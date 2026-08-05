जंग पर जाने से पहले शादी, मौत के बाद करोड़ों का खेल! रूस में 'ब्लैक विडो' स्कैम के आरोप, क्या है माजरा?

Russia Black Widow: रूस में सैन्य नियमों के तहत जंग में मारे गए सैनिकों के परिवारों को लगभग 60 लाख रुपये के आसपास मुआवजा मिलता है. यह मुआवजा सैनिकों के मरने पर उनके परिवारवालों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर मिलता है. हालांकि, रूसी अधिकारियों और सरकारी मीडिया के मुताबिक, कुछ महिलाएं बड़ी तेजी से इस सुविधा का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. इसे 'ब्लैक विडो' का नाम दिया गया है.
बताया जा रहा है कि इस घोटाले में कुछ कमजोर पुरुषों को तैनाती से ठीक पहले फर्जी शादियों के लिए राजी किया जाता है और उनकी मौत होने पर सैनिकों की नई पत्नियां कानूनी रूप से मुआवजा ले लेती हैं. इस स्थिति में सैनिक के माता-पिता, बच्चे और भाई-बहन कुछ नहीं कर पाते.
'CNN'की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट पीटर्सबर्ग की 37 साल की मारिया को रूसी मिलिट्री ऑफिसर्स की ओर से संपर्क किए जाने के बाद पता चला कि उनके 59 साल के पिता इस घोटाले का शिकार हो गए हैं. महिला ने बताया कि उसके पिता यूरी गुपचुप तरीके से सेना में भर्ती हो गए थे और मोर्चे पर तैनात होने से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने एक महिला से शादी कर ली थी. मारिया ने कहा कि उसने अपने पिता को उस महिला का जिक्र करते कभी नहीं सुना था, जो उनसे 22 साल छोटी थी. फिर भी इस शादी का मतलब यह था कि उनकी मौत के बाद नई पत्नी ही उनकी सबसे करीबी कानूनी रिश्तेदार बन गई. मारिया ने बताया कि उसने कभी उस महिला से बात नहीं कि. उसे तुरंत शक हो गया था कि यह एक घोटाला है.
मारिया का का मानना है कि जंग में जाने से पहले उन्हें धोखे से अपना अपार्टमेंट बेचने के लिए मजबूर किया गया था. जब उन्होंने फ्लैट का दौरा किया तो नए मालिकों ने जोर देकर कहा कि उन्होंने इसे कानूनी रूप से खरीदा था और इसे बेचने वाले से कभी मुलाकात नहीं की थी.
इस घोटाले के सबसे चर्चित मामलों में से एक में एक मिलिट्री हॉस्पिटल की नर्स शामिल थी, जिस पर आरोप था कि उसने अपनी देखरेख में रहे 5 घायल सैनिकों की मौत से पहले उनसे शादी कर ली थी. मुआवजे की मांग के लिए ये शादियां करवाने के आरोपों के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. रिपोर्ट में कहा गया कि सैनिकों ने गंभीर रूप से घायल होने या डेथबेड पर होने के दौरान भी शादी की है. जंग के दौरान फ्यूल की कमी और अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बीच रूस की जनता ने 'ब्लैक विडो' घोटाले पर आधिकारिक कार्रवाई की मांग की है.
मामले को लेकर रूसी सांसद लियोनिद स्लुट्स्की ने अधिकारियों से कार्रवाई करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा,' स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के परिवारों को इन अपराधियों यानी ब्लैड विडो से फाइनेंशियल और टेलीफोन घोटालेबाजों से और उन शिकारियों से सुरक्षा की जरूरत है, जो मॉनेट्री पेमेंट पाने वालों को निशाना बनाते हैं.' उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के अपराध गंभीर स्तर तक पहुंच गए हैं. रूस ने यूक्रेन जंग के दौरान नए भर्ती हुए सैनिकों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया. इस प्रक्रिया को आसान भी बनाया गया, लेकिन फिर इस तरह के मामले सामने आने के बाद सरकार के इस कदम ने परेशानी बढ़ा दी है.