रूस की लैब में तैयार हो रही है ताउम्र 'जवानी की दवा'! 150 साल की उम्र का दावा सुन दुनिया दंग

दुनियाभर के वैज्ञानिक वर्षों से ऐसे उपाय और तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी मदद से लोग बढ़ती उम्र में भी लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रह सकें. इसी दिशा में रूस ने एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिस पर करीब 26 अरब डॉलर (करीब 2.47 लाख करोड़ रुपये) खर्च किए जाने का अनुमान है. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उम्र बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया की गति को कम करना और लोगों के स्वास्थ्य की अवधि को बढ़ाना है.
रूस की सरकार ने इस मिशन को 'न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज' नाम दिया है. अधिकारियों के अनुसार, इस पहल के तहत ऐसी आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक समाधानों पर काम किया जाएगा जो शरीर में होने वाले उम्र संबंधी बदलावों को धीमा करने में मदद कर सकें. रिसर्चर्स का कहना है कि यदि शरीर की कोशिकाओं और प्रमुख अंगों को अधिक समय तक स्वस्थ अवस्था में बनाए रखा जाए, तो कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है. इसके साथ ही लोगों को लंबे समय तक बेहतर स्वास्थ्य और अधिक सक्रिय जीवन जीने का अवसर मिल सकता है.
रूस के इस महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक अभियान के तहत कई अत्याधुनिक तकनीकों पर गहन शोध किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है.
इस परियोजना में जीन थेरेपी को भी अहम स्थान दिया गया है. वैज्ञानिक डीएनए के स्तर पर बदलाव करके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और कुछ गंभीर बीमारियों के प्रभाव को कम करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं.
इसके अलावा 3डी बायोप्रिंटिंग तकनीक पर भी तेजी से काम चल रहा है. इस तकनीक के जरिए प्रयोगशाला में मानव अंगों और ऊतकों का निर्माण किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में क्षतिग्रस्त अंगों के प्रत्यारोपण के लिए यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो सकती है.
शोधकर्ताओं का ध्यान पेप्टाइड थेरेपी पर भी केंद्रित है. इसमें विशेष प्रकार के जैविक यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर की कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के संकेत प्रदान करते हैं और उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
वहीं क्रायोथेरेपी के क्षेत्र में भी प्रयोग जारी हैं. इस प्रक्रिया में अत्यधिक कम तापमान का उपयोग कर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि कोशिकाएं ऐसे वातावरण में किस तरह प्रतिक्रिया देती हैं और इससे मानव शरीर को क्या संभावित लाभ मिल सकते हैं.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, 3डी बायोप्रिंटिंग चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य की एक अहम तकनीक बनकर उभर सकती है. शोधकर्ता इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं ताकि प्रयोगशालाओं में मानव शरीर के लिए उपयोगी कृत्रिम अंग तैयार किए जा सकें. अगर इस तकनीक को पूरी तरह विकसित करने में सफलता मिलती है, तो किडनी, लिवर समेत अन्य गंभीर अंग संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए उपचार के नए रास्ते खुल सकते हैं. फिलहाल यह तकनीक अनुसंधान और परीक्षण के दौर में है, इसलिए इसके व्यापक उपयोग और आम लोगों तक पहुंचने में अभी कुछ समय लगना स्वाभाविक माना जा रहा है.
रूस और चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई हालिया बातचीत के बाद मानव जीवन की बढ़ती उम्र का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. इस बहस ने वैज्ञानिक समुदाय का भी ध्यान खींचा है, जहां कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेडिकल साइंस और नई टेक्नोलॉजी में लगातार हो रही प्रगति आने वाले दशकों में लोगों के जीवनकाल को निश्चित रूप से बढ़ा सकती है. कुछ रिसर्चर्स का अनुमान है कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं, जैव प्रौद्योगिकी और उम्र से जुड़ी बीमारियों के उपचार में तेजी से विकास जारी रहा, तो इस सदी के अंत तक औसत आयु आज की तुलना में कहीं अधिक हो सकती है.