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रुद्राक्ष की खेती में चीनी घुसपैठ, कहीं हिंदुओं की आस्‍था पर भारी न पड़ जाए!

रुद्राक्ष के बड़े सदाबहार पेड़ (Elaeocarpus ganitrus tree) समुद्र तल से 2,000 मीटर की ऊंचाई तक उग सकते हैं. इनमें फल लगने में 7 साल लगते हैं और बीजों के चेहरों या धारियों की संख्या अलग-अलग होती है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 12, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:32 AM IST
रुद्राक्ष की खेती में चीनी घुसपैठ, कहीं हिंदुओं की आस्‍था पर भारी न पड़ जाए!

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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