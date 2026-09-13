UNSC में भारत की दावेदारी को चीन का मिला 'समर्थन' तो PAK के सीने पर लोटा सांप! 'आयरनफ्रेंड' की बेवफाई से लगा सदमा

कमर चीमा ने घोषणापत्र में पहलगाम हमले की निंदा करने वाले प्रस्ताव को चीन की मंजूरी मिलने पर भी हैरानी जताई. चीमा ने कहा, 'अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बिग ब्रदर चीन ने दिल्ली घोषणापत्र को साइन कर दिया है. जिसमें पहलगाम अटैक का भी जिक्र है. पहलगाम अटैक को पाकिस्तान से क्यों लिंक कर रहे हैं. ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए है. दुनिया के हर मुल्क को भारत ने एक ही नैरेटिव पढ़ाने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है.'