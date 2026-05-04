मॉस्को में धमाकों की गूंज! यूक्रेनी ड्रोनों ने रूसी राजधानी को फिर बनाया निशाना, रिहायशी इलाकों में हुआ नुकसान

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब एक बार फिर नया मोड़ लेता दिख रहा है. अब युद्ध की तपिश मॉस्को की रिहायशी गलियों तक पहुंच रही है. RT द्वारा जारी किए गए एक वीडियो के अनुसार, यूक्रेनी ड्रोनों ने रूसी राजधानी मॉस्को में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है, जिससे वहां हड़कंप मच गया है. ड्रोन टकराने से इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है. लेकिन किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है. इस हमले के बाद पूरी राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और रूसी रक्षा मंत्रालय जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है. मॉस्को में आपातकालीन दल पहुंच चुके हैं.

मॉस्को में रात के समय हुआ हमला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला देर रात किया गया, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में थे. बताया जा रहा है कि एक ड्रोन सीधे मॉस्को के मोसफिल्मोव्स्काया स्ट्रीट के एक रिहायशी इलाके में स्थित इमारत से टकरा गया. स्थानीय प्रशासन के अनुसार, यह घटना शहर के पश्चिमी हिस्से में हुई, जहां ऊंची इमारतों का इलाका है. रूसी टेलीग्राम चैनलों ने ड्रोन से क्षतिग्रस्त इमारत की तस्वीरें शेयर की हैं.

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इमारत को नुकसान, लेकिन बड़ा हादसा टला

हमले के बाद इमारत के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है. खिड़कियां टूट गईं और बाहरी दीवारों पर असर देखा गया. राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है. मॉस्को के मेयर ने भी कहा कि हालात पर काबू पा लिया गया है और मौके पर तुरंत राहत टीम पहुंच गई थी.

Drone SLAMS into building in Moscow RESIDENTIAL area Debris scattered across street No casualties Mayor Sobyanin pic.twitter.com/vTWPepbhOA RT (@RT_com) May 3, 2026

आपात सेवाएं तुरंत पहुंचीं मौके पर

घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल टीम को मौके पर भेजा गया. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन जांच जारी है कि ड्रोन कहां से आया और कैसे सुरक्षा घेरे को पार कर गया.

यूक्रेन-रूस युद्ध का नया रूप

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमला इस बात का संकेत है कि युद्ध अब सीमाओं से बाहर निकलकर बड़े शहरों तक पहुंच रहा है. हाल के महीनों में यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन विकसित किए हैं, जो रूस के अंदर तक हमला करने में सक्षम हैं. यह पहली बार नहीं है जब मॉस्को में ड्रोन हमले की खबर सामने आई हो. इससे पहले भी कई बार ड्रोन राजधानी के आसपास गिर चुके हैं और कुछ मामलों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है. हालांकि हर बार रूस की एयर डिफेंस सिस्टम कई ड्रोन को रास्ते में ही गिराने का दावा करता रहा है.

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