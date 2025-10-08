Advertisement
जहां तक निगाहें, वहां तक व्हेल की हड्डियां...रूस में कहां दिखा कंकालों का 'समंदर', डरावने वीडियो से खौफ में लोग

Russia News: रूस के चुकोटका से एक हैरान करने वाला मंजर कैमरों में कैद हुआ है. ये मंजर इतना ज्यादा खौफनाक है कि इसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा. यहां पर चारों तरफ कंकाल की कंकाल नजर आ रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 08, 2025, 08:45 PM IST
जहां तक निगाहें, वहां तक व्हेल की हड्डियां...रूस में कहां दिखा कंकालों का 'समंदर', डरावने वीडियो से खौफ में लोग

Russia Skeleton Video: रूस और यूक्रेन में कई सालों से जंग चल रही है. इस जंग से भारी तबाही मची हुई है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगातार गोले बारूद बरसा रहे हैं. इसी बीच रूस के चुकोटका से एक हैरान करने वाला मंजर कैमरों में कैद हुआ है. ये मंजर इतना ज्यादा खौफनाक है कि इसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा, आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक साथ इतने कंकाल कैसे आ सकते हैं. हालांकि इस डरावने वीडियो ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

व्हेल की हड्डियों का कब्रिस्तान
यहां पर विशाल व्हेल हड्डियों का कब्रिस्तान मिला है, जिसे ड्रोन कैमरे में कैद किया गया है, इस वीडियो में समुद्री जीवों के कंकाल और खोपड़ियां भी तट पर फैली हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से ये स्थान एक विशाल व्हेल कब्रिस्तान में तब्दील हो गया. अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये कंकाल समंदर में बह कर आएं हैं और किनारों पर आकर एकत्रित हो गए हैं. वीडियो में पानी और पठार भी दिखा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि चुकोटका के मूल निवासी आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए विशाल व्हेल की खोपड़ियों को लंबवत रखते थे. उनका मानना ​​था कि इस पवित्र क्रिया से आत्मा समुद्र की ओर 'देख' पाती है और पुनर्जन्म का मार्ग 'देख' पाती है.

 

क्या है इतिहास
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुकोटक के लोग सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हैं, ये लोग व्हेल की हड्डियों का भी उपयोग करते थे. जिसमें पयोग करते थे, जिसमें यट्टीग्रान द्वीप पर 'व्हेल गली' के नाम से मशहूर एक स्मारक भी शामिल है. कहा जाता है कि बोहेड व्हेल की हड्डियों और खोपड़ियों की दो पंक्तियों से बना है और इसे चुच्ची स्टोनहेंज भी कहा जाता है. 

कठोर परिस्थितियां
एक जमाने में चुकोटका रूसी संघ का वो स्थान था जहां पर व्हेल की काफी ज्यादा गतिविधियां देखी जाती थी. बता दें कि चुकोटका रूसी उत्तर के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में से एक है और यहां की परिस्थितियां काफी ज्यादा कठोर हैं

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

russia news

