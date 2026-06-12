हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का धार्मिक महत्व है. मुख्य रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों को बेचे जाने वाले रुद्राक्ष अब एक बहुत कीमती चीज बन गए हैं, जिससे पूर्वी नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आया है. रुद्राक्ष के बड़े सदाबहार पेड़ (Elaeocarpus ganitrus tree) समुद्र तल से 2,000 मीटर की ऊंचाई तक उग सकते हैं. इनमें फल लगने में 7 साल लगते हैं और बीजों के चेहरों या धारियों की संख्या अलग-अलग होती है. इन पेड़ों की खेती मुश्किल होती है क्योंकि इनमें अंकुरण धीरे-धीरे होता है और इन्हें पूरी तरह तैयार होने में लंबा समय लगता है.
अभी इसे दो मकसद से बेचा जा रहा है: एक तो धार्मिक मान्यता के कारण - हिंदू इसे भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं. इसी वजह से इसे पूर्वी नेपाल से भारत एक्सपोर्ट किया जाता है. भारतीय तीर्थयात्री इसे यहां से बड़ी मात्रा में ले जाते हैं. इसकी बिक्री का दूसरा कारण इसकी सजावटी खूबी है. चीनी लोग भी रुद्राक्ष को गहने की तरह पहनने के लिए खरीदते हैं. वे सिर्फ आकर्षक और अच्छे दिखने वाले बीज ही लेते हैं, जिनमें बीज के मुख (faces) नहीं होते.
नेपाल की रुद्राक्ष राजधानी
पिछले दशक में चीनी व्यापारी सीधे किसानों और स्थानीय बाजारों से बीज खरीदने के लिए नेपाल आए हैं, जिससे रुद्राक्ष की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है. यह व्यापार अब एक इंटरनेशनल लेवल का काम बन गया है, जिसमें चीनी खरीदार कई मुख वाले बीजों के लिए ज्यादा कीमत चुकाते हैं, जबकि भारतीय खरीदार धार्मिक उद्देश्यों के लिए बीज खरीदते रहते हैं.
चीनी लोगों की दिलचस्पी बढ़ने से पहले आम पांच-मुखी बीज लगभग 30 नेपाली रुपये प्रति किलोग्राम बिकते थे. आज कीमतें 2,000 नेपाली रुपये प्रति बीज तक पहुंच सकती हैं. दुर्लभ कई मुख वाले किस्मों की कीमत लाखों में होती है. इससे पूर्वी नेपाल की अर्थव्यवस्था बदल गई है.
नेपाल की सदानंद पालिका में 1,00,000 से ज्यादा रुद्राक्ष के पेड़ हैं. अब निर्यात से सालाना लगभग 1 अरब नेपाली रुपये कमाती है और खुद को नेपाल की रुद्राक्ष राजधानी के तौर पर स्थापित कर चुकी है. एक पेड़ से साल भर में 4,000 से ज्यादा बीज मिल सकते हैं. एक-मुखी रुद्राक्ष के बीज बहुत दुर्लभ होते हैं और माना जाता है कि उनमें चमत्कारी उपचार शक्तियां होती हैं, वहीं पांच-मुखी बीज सबसे आम हैं और उनकी मांग बहुत ज्यादा है.
खुशहाली तो आई लेकिन संकट लाई...
चीन की मांग को पूरा करने के लिए खेती के तरीकों में बड़े बदलाव करने पड़े हैं. चीनी खरीदारों की पसंद के खास आकार और साइज को पूरा करने के लिए किसान अब केमिकल का इस्तेमाल करने लगे हैं. व्यापारियों का कहना है कि वे विकास के शुरुआती चरणों में कलियों में चार बार तक 'प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर' (PGR) डालते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्राकृतिक बीज उतने आकर्षक नहीं होते. चीनी व्यापारियों का ध्यान खींचने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है.
इस तरीके से कई गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं. किसानों का कहना है कि इन रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से पेड़ सूख रहे हैं और लंबे समय में बीजों की जेनेटिक और बनावट संबंधी खासियतें हमेशा के लिए बदल सकती हैं.
रुद्राक्ष व्यापारी और किसान अशोक कार्की ने कहा, 'जो रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उनमें कांटे जैसे उभार होते हैं. शुरुआती दौर में ही कलियों को हार्मोन वाली दवाएं दी जाती हैं. प्रक्रिया के आधार पर ये दवाएं चार बार तक दी जा सकती हैं. इंजेक्शन लगाने के बाद रुद्राक्ष के बीजों की बनावट बदल जाती है और वे मजबूत व आकर्षक दिखने लगते हैं. फिर इन सभी को चीन निर्यात कर दिया जाता है.'
कार्की ने कहा, 'शुरुआत में बीज अपने प्राकृतिक रूप में ही बेचे जाते थे, क्योंकि तब ऐसी दवाएं उपलब्ध नहीं थीं. अब दवा का इस्तेमाल करना मजबूरी हो गई है, वरना कम कीमत पर बेचना पड़ता है, जिससे किसानों को कोई खास मुनाफा नहीं होता. इसके अलावा दवाएं भी महंगी होती हैं और कभी-कभी कम कीमत पर बेचना पड़ता है.'
इसके साथ ही कार्की ने जोड़ा, 'रुद्राक्ष के प्राकृतिक बीज उतने आकर्षक नहीं होते. अगर हम दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो चीनी व्यापारियों का ध्यान उन पर जाता है और बाजार में इनकी मांग भी है. इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है. नेपाल सरकार ने दवा के इस्तेमाल या आयात की मंजूरी भी नहीं दी है. बीज व्यापारियों और किसानों को इसे गैर-कानूनी तरीकों से खरीदना पड़ता है और कई बार पुलिस इसे ज़ब्त भी कर लेती है. ये दवाएं आम कीटनाशकों की तरह नहीं खरीदी जा सकतीं. ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिनकी जान-पहचान होती है और बाजार में इनकी कीमत वे अपनी मर्ज़ी से तय करते हैं.'
सदानंद नगर पालिका के मेयर सुरेंद्र कुमार उदाश ने PGRs (पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले रसायन) के इस्तेमाल की बात मानी, लेकिन उन्होंने इसे खेती का एक सामान्य तरीका बताया और इसकी तुलना आयातित फलों पर किए जाने वाले उपचारों से की. उनका कहना है कि मुख्य समस्या रसायनों के बजाय उनकी मात्रा और जानकारी की कमी है.
उदाश ने कहा, 'किसान अपने पेड़ों पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैंने किसानों को अपने पेड़ों पर PGR (प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर) का इस्तेमाल करते देखा है, जिसका इस्तेमाल दूसरे फलों में भी होता है. चीन और दूसरे देशों से आने वाले सेबों में भी PGR का इस्तेमाल होता है और दूसरी फसलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. यहां किसानों को लगता है कि PGR की ज्यादा डोज से अच्छे और बढ़िया क्वालिटी के बीज मिलेंगे और वे ज्यादा आकर्षक लगेंगे. इससे पेड़ सूखने लगे थे लेकिन अब उन्हें इसकी डोज के बारे में ज्यादा जानकारी है और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इससे दूसरे पौधों को भी नुकसान नहीं होगा.'
(इनपुट: न्यूज एजेंसी ANI)