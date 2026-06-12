उदाश ने कहा, 'किसान अपने पेड़ों पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैंने किसानों को अपने पेड़ों पर PGR (प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर) का इस्तेमाल करते देखा है, जिसका इस्तेमाल दूसरे फलों में भी होता है. चीन और दूसरे देशों से आने वाले सेबों में भी PGR का इस्तेमाल होता है और दूसरी फसलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. यहां किसानों को लगता है कि PGR की ज्‍यादा डोज से अच्‍छे और बढ़िया क्वालिटी के बीज मिलेंगे और वे ज्‍यादा आकर्षक लगेंगे. इससे पेड़ सूखने लगे थे लेकिन अब उन्हें इसकी डोज के बारे में ज्‍यादा जानकारी है और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इससे दूसरे पौधों को भी नुकसान नहीं होगा.'