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पुतिन-किम की दोस्ती और हुई गहरी, रेल के बाद अब रोड से भी जुड़े रूस-नॉर्थ कोरिया; खोला पहला रोड ब्रिज

Russia-North Korea open road bridge: यूक्रेन के साथ जंग के दौरान रूस-नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकी देखने को मिली थी. अब दोनों देशों ने एक बार फिर उदाहरण पेश किया है. रूस और नॉर्थ कोरिया ने अपने पहले रोड ब्रिज का उद्घाटन किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 08, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:41 PM IST
पुतिन-किम की दोस्ती और हुई गहरी, रेल के बाद अब रोड से भी जुड़े रूस-नॉर्थ कोरिया; खोला पहला रोड ब्रिज

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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