/न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में मोहन भागवत को सुनने पहुंचेंगे 5000 से ज्यादा लोग, PM मोदी भी दे चुके हैं पहला भाषण; जानें इस स्टेडियम की खासियत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के भक्ति सेंटर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा,' पूरी दुनिया कृष्णमय है और हमें उनकी चेतना को जगाना होगा. हम सब एक हैं और इस दुनिया के विरोधाभासों के बीच भी इस गहरी समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इतनी विविधता, टकराव और विरोधाभासों के बावजूद आखिरकार सब कुछ कृष्ण ही हैं. यही भगवद गीता की मुख्य शिक्षा है कि जीवन से भागें नहीं. डटकर खड़े रहें, अपना कर्तव्य निभाएं और यह समझें कि सब कुछ दिव्य है. अगर यह संदेश हर दिल तक पहुंच जाए, तो हमारी दुनिया सचमुच एक बेहतर जगह बन जाएगी. यह आज दिखने वाली भौतिक सीमाओं में बंधी नहीं रहेगी, बल्कि सभी इंसानों के लिए एक स्वर्ग जैसी जगह बन जाएगी.'