/पुतिन-किम की दोस्ती और हुई गहरी, रेल के बाद अब रोड से भी जुड़े रूस-नॉर्थ कोरिया; खोला पहला रोड ब्रिज

रूस और नॉर्थ कोरिया ने सोमवार ( 7 सितंबर 2026) को तुमेन नदी पर अपने पहले रोड ब्रिज का उद्घाटन किया. यह पुल रूस के सुदूर पूर्वी इलाके को उत्तर कोरिया से सीधे सड़क मार्ग से जोड़ता है. लगभग एक किलोमीटर लंबा यह पुल रूस के खासान क्षेत्र को नॉर्थ कोरिया के तुमांगांग से जोड़ता है. अब तक दोनों देशों के बीच आवाजाही के लिए मुख्य रूप से रेल संपर्क का इस्तेमाल होता था. नया पुल खुलने के बाद लोगों और सामान की आवाजाही के लिए एक नया रास्ता मिल गया है.