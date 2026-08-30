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दुनिया के सबसे घातक हवाई हमले को RSS चीफ ने किया याद, 1996 में हरियाणा में क्या हुआ था?

न्यूयॉर्क में वन वल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RSS चीफ मोहन भागवत ने हरियाणा में हुए 1996 के सबसे बड़े हवाई हादसे को याद किया. उन्होंने कहा कि बिना किसी राजनीतिक लाभ के RSS के स्वयंसेवकों ने पीड़ितों को मदद पहुंचाई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 30, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:42 PM IST
दुनिया के सबसे घातक हवाई हमले को RSS चीफ ने किया याद, 1996 में हरियाणा में क्या हुआ था?
Image Credit: मोहन भागवत ने हरियाणा में हुए सबसे घातक विमान हादसे मोहन भागवत ने याद किया. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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