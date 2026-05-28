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Hindi Newsदुनियासेना और पुलिस तो है ही! यूक्रेन के ड्रोन से अब खुद कीजिए अपनी सुरक्षा... पुतिन के प्लान से बैंककर्मी हलकान!

सेना और पुलिस तो है ही! यूक्रेन के ड्रोन से अब खुद कीजिए अपनी सुरक्षा... पुतिन के प्लान से बैंककर्मी हलकान!

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन का युद्ध अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल तक पहुंच गया है. छल और बल से लड़ी जा रही जंग में जहां पर मन किया, वहीं मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं. सिविलियंस इलाके तक सेफ नहीं है. युद्ध के 4 साल, 3 महीने और 3 दिन बाद पुतिन ने ऐसा वॉर प्लान बनाया कि बैंककर्मी से बीपीओ वाले तक हैरान हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 28, 2026, 06:38 PM IST
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सेना और पुलिस तो है ही! यूक्रेन के ड्रोन से अब खुद कीजिए अपनी सुरक्षा... पुतिन के प्लान से बैंककर्मी हलकान!

Russian bank employees shoot down Ukrainian drones: रूस और यूक्रेन की जंग ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि अब जनता तक युद्ध के लिए तैयारी हो रही है. यूक्रेन के लगातार बढ़ते ड्रोन हमलों से परेशान रूस ने अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है, जिसके तहत सेना और पुलिसवाले ही नहीं बल्कि बैंकर्स भी अपने हिसाब से यूक्रेन के ड्रोन मार गिरा सकेंगे. रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन चुनिंदा बैंक कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, वे ड्रोन को रोकने और उन्हें मार गिराने का काम कर सकेंगे.

पुतिन का नया वॉर प्लान

इतना ही नहीं, अब सभी बैंकों को अपने दफ्तरों में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम भी लगाने होंगे, ताकि ड्रोन के सिग्नल को बीच में ही रोका जा सके. यह बहुचर्चित और प्रस्तावित कानून रूस की संसद के निचले सदन यानी ड्यूमा में पास हो चुका है. अब इसे ऊपरी सदन यानी फेडरेशन काउंसिल और आखिर में राष्ट्रपति पुतिन के सिग्नेचर मिलने का इंतजार है, उसके बाद ये नियम अपने आप में कानून बन जाएगा.

प्लान में शामिल होंगे कौन से बैंक, हथियारों का खर्च कौन उठाएगा?

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था का खर्च खुद बैंकों को उठाना होगा. यानी हथियार, एंटी-ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाने से लेकर उनकी देखरेख तक का पूरा बोझ बैंक संस्थानों पर पड़ेगा. रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कानून बनने के बाद रूस के सेंट्रल बैंक, देश के सबसे बड़े बैंक ‘स्बेरबैंक’ और रूसी कैश कलेक्शन एसोसिएशन के चुनिंदा कर्मचारियों को देखते ही यूक्रेन के ड्रोन मार गिराने का विशेषाधिकार मिल जाएगा.

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फैसले की इनसाइड स्टोरी?

बुधवार को यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवास्तोपोल में स्थित रूसी सेंट्रल बैंक के दफ्तर पर मिसाइल दागी थी. स्थानीय अधिकारियों का दावा है कि इस हमले में ब्रिटेन निर्मित ‘स्टॉर्म शैडो’ मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिससे इमारत में आग लग गई. जंग शुरू होने के बाद किसी केंद्रीय बैंक पर हुआ यह पहला बड़ा हमला था.

कंपनियां और बैंक भी वॉर मोड में

इस फैसले से पता चलता है कि रूस में अब सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि सरकारी संस्थान और निजी कंपनियों और कारोबारी संस्थान भी देश सेवा के लिए मैदान में आ गए हैं. देशहित में कई राष्ट्रवादी उद्योग संगठनों ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा है कि सुरक्षा पर मंडरा रहे संकट को दूर करने के लिए यानी यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचाव के लिए वो किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग देने को तैयार हैं.

 

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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