/पुतिन-किम की दोस्ती और हुई गहरी, रेल के बाद अब रोड से भी जुड़े रूस-नॉर्थ कोरिया; खोला पहला रोड ब्रिज

Russia-North Korea open road bridge: यूक्रेन के साथ जंग के दौरान रूस-नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकी देखने को मिली थी. अब दोनों देशों ने एक बार फिर उदाहरण पेश किया है. रूस और नॉर्थ कोरिया ने अपने पहले रोड ब्रिज का उद्घाटन किया है.
Russia-North Korea open road bridge: रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच लगातार संबंध गहरे होते नजर आ रहे हैं. यूक्रेन के साथ जंग के दौरान रूस पर उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा था.अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी देखने को मिली है.
रूस और नॉर्थ कोरिया ने सोमवार ( 7 सितंबर 2026) को तुमेन नदी पर अपने पहले रोड ब्रिज का उद्घाटन किया. यह पुल रूस के सुदूर पूर्वी इलाके को उत्तर कोरिया से सीधे सड़क मार्ग से जोड़ता है. लगभग एक किलोमीटर लंबा यह पुल रूस के खासान क्षेत्र को नॉर्थ कोरिया के तुमांगांग से जोड़ता है. अब तक दोनों देशों के बीच आवाजाही के लिए मुख्य रूप से रेल संपर्क का इस्तेमाल होता था. नया पुल खुलने के बाद लोगों और सामान की आवाजाही के लिए एक नया रास्ता मिल गया है.
रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन उद्घाटन समारोह में वर्चुअल मोड में जुड़े. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह नया रास्ता पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगा और साथ ही नई नौकरियों के अवसर भी पैदा करेगा. मिशुस्टिन ने कहा,' मुझे यकीन है कि सीमा-पार ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को और बढ़ाने में मदद करेगा.'
नॉर्थ कोरिया के प्रधानमंत्री पाक थाए सोंग भी वीडियो लिंक के जरिए जुड़े. दोनों सरकारों ने इस पुल को आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना बताया है. उम्मीद है कि इससे सीमा पार व्यापार, पर्यटन और अन्य तरह के संपर्क को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इस पुल की कहानी सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है.
यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया एक-दूसरे के काफी करीब आए हैं. उत्तर कोरिया ने रूस को सैनिकों और सैन्य सहायता के जरिए समर्थन दिया है. इसके बदले रूस और प्योंगयांग के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ने की आशंकाएं पश्चिमी देशों में लगातार जताई जाती रही हैं. ऐसे में दोनों देशों के बीच सड़क संपर्क का खुलना रणनीतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
सड़क मार्ग होने का मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच सामान और वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो सकती है. यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ इस पुल को केवल बिजनेस प्रोजेक्ट के बदले दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक रिश्तों की एक और कड़ी के रूप में देख रहे हैं.
इस पुल की नींव अप्रैल 2025 में रखी गई थी. इसकी योजना 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान हुए समझौते के बाद सामने आई थी. रूस और उत्तर कोरिया के बीच पहले से एक रेल पुल मौजूद है, जिसे 'फ्रेंडशिप ब्रिज' कहा जाता है, लेकिन नया पुल पहली बार दोनों देशों को सीधा सड़क संपर्क देता है. ( इनपुट- IANS)