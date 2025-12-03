Advertisement
S400 के बाद अब खलबली मचाने आया S500, जंग की तस्वीर बदल देगा ये रूसी कवच; भारत करेगा डील?

Russia S500: ऑपरेशन सिंदूर में S400 के दमखम दिखाने के बाद अब रूस S500 लेकर आया है. दोनों एयर डिफेंस सिस्टम में कई बड़े अंतर हैं. क्या भारत इसे भी खरीदने वाला है?  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 03, 2025, 12:09 PM IST
Russia-India Relations: भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हवाई हमालों को केवल 7-8 मिनट में ही नेस्तानाबूद कर दिया था. इस महत्वपूर्ण रात में रूस निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S400 ने आसमान में चमक बिखेरी थी. इसने दुश्मन के ड्रोंस, क्रूज मिसाइलों और कई फाइटर जेट्स को आसमान में ही धुआं बना दिया था.  S400 की इस अपार सफलता के बाद भारत ने रूस से तुरंत 5 और S400 रेजिमेंट्स खरीदने का फैसला किया है. इसका डिलीवरी प्रोसेस भी तेजी से चल रहा है.    

S400 के बाद S500

S400 के बाद अब इसका उत्तराधिकारी S500 भी सामने आ चुका है. बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं. इस दौरान S500 प्रोमिथियस मुख्य चर्चा का केंद्र रहने वाला है. इसे रूस भारत को को प्रोडक्शन मॉडल के तहत ऑफर कर रहा है. यह केवल अपग्रेड न होकर पूरा नया रिवॉल्यूशनरी सिस्टम है. इसके तहत भारत की DRDO और प्राइवेट कंपनियां रूस की अल्माज एंटे कंपनी के साथ मिलकर S500 की कई महत्वपूर्ण मिसाइलों और सब सिस्टम का भारत में ही प्रोडक्शन करेंगी. यह भारत-रूस को डिफेंस प्रोजेक्ट अबतक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है.  

ये भी पढ़ें- तुर्की ने बढ़ाई भारत की टेंशन... इस घातक हथियार के दम पर करेगा नाक में दम, पाकिस्तान की मौज आई 

S400 और S 500 में अंतर

अधिकतम ऊंचाई 
S 400 की ऊंचाई 30 किलोमीटर है वहीं S500 की अधिकतम ऊंचाई 180-200 किलोमीटर है. 

टारगेट 
S 400 लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें पर हमला कर सकता है. वहीं S500 इन सभी हथियारों समेत अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) और हाइपरसोनिक ग्लाइड को टारगेट कर सकता है. 

दूरी 
S400 की मारक दूरी लगभग 400 किलोमीटर और S500 की मारक दूरी 500-600 किलोमीटर है.  

ये भी पढ़ें- राख में तब्दील हुआ घर पर रखा सारा सामान... हॉन्ग कॉन्ग की लपटें बुझते ही सामने आई खौफनाक तस्वीरें, मलबे में दबा लोगों का शव 

 

भारत-रूस डिफेंस डील

बता दें कि S 400 ने  स्वदेशी आकाश, इजरायली MRSAM और स्पाइडर जैसे भारत के मौजूदा मल्टी टायर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ बढ़िया बैलेंस दिखाया है. वहीं S500 भारत-रूस के बीच अभी तक का सबसे विशाल और बेहतरीन डिफेंस डील बनने के रास्ते में है.   

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

