जंग पर जाने से पहले शादी, मौत के बाद करोड़ों का खेल! रूस में 'ब्लैक विडो' स्कैम के आरोप, क्या है माजरा?

'CNN'की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट पीटर्सबर्ग की 37 साल की मारिया को रूसी मिलिट्री ऑफिसर्स की ओर से संपर्क किए जाने के बाद पता चला कि उनके 59 साल के पिता इस घोटाले का शिकार हो गए हैं. महिला ने बताया कि उसके पिता यूरी गुपचुप तरीके से सेना में भर्ती हो गए थे और मोर्चे पर तैनात होने से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने एक महिला से शादी कर ली थी. मारिया ने कहा कि उसने अपने पिता को उस महिला का जिक्र करते कभी नहीं सुना था, जो उनसे 22 साल छोटी थी. फिर भी इस शादी का मतलब यह था कि उनकी मौत के बाद नई पत्नी ही उनकी सबसे करीबी कानूनी रिश्तेदार बन गई. मारिया ने बताया कि उसने कभी उस महिला से बात नहीं कि. उसे तुरंत शक हो गया था कि यह एक घोटाला है.