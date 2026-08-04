/सब्जी बेचने वाला भागता रहा, ड्रोन पीछा करता रहा और फिर अचानक Boom... ये किसी मोहल्ले की रंजिश नहीं, दो मुल्कों की जंग है!

एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जो 'वीडियो गेम' जैसा लगता है. गाड़ी के पास खड़े एक शख्स के पास अचानक से एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है. शख्स उससे बचने के लिए गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाता है. ड्रोन उसका पीछा करता रहता है. अचानक ड्रोन शख्स के पास आता है और उसमें तेज धमाका हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले में कोई किसी से बदला लेने के लिए हमला किया हो. ये तो उतनी बात है जो वीडियो में दिख रहा है. अब जरा और डिटेल में जाते हैं. वीडियो में दिख रहा शख्स एक सब्जी विक्रेता है जो वैन में अपनी सब्जी की दुकान लगाए हुए है. उसको इस तरह ड्रोन से निशाना बनाया गया. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर भड़कते हुए दावा किया कि उनके आम नागरिकों को इस तरह निशाना बनाया जा रहा है. यहां न तो कोई सैन्य ठिकाना है ना ही वो शख्स कोई सैनिक. फिर भी उनके आम नागरिकों पर इस तरह हमला किया जा रहा है.