UNSC में भारत की दावेदारी को चीन का मिला 'समर्थन' तो PAK के सीने पर लोटा सांप! 'आयरनफ्रेंड' की बेवफाई से लगा सदमा

Pakistan on India Bid for Permanent UNSC Seat within BRICS: ब्रिक्स देशों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की बड़ी भूमिका यानी स्थानीय सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है. नई दिल्ली घोषणापत्र से निकली ये खबर मुनीर की टेंशन को और भी बढ़ाने वाली है क्योंकि भारत की दावेदारी का चीन ने अप्रत्यक्ष तरीके से समर्थन किया है.
करीब 7 साल बाद भारत आए शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हैंडशेक किया. ब्रिक्स के नई दिल्ली घोषणापत्र पर अपनी सहमति दी और तालियों से स्वागत किया.
जाहिर है कि ये देखकर तो पाकिस्तान के सीने पर सांप ज़रूर लोटा होगा. चीन ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारत की यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करने की बात कह डाली.
ब्रिक्स के नई दिल्ली घोषणापत्र में ब्रिक्स देशों ने यूएन में सुधार का समर्थन करते हुए सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और सक्षम बनाने पर जोर दिया. सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की बात कही.
जोहानिसबर्ग ब्रिक्स समिट 2023 की घोषणाओं का जिक्र करते हुए चीन और रूस दोनों ने ही यूएन में भारत की सुरक्षा परिषद में बड़ी भूमिका निभाने की आकांक्षाओं के लिए अपना समर्थन दोहराया. पाकिस्तान में ये ख़बर आग की तरह फैल गई. वहां मातम पसर गया. खिसियाया पाकिस्तान अब अमेरिका को भड़काने में जुट गया.
पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, 'ये जो पूरा समूह है, रिफॉर्म चाहता है. इसका मतलब है कि जो ट्रंप कहते थे कि ये एंटी-वेस्ट ग्रुप है और ये डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं. ये अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं तो इसका मतलब हैं कि ट्रंप सही हैं. ट्रंप सही बातें कर रहे थे फिर.'
पाकिस्तान न सिर्फ भारत की यूएन में स्थायी सीट पर दावेदारी के चीन के समर्थन से सदमे में है बल्कि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि नई दिल्ली घोषणापत्र में आखिर शी जिनपिंग ने पहलगाम हमले की निंदा कैसे कर दी.
कमर चीमा ने घोषणापत्र में पहलगाम हमले की निंदा करने वाले प्रस्ताव को चीन की मंजूरी मिलने पर भी हैरानी जताई. चीमा ने कहा, 'अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बिग ब्रदर चीन ने दिल्ली घोषणापत्र को साइन कर दिया है. जिसमें पहलगाम अटैक का भी जिक्र है. पहलगाम अटैक को पाकिस्तान से क्यों लिंक कर रहे हैं. ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए है. दुनिया के हर मुल्क को भारत ने एक ही नैरेटिव पढ़ाने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है.'
दिल्ली की ब्रिक्स समिट को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में देखा गया. लेकिन जानते हैं कि पाकिस्तान मीडिया ने इस मीटिंग का टोटली बायकॉट किया. ऐसा इसलिए कि मुनीर ने फरमान जारी किया था कि कोई भी मोदी-पुतिन-जिनपिंग की दोस्ती को नहीं दिखाएगा.
पाकिस्तान के पत्रकार ही अपनी मीडिया की पोल खोल रहे हैं. पाकिस्तानी पत्रकार शकील चौधरी ने कहा, 'इतनी बड़ी कॉफ्रेंस आपके पड़ोस में हो रही है और आप 1 मिनट की ख़बर नहीं दे रहे हैं उसकी. ये आपकी अपरिपक्वता को दिखाता है. मेरा ख्याल है कि उनको ऑर्डर दिया गया होगा नहीं तो प्रोफेशनल पत्रकार इस तरह का काम कर नहीं सकते हैं.'
लेकिन सवाल है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने ऐसा क्यों किया. इसके पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं. पहली वजह, मुनीर नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी अवाम उसके चीन जैसे दोस्त को भारत के करीब देखे. दूसरी वजह ईरान है. ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने में मुल्ला मुनीर ने पूरा दम लगा दिया था. इसके बावजूद उसकी दाल नहीं गल पाई और ईरान ने पाकिस्तान को अमेरिका का वकील बता दिया था.
बिश्केक में जिस तरह ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाया था. पाकिस्तान उससे चिढ़ा हुआ था. मुनीर एंड कंपनी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तानी फिर से पेजेश्कियान और मोदी की मुलाकात की तस्वीरें देखें.
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने ब्रिक्स की कवरेज करने की फुल तैयारी की थी. लेकिन आधी रात में रावलपिंडी के सेना मुख्यालय से उन्हें कवरेज नहीं करने का मैसेज भेजा गया. खैर मुनीर भले ही अपनी गर्दन रेत में छिपाकर शुतुरमुर्ग बन ले. लेकिन यू-ट्यूब पर 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने दिल्ली में हुए ब्रिक्स को बड़े ध्यान से देखा है.