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'हिंदू दुनिया को जोड़ता है, तोड़ता नहीं...', कनाडा में RSS चीफ मोहन भागवत ने दिया संदेश, बताया हिंदुत्व का असली मतलब

RSS चीफ मोहन भागवत ने कनाडा के टोरंटों में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि भारत के डीएनए में ही दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने परंपरा रही है. उन्होंने कहा कि भारत केवल अपने चरित्र के कारण विश्व गुरू बना.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 31, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:00 AM IST
'हिंदू दुनिया को जोड़ता है, तोड़ता नहीं...', कनाडा में RSS चीफ मोहन भागवत ने दिया संदेश, बताया हिंदुत्व का असली मतलब
Image Credit: मोहन भागवत का दुनिया को संदेश. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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