RS-28 Sarmat: जब 10 मुखी 'दानव' की एंट्री से कांप गए सातों महाद्वीप! ट्रंप भी देखते रह गए

Russia Vs US: यूक्रेन में पिछले चार साल से नाटो ने न्यूक्लियर भट्टी सुलगा रखी है. ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात कहने के बाद मिनटमैन-3 मिसाइल दागकर आग में घी नहीं बारूद डालने का काम किया है. पुतिन के ऑर्डर जारी करने से हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि अब मामूली चिंगारी भी महाविनाश की वजह बन सकती है.
RS-28 Sarmat Vs US Minuteman 3: अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक मिनटमैन-3 मिसाइल का टेस्ट किया. हालांकि 24 घंटे बीतने से पहले ही पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के मिसाइल ट्रेलर का अपने अंदाज में जवाब भी दे दिया. वो भी 'दसमुखी दानव' को वॉर जोन में उतारकर. जिसे दुनिया सरमत-2 (Sarmat-2) मिसाइल के नाम से जानती है. इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने सबसे बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल का ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया. बस इसी बात से आधी दुनिया में हड़कंप मचा है.
ये दुनिया में महाविनाश का वो टाइम टेबल है, जिसे रूस ने अपनी तरफ से सेट कर दिया है. अब राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से बस एक आदेश आएगा और रूस का 10 मुखी दानव NATO के किसी भी देश में तबाही मचा देगा. चौंकिए मत क्योंकि जो रूस कल तक परमाणु हमले की सिर्फ धमकी दे रहा था. उसने अब परमाणु हमला करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है.
खबर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना सबसे ख़तरनाक हथियार निकाल लिया है. दावा किया जा रहा है कि पुतिन के इस हथियार के निकलते ही NATO के 32 देशों को सांप सूंघ गया है. बेशक NATO ने इस महाख़तरे से निपटने की तैयारी तेज कर दी है. मगर ये भी तय है कि रूस की इस महामिसाइल से निपटना करीब-करीब नामुमकिन है.
सवाल ये है कि रूस ने आखिर ऐसा कौन सा हथियार निकाल लिया है?
क्या ये महज़ 6 मिनट में अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है.
और सबसे अहम सवाल ये कि पुतिन के सामने ये नौबत क्यों आई?
तो इसकी सिर्फ एक सिर्फ एक वजह है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. जी हां ट्रंप ने एक हफ्ते के भीतर 2 ऐसे विस्फोटक कदम उठाए हैं. जो दुनिया को एटमी भट्टी में भस्म कर सकते हैं. ट्रंप ने सबसे पहले कहा अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है. इसके फौरन बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर ICBM मिनटमैन III को टेस्ट कर लिया.
बस 100 घंटे के भीतर ट्रंप के दो फैसलों ने रूसी राष्ट्रपति का मूड बहुत खराब कर दिया है. खबर है कि सुरक्षा परिषद् की बैठक में पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने परमाणु टेस्ट किया. तो रूस भी एटम बम फोड़ने से पीछे नहीं हटेगा. चौंकाने वाली बात ये कि इस बैठक में पुतिन ने अपने अधिकारियों से प्लान तैयार करने को कहा है.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, 'मैं विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय समेत विशेष सेवाओं और संबंधित नागरिक एजेंसियों को निर्देश दे रहा हूं कि वे इस मुद्दे पर अतिरिक्त जानकारी जुटाने, सुरक्षा परिषद में इसका विश्लेषण करने और परमाणु हथियार परीक्षणों की तैयारी के लिए काम शुरू करें और सहमति बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें.
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई. इसी मीटिंग में पुतिन ने अपने दुश्मनों को तबाह कर देने वाला फैसला भी लिया. पुतिन ने बहुत जल्द अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल RS-28 सरमट को तैनात करने की बात की है. RS-28 सरमट क्या है? क्यों इससे अमेरिका तक खौफ खाता है. ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि पश्चिमी देश पुतिन की इस मिसाइल को शैतान कहकर पुकारते हैं. गौर करने वाली बात ये है कि पुतिन की ये मिसाइल सिर्फ नाम से शैतान नहीं है. बल्कि इसका काम भी शैतान जैसा ही हैं.
दावा किया जाता है कि ये अकेली मिसाइल अमेरिका और उसके तमाम सहयोगियों को सरेंडर मोड में ला सकती है. क्योंकि जब भी रूस की तरफ से ये मिसाइल लॉन्च की जाती है तो दुश्मन को पता तक नहीं होता कि कितनी देर में और किसे निशाना बना सकती है. बिजली की फुर्ती से RS-28 सरमट 10 अलग-अलग ठिकानों पर इतने बड़े परमाणु वॉरहेड गिरा सकती है. जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 150 गुना ज़्यादा तबाही मचा दें.
RS-28 सरमट के बारे में दावा किया जाता है कि ये अमेरिका की टेस्ट की गई सबसे खतरनाक मिसाइल मिनटमैन-3 से भी कहीं ज्यादा घातक है. मसलन मिनटमैन-3 18.3 मीटर लंबी है...जबकि RS-28 सरमट 35.3 मीटर लंबी है. मिनटमैन-3 का वजन 36 हजार किलो के करीब है. जबकि पुतिन की सरमट का वजन 2 लाख 8 हजार किलो है. स्पीड की बात करें तो मिनटमैन-3 24 हजार किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड से हमला करती है. जबकि RS-28 सरमट 25 हजार किलोमीटर की स्पीड से कहर बरपा सकता है.
अगर ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो मिनटमैन-3 सिर्फ 14000 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट करती है. वहीं पुतिन की महामिसाइल 18000 किलोमीटर दूर भी महाविनाश मचा सकती है. यानी RS-28 सरमट मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ICBM है. दुनिया का कोई भी कोना इसकी पहुंच से बाहर नहीं है.
मगर 25000 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड से हमला करने वाली सरमट मिसाइल को रोक पाना अमेरिका के इन दोनों ही सिस्टम के बूते की बात नहीं है. क्योंकि सरमट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमले की स्थिति में थाड और पेट्रियट को एक्टीवेट होने या फिर रिएक्ट करने तक का मौका ना मिलेगा.
पुतिन ने इस महामिसाइल सफेद सागर के पास प्लेसेट्सक कोस्मोड्रोम में रखा है. जहां से अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन महज 7415 किलोमीटर है. 18000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल की पूरी जद में हैं. प्लेसेट्सक कोस्मोड्रोम से न्यूयॉर्क 7120 किलोमीटर दूर है. हमला हुआ तो वो भी नहीं बचेगा. वहीं कैलिफोर्निया 8747 किलोमीटर, फ्लोरिडा 8724 किलोमीटर और सैन फ़्रांसिस्को 8710 किलोमीटर की दूरी पर हैं. जो सरमट मिसाइल की सीधी रेंज में आता है.