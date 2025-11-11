नाटो से तनाव के बीच रूस के पक्के दोस्त का अजीब दांव! पुतिन की मिसाइल लेने से क्यों किया इनकार

Russia Nato Tension: रूस दुनिया भर में अपना दबदबा बनाने में जुटा हुआ है. जिसके लिए वो कथित तौर पर अपने करीबी सहयोगी देशों का सैन्य सहयोग कर रहा है. इसके लिए रूस उन सभी देशों को परमाणु सक्षम प्रणाली के हाईटेक हथियार दे रहा है जो उसके सहयोगी हैं. इसकी वजह से अब रूस का नाटो के साथ तनाव भी बढ़ रहा है. रूस के सहयोगी देशों में बेलारूस भी शामिल है लेकिन अब बेलारूस के राष्ट्रपति ने रूसी परमाणु हथियारों बयान दिया है. बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस की परमाणु से चलने वाली शक्तिशाली मिसाइल बुरेवेस्टनिक के उनको सौंपे जाने को लेकर टिप्पणी की है.

बेलारूस का रुख साफ

अलेक्जेंडर ने साफ किया कि बेलारूस को दूसरे परमाणु हथियार ओरेशनिक तो मिल गए हैं लेकिन उसे परमाणु से चलने वाले शक्तिशाली बुरेवेस्टेनिक या पोसाइडन की जरूरत नहीं है. हालांकि, इसके लिए बेलारूस ने खुद को मुख्य समुद्री पहुंच से दूर बताते हुए वन भूमि क्षेत्र में संचालन संबंधी सीमाओं का हवाला दिया है. हालांकि, बेलारूस के पास रूस की ओरेशनिक मिसाइल के पहले से होने को भी कारण माना जा रहा है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबी दूरी की मिसाइल है. दूसरी तरफ यूक्रेन पर लगातार जारी रूसी हमले से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ रहा है.

नाटो के साथ बढ़ रहा तनाव

नाटो देशों के साथ भी रूस का तनाव बढ़ता जा रहा है. कुछ दिन पहले रूस ने बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास भी किया था, जिसके बाद से नाटो की नजर लगातार रूस पर बनी हुई है. यूक्रेन लगातार रूस के निशाने पर है, जिसका कारण नाटो की तरफ से यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश को माना जाता है. जिसकी वजह से पिछले दो साल से वो रूस के निशाने पर है. अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो रूस के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. हालांकि, यूक्रेन अभी तक नाटो में शामिल होने की स्थित में नहीं पहुंच पाया है.