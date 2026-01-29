'जरूरत पड़ी तो पहले और सबसे विध्वंसक हमला करेंगे', अमेरिका ने खोल दिए अपने जंग के पत्ते, खामनेई की सेना बोली- ट्रिगर पर हाथ, धज्जियां उड़ा देंगे

Rubio hints at preemptive strike option against Iran: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के बादल घिरते नजर आ रहे हैं. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना रुख और सख्त कर लिया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका “पहले और बेहद विध्वंसक” हमला करने से पीछे नहीं हटेगा.

सीनेट में रुबियो का बड़ा बयान

वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों की समिति के सामने बोलते हुए रुबियो ने कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार दशकों में सबसे कमजोर स्थिति में है. इसके बावजूद ईरान के पास हजारों लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं. रुबियो ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत बढ़ाना एक “समझदारी भरा कदम” है ताकि इलाके में तैनात 30 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों को सुरक्षित रखा जा सके.

USS Abraham Lincoln की तैनाती

अमेरिका ने हाल ही में अपना शक्तिशाली युद्धपोत USS Abraham Lincoln और उसका स्ट्राइक ग्रुप यूएस सेंट्रल कमांड क्षेत्र में तैनात किया है. रुबियो के मुताबिक, इसका मकसद किसी भी संभावित ईरानी हमले को पहले ही रोकना है. उन्होंने साफ कहा, “अगर जरूरत पड़ी तो हम पहले कार्रवाई करके अपने सैनिकों और सहयोगियों की रक्षा करेंगे.”

ट्रंप की सख्त चेतावनी

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ईरान परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत की मेज पर नहीं आया, तो अगली सैन्य कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा भयानक होगी. उन्होंने यह भी कहा कि पिछला सैन्य अभियान Operation Midnight Hammer सिर्फ एक चेतावनी थी, अगला हमला उससे कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है.

ईरान का जवाब: ट्रिगर पर हाथ

अमेरिका की धमकियों के बाद ईरान ने भी आक्रामक तेवर दिखाए हैं. संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा है कि किसी भी हमले का जवाब “पहले से कहीं ज्यादा जोरदार” होगा. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है और उनके जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं. उन्होंने कहा कि ईरान अपनी जमीन, आसमान और समुद्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा.

अगर ईरान में सत्ता बदली तो?

सीनेट में जब यह सवाल उठा कि अगर ईरान की मौजूदा सरकार गिरती है तो आगे क्या होगा, तो रुबियो ने माना कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है. हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में किसी तरह का राजनीतिक बदलाव संभव हो सकता है.