Advertisement
trendingNow12940881
Hindi Newsदुनिया

यूक्रेन पर 12 घंटे तक नॉन स्टॉप बम बरसाता रहा रूस, 600 मिसाइलों से खाक हुआ कीव, गिड़गिड़ाए जेलेंस्की

Russia Attack On Ukraine: रूस ने  रविवार 28 सितंबर 2025 को यूक्रेन पर बड़ा हमला किया, जिसमें कीव समेत कई बड़े शहर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 29, 2025, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूक्रेन पर 12 घंटे तक नॉन स्टॉप बम बरसाता रहा रूस, 600 मिसाइलों से खाक हुआ कीव, गिड़गिड़ाए जेलेंस्की

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जारी जंग समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है. रविवार 28 सितंबर 2025 को रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने में मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें कीव समेत अन्य कई शहर शामिल थे. इस हमले से कीव में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल बताए दा रहे हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इन हमलों को बर्बर बताया है. 

यूक्रेन पर दागी मिसाइलें 

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा,'यूक्रेन पर रूस का एक बड़ा हमला 12 घंटे से ज्यादा समय तक चला. आम शहरों पर जानबूझकर और जानबूझकर किए गए क्रूर हमले में लगभग 500 हमलावर ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें, जिनमें किंजल मिसाइलें भी शामिल हैं. आज सुबह रूसी-ईरानी 'शहीद' फिर से हमारे आसमान में हैं. दुश्मन के हमलों का मुख्य टारगेट कीव और जापोरिज्जिया, खमेलनित्सकी, सूमी, मायकोलाइव, चेर्निहीव और ओडेसा समेत आसपास के क्षेत्र थे.'  

ये भी पढ़ें- नॉर्थ कैरोलिना के बाद अब चर्च बना शमशान, अंधाधुंध बरसी गोलियां, 4 की मौत, जिंदगी-मौत के बीच झूल रहे 8 

Add Zee News as a Preferred Source

हमले से यूक्रेन को कितना नुकसान 

जेलेंस्की ने बताया,' रूसी हमले से राजधानी में हृदय रोग संस्थान की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई. अब तक कीव में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है. सभी परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं. पूरे यूक्रेन में बच्चों समेत कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं.' जेलेंस्की ने बताया कि हमले में एक ब्रेड प्रोडक्शन सर्विस, एक टायर मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट, प्राइवेट हाउस और अपार्टमेंट समेत कई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि सभी जरूरत की चीजें ग्राउंड पर मौजूद हैं.  

जेलेंस्की की मांग 

जेलेंस्की ने रूस पर भड़कते हुए कहा कि जो भी देश शांति चाहता है उसे रूसी आयातों को रोकना चाहिए.

उन्होंने कहा,' यह घिनौना हमला लगभग संयुक्त राष्ट्र महासभा के सप्ताह के अंत में हुआ और रूस अपनी असली स्थिति इसी तरह व्यक्त करता है. मास्को लड़ाई और हत्याएं जारी रखना चाहता है और वह दुनिया के सबसे कड़े दबाव का हकदार है. क्रेमलिन को इस युद्ध और आतंक को जारी रखने से तब तक फायदा होता है जब तक वह ऊर्जा से राजस्व अर्जित करता है और एक गुप्त बेड़ा संचालित करता है. हम रूस को उन राजस्व स्रोतों से वंचित करने और उसे कूटनीति की ओर मजबूर करने के लिए जवाबी हमले जारी रखेंगे, जो भी शांति चाहता है. उसे राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए और रूसी आयातों को रोकना चाहिए. निर्णायक कार्रवाई का समय बहुत पहले ही आ चुका है और हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, G7 और G20 से एक मजबूत प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं.' 

ये भी पढ़ें- अमेरिका के H1B पेशेवरों पर कनाडा की नजर, अपने यहां दिलाएंगे नौकरी, भारतीयों की मौज

बता दें कि रूस की ओर से किए गए इस हमले में लगभग 600 ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें शामिल थीं. कीव में पिछले महीने हुए हमले के बाद यह पहला बड़ा हमला था, जिसमें कम से कम 21 लोग मारे गए थे.   

FAQ  

 
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने क्या कहा? 

जेलेंस्की ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि रूस का यह हमला बर्बर था और आम शहरों पर जानबूझकर किया गया था. उन्होंने कहा कि जो भी देश शांति चाहता है उसे रूसी आयातों को रोकना चाहिए. 

हमले में कितने ड्रोन और मिसाइलें शामिल थीं?

लगभग 500 हमलावर ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें शामिल थीं, जिनमें किंजल मिसाइलें भी शामिल हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
Asia Cup
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
karnataka
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
Tamil Nadu Stampede
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
Tirupati temple
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
Tamil Nadu Stampede
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Actor Vijay
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
;