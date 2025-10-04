नहीं थम रही जंग...रूस के हमले में उड़े पैसेंजर ट्रेन के परखच्चे, हमले से दहला यूक्रेन

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन में सालों से जंग चल रही है. इस जंग में बहुत सारे लोग मारे गए हैं. जंग को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें भी की जा रही है इसके बावजूद दोनों देश एक दूसरे पर आग के गोले बरसा रहे हैं. इसी बीच रूस ने यूक्रेन के उत्तरी सूमी क्षेत्र में एक यात्री ट्रेन को निशाना बनाया है जिसमें कई यात्री घायल हुए हैं. मॉस्को यूक्रेन के रेलवे बुनियादी ढांचे को लगभग रोज़ाना निशाना बना रहा है.

हमले में कई यात्री हुए घायल

क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह ह्रीहोरोव ने शनिवार को कहा कि रूसी हमले में शोस्तका समुदाय के एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया था और कीव जा रही एक ट्रेन को भी निशाना बनाया गया था. इसे लेकर सुमी के कार्यवाहक मेयर आर्टेम कोबज़ार ने कहा कुछ यात्री घायल हैं. बचाव दल, चिकित्सक और सभी आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर काम कर रही हैं. हालांकि अभी घायलों का आंकड़ा नहीं सामने आया है.

ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आया बयान

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन पर यह हमला रूस द्वारा यूक्रेन के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से बिजली ग्रिड और गैस स्टेशनों के आपातकालीन ढांचे पर रातोंरात किए गए अपने सबसे बड़े हवाई हमलों के एक दिन बाद हुआ है. इससे देश की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि युद्ध के चौथे वर्ष के लिए सर्दी फिर से आ रही है. देश के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक बयान में कहा गया है कि हमले में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और बचाव दल और ऊर्जा कर्मचारी हमलों के परिणामों को कम करने और स्थिति को जल्द से जल्द स्थिर करने के लिए काम कर रहे हैं.

खतरनाक वीडियो आया सामने

इसका भयावह वीडियो भी सामने जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन की बोगी धूं-धूं कर जल रही है. कुछ लोग उसके आस-पास खड़े नजर आ रहे हैं. यह कोई पहली बार नहीं है जब रूस ने बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया है. इसके पहले भी रूस ने इस तरह के कई हमले किए हैं.