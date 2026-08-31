'हिंदू दुनिया को जोड़ता है, तोड़ता नहीं...', कनाडा में RSS चीफ मोहन भागवत ने दिया संदेश, बताया हिंदुत्व का असली मतलब

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के चीफ मोहन भागवत ने टोरंटो में 'हिंदू विश्व बंधु-अम्ब्रेस द वर्ल्ड इन फ्रेंडशिप' कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया. भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का उत्थान केवल इस बात से नहीं मापना चाहिए कि वह कितना शक्तिशाली है, बल्कि इस बात से कि वह एकजुट मानवता के लिए कितना योगदान दे रहा है. उन्होंने इस दौरान विविधता और वैश्विक मित्रता के भारत के सिविलाइजेशन विचारों पर भी प्रकाश डाला.
मोहन भागवत ने कहा कि भारत के डीएनए में ही दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने परंपरा रही है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर 'हिंदू जागेगा, तो दुनिया जागेगी'. भागवत ने कहा कि एक समय में भारत को महाशक्ति कहा जा सकता था, लेकिन वह महाशक्ति नहीं था. भारत ने हमेशा दुनिया की सेवा की और अपने चरित्र के कारण वह 'विश्व गुरु' बना.
विविधता को भारत की एकता का हिस्सा बताते हुए मोहन भागवत ने कहा कि अलग-अलग चीजों को किसी बाधा के रूप में नहीं देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा लोगों को विविधता में एकता की शिक्षा देती है. ऐसे में यह कहा जाना चाहिए कि विविधता ही एकता का रूप है. वहीं, उन्होंने इस बात को वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ते हुए कहा कि भारत का मानना है कि दुनिया एक परिवार है.
आरएसएस चीफ मे कहा कि जब मैं हिंदू कहता हूं, तो हिंदू शब्द को किसी खास भाषा, किसी खास पूजा या किसी रहन-सहन के तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता. ये सब वहां हैं. ये इंसानों की अलग-अलग तरह की चीजें हैं. हिंदू सभी का सम्मान करते हैं और उन्हें अपनाते हैं. दुनिया में कहीं भी, अगर किसी पर ज़ुल्म हुआ, तो उसे भारत में ही शरण मिली. कई लोग बाहर से हमलावरों के तौर पर भारत आए, लेकिन वे अपनी सभी खासियतों के साथ वहां अब भी फल-फूल रहे हैं. वे अब भारतीय नागरिक हैं.
मोहन भागवत ने भारत की ऐतिहासिक वैश्विक पहुंच की तुलना साम्राज्यवादी विस्तारवाद से की और कहा कि हमारे पूर्वज मेक्सिको से साइबेरिया तक गए. वे पैदल हिमालय पार करके और छोटी नावों से दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने किसी देश पर कब्जा नहीं किया. उन्होंने ज्ञान, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और सभ्यता के मूल्य सिखाए. आज भी, जब कोई आम भारतीय किसी देश में जाता है, तो वहां के लोग नमस्कार करते हैं. (इनपुट- एएनआई)