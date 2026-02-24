Advertisement
trendingNow13121536
Hindi Newsदुनियाऐसा नहीं चलेगा, तुरंत..., शीर्ष अधिकारियों की हत्या पर भड़के पुतिन; बैठक में दिए ये निर्देश

'ऐसा नहीं चलेगा, तुरंत...', शीर्ष अधिकारियों की हत्या पर भड़के पुतिन; बैठक में दिए ये निर्देश

मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को में एक आत्मघाती हमला हुआ. इस घटना में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है और दो लोग घायल हैं. सुरक्षा कर्मचारियों पर बढ़ते हमलों ने राष्ट्रपति पुतिन की चिंता बढ़ा दी है. उन्होंने एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ऐसा नहीं चलेगा, तुरंत...', शीर्ष अधिकारियों की हत्या पर भड़के पुतिन; बैठक में दिए ये निर्देश

Russia- Ukraine War: मंगलवार को तड़के रूस की राजधानी मॉस्को में एक पेट्रोलिंग वाहन पर बड़ा आत्मघाती विस्फोट हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई.  रूस में पिछले कई महीनों से सेना या पुलिस के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. मॉस्को में ये आत्मघाती हमला रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चौथी बरसी पर हुआ है. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चिंता जाहिर की है. 

दरअसल, मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही संघीय सुरक्षा सेवा को आदेश दिया है कि वह शीर्ष अधिकारियों की सुरक्षा में इजाफा करे. राष्ट्रपति पुतिन की ओर से एक अहम बैठक के दौरान कहा गया कि एफएसबी सिक्योरिटी सर्विस यूक्रेन की ओर से हो रहे हमलों को देखते हुए देश के एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को भी बढ़ा दे. 

पुतिन ने एजेंसियों को दिए ये आदेश

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आज की बैठक में रूसी राष्ट्रपति ने फेडरल सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा कि दुश्मन रणनीतिक हार न झेल पाने के कारण आतंकवाद पर उतर आए हैं, जिसमें शहरों  पर हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षाकर्मियों की हत्याएं शामिल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

'खास जगहों पर बढ़ाई जाए निगरानी'

एजेंसियों से राष्ट्रपति पुतिन ने एंटी-टेरर प्रोटेक्शन मजबूत करने, महत्वपूर्ण स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था अपनाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने माना कि रूस में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं. यही कारण है कि सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को राज्य की सीमा को मजबूत करने के लिए गंभीर और अतिरिक्त कदम उठाना होगा. 

हमले की जांच जारी 

मॉस्को में हुए इस आत्मघाती हमले के बाद रूसी जांच समिति ने पड़ताल शुरू कर दी है. समिति की ओर से फिलहाल हमलावर की पहचान, इरादे के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं साझा की गई है. बता दें कि मॉस्को में यह आत्मघाती हमला ऐसे समय में हुआ है, जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चार साल पूरे हुए हैं. 

यह भी पढ़ें: 'अब बहुत हो गया…', झंडे को जलाया, पैरों तले कुचला तो भड़की ईरानी सत्ता; सेना ने खींच दी रेड लाइन- आंदोलन करो लेकिन ‘पवित्रता और झंडे’ को छुआ तो...

रूस-यूक्रेन युद्ध के चार साल 

गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चार साल आज पूरे हो गए. 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण तरीके से आक्रमण शुरू किया था. शुरुआत के समय में लगा था कि यह संघर्ष केवल कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन चार साल बाद भी यह संघर्ष जारी है. दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं. (इनपुट- आईएएनएस)

यह भी पढ़ें: इबादत के महीने में सऊदी अरब का बड़ा इम्तिहान, सड़क से समंदर तक मचेगी तबाही! अलर्ट जारी

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

russia ukraine war

Trending news

अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक