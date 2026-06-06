रूस की लैब में तैयार हो रही है ताउम्र 'जवानी की दवा'! 150 साल की उम्र का दावा सुन दुनिया दंग

रूस और चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई हालिया बातचीत के बाद मानव जीवन की बढ़ती उम्र का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. इस बहस ने वैज्ञानिक समुदाय का भी ध्यान खींचा है, जहां कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेडिकल साइंस और नई टेक्नोलॉजी में लगातार हो रही प्रगति आने वाले दशकों में लोगों के जीवनकाल को निश्चित रूप से बढ़ा सकती है. कुछ रिसर्चर्स का अनुमान है कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं, जैव प्रौद्योगिकी और उम्र से जुड़ी बीमारियों के उपचार में तेजी से विकास जारी रहा, तो इस सदी के अंत तक औसत आयु आज की तुलना में कहीं अधिक हो सकती है.