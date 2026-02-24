'ऐसा नहीं चलेगा, तुरंत...', शीर्ष अधिकारियों की हत्या पर भड़के पुतिन; बैठक में दिए ये निर्देश

Russia- Ukraine War: मंगलवार को तड़के रूस की राजधानी मॉस्को में एक पेट्रोलिंग वाहन पर बड़ा आत्मघाती विस्फोट हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई. रूस में पिछले कई महीनों से सेना या पुलिस के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. मॉस्को में ये आत्मघाती हमला रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चौथी बरसी पर हुआ है. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चिंता जाहिर की है.

दरअसल, मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही संघीय सुरक्षा सेवा को आदेश दिया है कि वह शीर्ष अधिकारियों की सुरक्षा में इजाफा करे. राष्ट्रपति पुतिन की ओर से एक अहम बैठक के दौरान कहा गया कि एफएसबी सिक्योरिटी सर्विस यूक्रेन की ओर से हो रहे हमलों को देखते हुए देश के एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को भी बढ़ा दे.

पुतिन ने एजेंसियों को दिए ये आदेश

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आज की बैठक में रूसी राष्ट्रपति ने फेडरल सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा कि दुश्मन रणनीतिक हार न झेल पाने के कारण आतंकवाद पर उतर आए हैं, जिसमें शहरों पर हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षाकर्मियों की हत्याएं शामिल हैं.

'खास जगहों पर बढ़ाई जाए निगरानी'

एजेंसियों से राष्ट्रपति पुतिन ने एंटी-टेरर प्रोटेक्शन मजबूत करने, महत्वपूर्ण स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था अपनाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने माना कि रूस में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं. यही कारण है कि सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को राज्य की सीमा को मजबूत करने के लिए गंभीर और अतिरिक्त कदम उठाना होगा.

हमले की जांच जारी

मॉस्को में हुए इस आत्मघाती हमले के बाद रूसी जांच समिति ने पड़ताल शुरू कर दी है. समिति की ओर से फिलहाल हमलावर की पहचान, इरादे के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं साझा की गई है. बता दें कि मॉस्को में यह आत्मघाती हमला ऐसे समय में हुआ है, जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चार साल पूरे हुए हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध के चार साल

गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चार साल आज पूरे हो गए. 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण तरीके से आक्रमण शुरू किया था. शुरुआत के समय में लगा था कि यह संघर्ष केवल कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन चार साल बाद भी यह संघर्ष जारी है. दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं. (इनपुट- आईएएनएस)

