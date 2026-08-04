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सब्जी बेचने वाला भागता रहा, ड्रोन पीछा करता रहा और फिर अचानक Boom... ये किसी मोहल्ले की रंजिश नहीं, दो मुल्कों की जंग है!

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो पोस्ट किया है जो बेहद हैरान करता है. एक सब्जी बेचने वाले शख्स को कैसे रूसी ड्रोन ने पीछा कर उड़ा दिया, ये वीडियो में साफ दिख रहा है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 04, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:24 PM IST
सब्जी बेचने वाला भागता रहा, ड्रोन पीछा करता रहा और फिर अचानक Boom... ये किसी मोहल्ले की रंजिश नहीं, दो मुल्कों की जंग है!

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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