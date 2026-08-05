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जंग पर जाने से पहले शादी, मौत के बाद करोड़ों का खेल! रूस में 'ब्लैक विडो' स्कैम के आरोप, क्या है माजरा?

Russia Black Widow Scamming Soldiers: रूस में यूक्रेन के खिलाफ भर्ती हो रहे सैनिकों के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है. यहां कुछ महिलाएं सेना में भर्ती हो रहे पुरुषों से शादी कर रही हैं, ताकि उनकी मौत के बाद वे सरकार से मिलने वाले मुआवजे का लुत्फ उठा सकें.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 05, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:12 PM IST
जंग पर जाने से पहले शादी, मौत के बाद करोड़ों का खेल! रूस में 'ब्लैक विडो' स्कैम के आरोप, क्या है माजरा?
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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