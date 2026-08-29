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न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में मोहन भागवत को सुनने पहुंचेंगे 5000 से ज्यादा लोग, PM मोदी भी दे चुके हैं पहला भाषण; जानें इस स्टेडियम की खासियत

Mohan Bhagwat Madison Square Speech: RSS चीफ मोहन भागवत न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जनता को संबोधित करने वाले हैं. ये वही स्टेडियम है, जहां पीएम मोदी ने साल 2014 में चुनाव जीतकर पीएम बनने के बाद पहली बार भाषण दिया था.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 29, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:51 AM IST
न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में मोहन भागवत को सुनने पहुंचेंगे 5000 से ज्यादा लोग, PM मोदी भी दे चुके हैं पहला भाषण; जानें इस स्टेडियम की खासियत
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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