे. दुर्घटना में कम से कम चार लोग घायल भी हुए हैं. सिंह पर नशे में होने का भी आरोप लगाया गया है. हालांकि, भारत में उनके परिवार ने कहा है कि वह नशा नहीं करते हैं.

क्या जशनप्रीत सिंह अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए थे?
कई रिपोर्टों के अनुसार, जशनप्रीत सिंह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफ़ोर्निया के युबा शहर के निवासी हैं. हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वह अमेरिकी नागरिक हैं या अवैध रूप से देश में आए हैं. सीएचपी अधिकारी रोड्रिगो जिमेनेज़ के अनुसार, दुर्घटना के बाद 21 वर्षीय चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सा कर्मचारियों और अधिकारियों ने पाया कि वह नशे में थे. केटीएलए की रिपोर्ट के अनुसार, सिंह कथित तौर पर धीमी गति से चल रहे ट्रैफ़िक से टकराने से पहले ब्रेक लगाने में विफल रहे, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई.

सिंह एक भारतीय अवैध विदेशी
फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर बिल मेलुगिन ने आईसीई सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि सिंह एक भारतीय अवैध विदेशी है, जिसे मार्च 2022 में बाइडेन प्रशासन के तहत कैलिफ़ोर्निया सीमा पर पकड़ा गया और रिहा कर दिया गया. उन्होंने कहा कि सिंह को बाइडेन प्रशासन की 'हिरासत के विकल्प' नीति के तहत आव्रजन सुनवाई लंबित रहने तक देश में आने दिया गया था.

ट्रक चालकों के लिए वीज़ा जारी करना बंद
गौरतलब है कि फ्लोरिडा टर्नपाइक में एक अन्य सिख ट्रक चालक के शामिल होने के बाद, अमेरिका ने ट्रक चालकों के लिए वीज़ा जारी करना बंद कर दिया था. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की कि ट्रंप प्रशासन ने वाणिज्यिक ट्रक चालकों के लिए सभी प्रकार के श्रमिक वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है. उन्होंने आगे कहा, "अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक चालकों की आजीविका को कम कर रही है."

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

