/दुनिया के सबसे घातक हवाई हमले को RSS चीफ ने किया याद, 1996 में हरियाणा में क्या हुआ था?

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के चीफ मोहन भागवत ने शनिवार (29 अगस्त 2026) को न्यूयॉर्क में वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने 1996 में हरियाणा में हुए चरखी दादरी हवाई टक्कर को भी याद किया. उन्होंने अपने संबोधन में याद दिलाया कि कैसे इस कठिन परिस्थिति में RSS के स्वयंसेवकों ने तत्काल मदद पहुंचाई थी.
दरअसल, हरियाणा के चरखी दादरी में 12 नवंबर 1996 को एक भीषण हवाई हादसा हुआ था. इस हवाई हादसे को दुनिया के सबसे घातक विमान हादसों में गिना जाता है. इस दौरान आसमान में ही 2 यात्री विमान टकरा गए थे. इस घटना में 349 लोगों की जान गई थी.
न्यूयॉर्क में वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि उस हादसे के पीड़ित सबसे अधिक मुस्लिम ही थे और RSS के स्वयंसेवक दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों में मदद की. भागवत ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा कि ये मुस्लिम हैं.
मोहन भागवत ने दोहराया कि RSS ने कवल इसलिए मदद पहुंचाई, क्योंकि हमारा संगठन राजनीतिक फायदे के लिए काम नहीं करता है. संगठन कभी भी ऐसे कामों का प्रचार भी नहीं करता है, क्योंकि वह बदले में किसी फायदे की उम्मीद नहीं करता है.
गौरतलब है कि यह विमान हादसा 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी गांव के ऊपर हुआ था. दिल्ली के पास से उड़ान भरने के कुछ समय बाद अरब एयरलाइंस का बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशिनIl-76 हवा में आपस में टकरा गए. दोनों विमानों में कुल 349 लोग सवार थे, जिसमें सभी की मौत हो गई.
सऊदी अरब एयरलाइंस की उड़ान 312 लोगों के साथ जेद्दा से दिल्ली जा रही थी और कजाकिस्तान एयरलाइंस का विमान 37 यात्रियों के साथ दिल्ली से कजाकिस्तान के लिए जा रहा था. दोनों विमान दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी-दादरी के ऊपर हवाई क्षेत्र में एक ही इलाके में उड़ान भर रहे थे.
कजाकिस्तान एयरलाइन के विमान को 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरनी थी, हालांकि, वह इस स्तर से नीचे आ गया. करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों विमान एक रास्ते पर आ गए और दोनों के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई. इस घटना में दोनों विमान आग का गोला बन गए. घटना में 349 लोगों की जान चली गई.
गौरतलब है कि इस घटना की जांच में पाया गया कि घटना की असली वजह बातचीत (कम्युनिकेशन) थी. कजाकिस्तान के क्रू की अंग्रेजी भाषा की जानकारी काफी कम थी. वहीं, एक रेडियो ऑपरेटर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत कर रहा था.
एटीसी की ओर से दी गई जानकारी के बावजूद भ्रम की स्थिति देखने को मिली. कजाख विमान को अधिक ऊंचाई पर उड़ने के निर्देश दिए, लेकिन वह नीचे आता रहा. इसके परिणाणस्वरूप हवा में दो विमानों की भीषण टक्कर हुई.