/सब्जी बेचने वाला भागता रहा, ड्रोन पीछा करता रहा और फिर अचानक Boom... ये किसी मोहल्ले की रंजिश नहीं, दो मुल्कों की जंग है!

एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जो 'वीडियो गेम' जैसा लगता है. गाड़ी के पास खड़े एक शख्स के पास अचानक से एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है. शख्स उससे बचने के लिए गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाता है. ड्रोन उसका पीछा करता रहता है. अचानक ड्रोन शख्स के पास आता है और उसमें तेज धमाका हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले में कोई किसी से बदला लेने के लिए हमला किया हो. ये तो उतनी बात है जो वीडियो में दिख रहा है. अब जरा और डिटेल में जाते हैं. वीडियो में दिख रहा शख्स एक सब्जी विक्रेता है जो वैन में अपनी सब्जी की दुकान लगाए हुए है. उसको इस तरह ड्रोन से निशाना बनाया गया. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर भड़कते हुए दावा किया कि उनके आम नागरिकों को इस तरह निशाना बनाया जा रहा है. यहां न तो कोई सैन्य ठिकाना है ना ही वो शख्स कोई सैनिक. फिर भी उनके आम नागरिकों पर इस तरह हमला किया जा रहा है.
आम नागरिक को इस तरह ड्रोन से उड़ाने का ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया जो अब दुनिया को हैरान कर रहा है. जेलेंस्की ने बताया कि 52 वर्षीय सब्जी विक्रेता धमाके में जख्मी हुआ है. उसके सिर में चोट आई है. इस घटना का वीडियो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अब से कुछ देर पहले ही 'एक्स' पर शेयर किया.
Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленськи @ZelenskyyUa) August 4, 2026
यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने पोस्ट में कहा कि रूस लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहा है. मंत्रालय के मुताबिक खेरसॉन में सब्जी बेच रहे 52 वर्षीय व्यक्ति पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गया. यूक्रेन ने इसे आम लोगों में डर और दहशत फैलाने की सोची-समझी रणनीति बताया. मंत्रालय ने कहा कि दुनिया को ऐसे हमलों को सामान्य नहीं मानना चाहिए. रूस पर और सख्त अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इस तरह के हमले पर भड़कते हुए इसे युद्ध अपराध बताया. उन्होंने कहा कि यह 'ड्रोन सफारी' का एक और उदाहरण है, जिसमें रूसी ड्रोन आम लोगों का पीछा करते हैं. जेलेंस्की ने कहा कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि सब्जी विक्रेता अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्रोन उसके पास जाकर धमाका कर देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ऐसे हमलों को छिपाने के बजाय उन पर गर्व करता है.
जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया को यह समझना होगा कि रूस किस तरह आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक रूस पर कड़ा दबाव नहीं बनाया जाएगा, उसकी सैन्य क्षमता कमजोर नहीं होगी और ठोस सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक शांति की कल्पना करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ यूक्रेन का मुद्दा नहीं है. अगर रूस को नहीं रोका गया तो इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है. उन्होंने फिनलैंड, कजाखिस्तान, पोलैंड, बाल्टिक देशों, रोमानिया, मोल्दोवा और दक्षिण कॉकस क्षेत्र के देशों से मिलकर शांति और सुरक्षा के लिए काम करने की अपील की.