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रूस की लैब में तैयार हो रही है ताउम्र 'जवानी की दवा'! 150 साल की उम्र का दावा सुन दुनिया दंग

क्या इंसान 150 साल तक जी सकेगा? रूस के वैज्ञानिक बुढ़ापे को धीमा करने और उम्र बढ़ाने वाली तकनीकों पर शोध कर रहे हैं. जानिए एंटी-एजिंग रिसर्च, एज रिवर्सल टेक्नोलॉजी और लंबी उम्र के विज्ञान से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 06, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:50 AM IST
रूस की लैब में तैयार हो रही है ताउम्र 'जवानी की दवा'! 150 साल की उम्र का दावा सुन दुनिया दंग
Image Credit: बुढ़ापा बाय-बाय! रूस ने ढूंढ निकाला वो रास्ता? अब 150 साल तक जिंदा रहेगा इंसान (AI- Image)

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