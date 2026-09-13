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UNSC में भारत की दावेदारी को चीन का मिला 'समर्थन' तो PAK के सीने पर लोटा सांप! 'आयरनफ्रेंड' की बेवफाई से लगा सदमा

Pakistan on BRICS Summit 2026: UNSC में भारत की दावेदारी को चीन का अप्रत्यक्ष 'समर्थन' मिला है. ब्रिक्स समिट से यह खबर बाहर आने के बाद PAK के सीने पर सांप लोट गया है. उसे उम्मीद नहीं थी कि 'आयरनफ्रेंड' इस तरह उससे दगा कर जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 13, 2026, 05:27 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:27 AM IST
UNSC में भारत की दावेदारी को चीन का मिला 'समर्थन' तो PAK के सीने पर लोटा सांप! 'आयरनफ्रेंड' की बेवफाई से लगा सदमा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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