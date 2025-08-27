बंदूक से दनादन फायरिंग, फेंके ग्रेनेड...यूक्रेन के करीब 8 साल के बच्चे क्यों ले रहे मिलिट्री ट्रेनिंग, क्या है पुतिन का प्लान?

Russia News: जिस उम्र में बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए उस उम्र में एक देश बच्चों को सैन्य परीक्षण दे रहा है. रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से युद्ध चल रहा है. इस युद्ध को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. बीते दिन ट्रंप के साथ रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अलग-अलग जगहों पर मीटिंग की इसके बावजूद भी जंग जारी है. इसी बीच रूस अपने देश के बच्चों को कड़ा सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है, इसमें 8 साल से लेकर 17 साल के बच्चे शामिल हैं. जानिए इसके पीछे की वजह क्या है?

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन सीमा के पास रोस्तोव क्षेत्र में एक ग्रीष्मकालीन शिविर लगाया गया है, इस शिविर में 83 बच्चों को युद्ध जैसे अभ्यास सिखाए जा रहे हैं. इसमें बच्चों को ग्रेनेड फेंकना, राइफल चलाना और नकली युद्ध परिदृश्यों में मार्च करना सिखाया गया है, यह प्रशिक्षण रूसी सैनिकों की देखरेख में हुआ, जिन्होंने यूक्रेन में युद्ध का अनुभव किया है.

इस प्रशिक्षण को लेकर 8 साल के इवान ग्लुशचेंको ने कहा, हमने हथगोले फेंके और नकली गोलियां चलाईं. इसके अलावा बच्चों को डॉन नदी के किनारे रेत पर रेंगना और पानी में हथियारों के साथ चलना सिखाया गया, जिनमें कुछ असली और कुछ नकली हथियार थे. रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रशिक्षण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसमें युवाओं में सैन्य मूल्यों को बढ़ावा देना है.

इस कार्यक्रम को लेकर के एक बड़े बच्चे ने कहा कि मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं अपना भविष्य सैन्य सेवा से जोड़ना चाहता हूं और अपने देश की सेवा करना चाहता हूं. बता दें कि ऐसे सैन्य शिविर रूस में पहले भी हुए हैं लेकिन इस बार छोटे बच्चों की भागीदारी और इसका प्रशिक्षण युद्ध क्षेत्र के करीब होने की वजह से चर्चाओं में बना है.