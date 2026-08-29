/न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में मोहन भागवत को सुनने पहुंचेंगे 5000 से ज्यादा लोग, PM मोदी भी दे चुके हैं पहला भाषण; जानें इस स्टेडियम की खासियत

Mohan Bhagwat In New York: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) चीफ मोहन भागवत शनिवार (29 अगस्त 2026) को अमेरिका में न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक इवेंट में लोगों को संबोधित करेंगे. संभावना है कि इस इवेंट में अमेरिका के 39 प्रांतों से 5,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे.
कार्यक्रम की प्रवक्ता प्रिया सामंत ने जानकारी देते हुए बताया कि RSS का यह इवेंट दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और इसमें 85 शहरों के लोग एक साथ आएंगे. वहीं, इस इवेटं के लिए 200 से ज्यादा संगठनों ने पार्टनरशिप की है. सामंत ने कहा,' यह कार्यक्रम भारतीय दर्शन 'वसुधैव कुटुंबकम' का जश्न है, जिसका अर्थ है कि दुनिया एक बड़ा परिवार है.'
प्रवक्ता प्रिया सामंत ने RSS के इवेंट को लेकर कहा,' हम सभी शांति और सद्भाव के साथ रह सकते हैं, भले ही हमारे बीच मतभेद हों. इस कार्यक्रम के जरिए हम उस संदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र से लोग शामिल होंगे.' सामंत ने कहा कि यह कार्यक्रम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तत्वों के साथ अलग-अलग धर्मों के लोगों का मिलन होगा. यह रक्षाबंधन के वीकेंड पर आयोजित किया जा रहा है, जो सुरक्षा, देखभाल और एक-दूसरे के बीच 'बंधन' का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में भारतीय-अमेरिकी युवा भजन गाएंगे.
न्यूयॉर्क शहर के बीचों-बीच 76,000 वर्ग मीटर में फैला मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक बेहद बड़ा स्टेडियम है. ये जगह राजनीति, मनोरंजन, खेल और धर्म की दुनिया में खास अहमियत रखती है. RSS चीफ इसी स्टेडियम में भाषण देने वाले हैं, जहां साल 2014 में चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों को संबोधित किया था.
पीएम मोदी तब यहां संयुक्त राष्ट्र की एक हाई-लेवल मीटिंग के लिए आए थे. उस दौरान पीएम मोदी को सुनने के लिए 22,000 लोगों की क्षमता वाला यह स्टेडियम खचाखच भर गया था. हाल ही में यह स्टेडियम तब सुर्खियों में आया था, जब जुलाई 2026 में पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट ने अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी ट्रैविस केल्स से वहां शादी की. यहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2024 में शानदार वापसी की थी, जहां उन्हें कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के भक्ति सेंटर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा,' पूरी दुनिया कृष्णमय है और हमें उनकी चेतना को जगाना होगा. हम सब एक हैं और इस दुनिया के विरोधाभासों के बीच भी इस गहरी समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इतनी विविधता, टकराव और विरोधाभासों के बावजूद आखिरकार सब कुछ कृष्ण ही हैं. यही भगवद गीता की मुख्य शिक्षा है कि जीवन से भागें नहीं. डटकर खड़े रहें, अपना कर्तव्य निभाएं और यह समझें कि सब कुछ दिव्य है. अगर यह संदेश हर दिल तक पहुंच जाए, तो हमारी दुनिया सचमुच एक बेहतर जगह बन जाएगी. यह आज दिखने वाली भौतिक सीमाओं में बंधी नहीं रहेगी, बल्कि सभी इंसानों के लिए एक स्वर्ग जैसी जगह बन जाएगी.'
भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेताओं ने साझा मानवता, जमीनी नेतृत्व और परिवार, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण के प्रति प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी पर RSS चीफ मोहन भागवत के संदेश की प्रशंसा की. अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सेहवानी ने इस संबोधन को अमेरिका में अपने लगभग चार दशकों के जीवन का सबसे यादगार पल बताया. उन्होंने कहा,' आज मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन है. मैं लगभग 40 साल से यहां हूं और मैंने दुनियाभर के तमाम नेताओं को सुना है.' उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि भारतीय प्रवासी यहां क्या कर सकते हैं.
'सेवा बे एरिया' चैप्टर के अध्यक्ष और स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर अनुराग मैराल ने कहा कि मोहन भागवत ने जिस तरह से समझाया कि संघ कैसे स्वयंसेवक तैयार करता है, वह उन्हें बहुत पसंद आया. मैराल ने कहा,' वे कह रहे थे कि संघ लोगों को तैयार करने पर ध्यान देता है, जो लोग प्रशिक्षित होते हैं और स्वयंसेवक बनते हैं, वे आगे चलकर कई तरह के काम करते हैं.' (इनपुट- IANS)