'शुद्ध सात्विक प्रेम ही संघ की असली ताकत': लंदन में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत लंदन के दौरे पर हैं. यहां एक कम्युनिटी सेंटर में उन्होंने आरएसएस और हिंदुत्व की मूल भावना पर खुलकर बात की. उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म को सिर्फ किसी एक व्यक्ति के दायरे में नहीं बांधा जा सकता. हिंदू का मतलब परिवार, समुदाय, समाज और पूरी मानवता से है. मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू परंपरा में प्रकृति के साथ सिर्फ पूजा-पाठ का रिश्ता नहीं, बल्कि प्रेम और जुड़ाव का भाव है. यह 'अपनापन' और आपसी स्नेह ही हमारी एकता का सबसे बड़ा आधार है, जिससे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है और समाज आगे बढ़ता है.
मोहन भागवत ने कहा 'यही हिंदुत्व का पारंपरिक स्वभाव है. इसलिए हिंदू केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह परिवार है, समाज है, समुदाय है और पूरी मानवता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू प्रकृति से सिर्फ पूजा का भाव नहीं रखते, बल्कि उससे गहरा प्रेम करते हैं. यही अपनापन और प्रेम हमारी एकता का आधार है, साथ ही चरित्र और गुणों के विकास की नींव भी है, इसी एकमात्र बुनियाद पर किसी भी चीज का निर्माण होता है.'
कार्यक्रम के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि संघ का ऐसा कौन सा मजबूत पहलू है, जो दशकों बाद भी समय की हर कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा है? इस पर संघ प्रमुख ने दो टूक शब्दों में कहा 'शुद्ध सात्विक प्रेम'.
RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा, 'मैंने कुछ लोगों को कहते सुना, गहरी नफरत हमारे काम का आधार है, यह ठीक इसका उल्टा है. 'शुद्ध साध्विक प्रेम', यही हमारे काम का आधार है'. मोहन भागवत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव के समाज के प्रति यही निस्वार्थ प्रेम संघ के पूरे विचार और कामकाज का मूल आधार है, इसी आत्मीय भाव के दम पर संघ इतने लंबे समय से लगातार आगे बढ़ रहा है और समाज को एकजुट करने का काम कर रहा है.
युवाओं में दुनिया बदलने का जज्बा ज्यादा
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं पर भरोसा जताते हुए बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी में दुनिया को बेहतर बनाने का जज्बा बहुत ज्यादा है. भागवत ने कहा 'आने वाली पीढ़ी पर ज्यादा विश्वास करें, उन्हें बस यह बताइए कि मंजिल क्या है, रास्ता उन पर मत थोपिए, वे अपने दम पर सही मूल्यों और तरक्की के लक्ष्य को बहुत तेजी से हासिल कर लेंगे.
राष्ट्र केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है. राष्ट्र का सबसे पहले एक उद्देश्य होता है. हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? दुनिया को यह सत्य बताना कि विविधता स्वाभाविक है और एकता ही परम सत्य है, इससे पूरी दुनिया का कल्याण होता है.' उन्होंने कहा 'हिंदू विचार सिर्फ एक बुनियादी बात पर टिका है कि विविधता स्वाभाविक है. इसलिए, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए, हमें विविधता से तालमेल बिठाना होगा, यह याद रखते हुए कि यह सब अस्तित्व की एकता के ही अलग-अलग श्रृंगार हैं.'
मोहन भागवत ने कहा दुनिया ने पहले ही 'ग्लोबल' और 'एक विश्व' जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है.. हम अपनी कर्मभूमि के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रह सकते हैं और कर्मभूमि की सेवा के लिए खुद को और अधिक मजबूत बना सकते हैं, अगर आपके पास ब्रिटेन के प्रति वफादार रहते हुए भारत की सेवा के लिए अतिरिक्त साधन और अतिरिक्त समय है, तो आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोकता. ऐसी कई संस्थाएं हैं जो वैश्विक स्तर पर सेवा कार्य कर रही हैं, इसलिए अपनी मातृभूमि या पुण्यभूमि और कर्मभूमि के प्रति निष्ठावान रहते हुए, साथ ही एक वैश्विक नागरिक (ग्लोबल सिटीजन) की तरह सोचना और काम करना कोई विरोधाभास नहीं है. यह आपके चिंतन का एक स्वाभाविक और तार्किक विकास है'.
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