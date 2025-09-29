यूक्रेन पर 12 घंटे तक नॉन स्टॉप बम बरसाता रहा रूस, 600 मिसाइलों से खाक हुआ कीव, गिड़गिड़ाए जेलेंस्की

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जारी जंग समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है. रविवार 28 सितंबर 2025 को रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने में मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें कीव समेत अन्य कई शहर शामिल थे. इस हमले से कीव में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल बताए दा रहे हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इन हमलों को बर्बर बताया है.

यूक्रेन पर दागी मिसाइलें

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा,'यूक्रेन पर रूस का एक बड़ा हमला 12 घंटे से ज्यादा समय तक चला. आम शहरों पर जानबूझकर और जानबूझकर किए गए क्रूर हमले में लगभग 500 हमलावर ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें, जिनमें किंजल मिसाइलें भी शामिल हैं. आज सुबह रूसी-ईरानी 'शहीद' फिर से हमारे आसमान में हैं. दुश्मन के हमलों का मुख्य टारगेट कीव और जापोरिज्जिया, खमेलनित्सकी, सूमी, मायकोलाइव, चेर्निहीव और ओडेसा समेत आसपास के क्षेत्र थे.'

ये भी पढ़ें- नॉर्थ कैरोलिना के बाद अब चर्च बना शमशान, अंधाधुंध बरसी गोलियां, 4 की मौत, जिंदगी-मौत के बीच झूल रहे 8

Add Zee News as a Preferred Source

हमले से यूक्रेन को कितना नुकसान

जेलेंस्की ने बताया,' रूसी हमले से राजधानी में हृदय रोग संस्थान की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई. अब तक कीव में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है. सभी परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं. पूरे यूक्रेन में बच्चों समेत कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं.' जेलेंस्की ने बताया कि हमले में एक ब्रेड प्रोडक्शन सर्विस, एक टायर मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट, प्राइवेट हाउस और अपार्टमेंट समेत कई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि सभी जरूरत की चीजें ग्राउंड पर मौजूद हैं.

जेलेंस्की की मांग

जेलेंस्की ने रूस पर भड़कते हुए कहा कि जो भी देश शांति चाहता है उसे रूसी आयातों को रोकना चाहिए.

A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025

उन्होंने कहा,' यह घिनौना हमला लगभग संयुक्त राष्ट्र महासभा के सप्ताह के अंत में हुआ और रूस अपनी असली स्थिति इसी तरह व्यक्त करता है. मास्को लड़ाई और हत्याएं जारी रखना चाहता है और वह दुनिया के सबसे कड़े दबाव का हकदार है. क्रेमलिन को इस युद्ध और आतंक को जारी रखने से तब तक फायदा होता है जब तक वह ऊर्जा से राजस्व अर्जित करता है और एक गुप्त बेड़ा संचालित करता है. हम रूस को उन राजस्व स्रोतों से वंचित करने और उसे कूटनीति की ओर मजबूर करने के लिए जवाबी हमले जारी रखेंगे, जो भी शांति चाहता है. उसे राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए और रूसी आयातों को रोकना चाहिए. निर्णायक कार्रवाई का समय बहुत पहले ही आ चुका है और हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, G7 और G20 से एक मजबूत प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं.'

ये भी पढ़ें- अमेरिका के H1B पेशेवरों पर कनाडा की नजर, अपने यहां दिलाएंगे नौकरी, भारतीयों की मौज

बता दें कि रूस की ओर से किए गए इस हमले में लगभग 600 ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें शामिल थीं. कीव में पिछले महीने हुए हमले के बाद यह पहला बड़ा हमला था, जिसमें कम से कम 21 लोग मारे गए थे.

FAQ



यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने क्या कहा?

जेलेंस्की ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि रूस का यह हमला बर्बर था और आम शहरों पर जानबूझकर किया गया था. उन्होंने कहा कि जो भी देश शांति चाहता है उसे रूसी आयातों को रोकना चाहिए.

हमले में कितने ड्रोन और मिसाइलें शामिल थीं?

लगभग 500 हमलावर ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें शामिल थीं, जिनमें किंजल मिसाइलें भी शामिल हैं.