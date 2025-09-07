Russian Drone Attack: यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने बरसाए मिसाइल, सरकारी इमारत से उठा धुएं का गुबार, 2 की मौत
दुनिया

Russian Drone Attack: यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने बरसाए मिसाइल, सरकारी इमारत से उठा धुएं का गुबार, 2 की मौत

Russia Attack Ukraine Capital: यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने मिसाइलों से अटैक किया है. इसमें 2 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए हैं.

Sep 07, 2025, 11:33 AM IST
Russian Drone Attack: यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने बरसाए मिसाइल, सरकारी इमारत से उठा धुएं का गुबार, 2 की मौत

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भारी ड्रोन और मिसाइल हमला किया. रविवार को हुए इस हमले में अब तक 2 लोगों की मौत और 11 लोगों के जख्मी होने की खबर आयी है. मरने वालों में एक साल का मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसे मलबे से बाहर निकाला गया. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, हमले के बाद यूक्रेनी सरकार की कैबिनेट बिल्डिंग से धुआं उठता दिखा. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि बिल्डिंग को सीधे निशाना बनाया गया या पास में कोई विस्फोट हुआ. अगर यह इमारत सीधे निशाने पर रही, तो यह रूस की अब तक की रणनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा. इससे पहले रूस आमतौर पर कीव के सरकारी भवनों को निशाना नहीं बना रहा था, लेकिन अब बीते दो हफ्तों में यह दूसरा बड़ा हमला है, जो सीधे शहर के केंद्र पर किया गया है.

लोकल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पूरे यूक्रेन में अलर्ट जारी किया गया है. रूस 6-7 सितंबर की रात से ही यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है. रात 11:30 बजे से कीव में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई. सुबह 4 बजे यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने कई मिसाइलें दागी हैं. सुबह 6 बजे पूरे देश में एयर अलर्ट जारी हुआ. सुबह 7:45 बजे तक राजधानी में तीसरी बार धमाकों की आवाज सुनाई दी और शहर में तेज जलने की गंध फैली रही. चिंता की बात है कि रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध पर विराम लगने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं. जिस कारण यूक्रेनी नागरिकों में डर और गुस्से का माहौल बना हुआ है. 

इसे भी पढ़ें- धीरे-धीरे लाइन पर आ रहे ट्रंप? जिनपिंग और किम जोंग से हो सकती है मुलाकात, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी?

यूक्रेन पर दागे सैकड़ों मिसाइल

द किव इंडिपेंडेंट मीडिया के मुताबिक रूस ने 6-7 सितंबर की रात यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया है. जिसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें शामिल थीं. राजधानी कीव समेत कई शहरों में रिहायशी इमारतों और सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया. कम से कम दो लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक साल का बच्चा भी शामिल है. और 17 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं.

कीव में भीषण तबाही

कीव के स्वियातोशिन्स्की जिले में एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ. वहां रहने वाली इनना ने बताया कि, “छठी मंजिल पर एक महिला रहती थी, जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था. विस्फोट की वजह से वह महिला इमारत से बाहर सड़क पर जा गिरी. सुबह 5 बजे उसका शव मलबे के नीचे से निकाला गया. बच्चा भी मृत पाया गया.” कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि कम से कम 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें एक गर्भवती महिला भी है. इस हमले से कीव के पेचर्स्की जिले में स्थित एक सरकारी इमारत में भी आग लग गई. ड्रोन और मिसाइलों के हमले के दौरान तीन बहुमंजिला रिहायशी इमारतों पर मलबा गिरा, जिससे कई जगह आग लग गई और भवनों की ऊपरी मंजिलें डैमेज हो गईं.

अन्य शहरों में भी हमले

रूस ने कीव के कई इलाकों पर हमला किया है. इसमें क्रिवी रिह में मौजूद 10 अपार्टमेंट, एक स्कूल और कई व्यवसायों पर मिसाइलें और ड्रोन गिरे. ओडेसा में ड्रोन ने सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, कई जगह आग लगी. जापोरिज्जिया में एक इंडस्ट्रियल वर्कशॉप पर हमला हुआ. इसेक अलावा पोल्टावा में निजी संपत्ति, एक घर और एक प्रशासनिक इमारत को नुकसान पहुंचाया गया है. 

शांति वार्ता पर सवाल

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब तक कई बार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से किसी तटस्थ देश में आमने-सामने बैठक करने से इनकार कर दिया है. इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया है कि ज़ेलेंस्की मॉस्को आकर उनसे मिले. लेकिन ज़ेलेंस्की ने 5 सितंबर को इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर पुतिन को मिलना है तो वो खुद कीव आ सकते हैं. ज़ेलेंस्की ने ABC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में हंसते हुए और सिर हिलाते हुए कहा "वो कीव आ सकते हैं. मैं मॉस्को नहीं जा सकता, जब मेरा देश हर दिन मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है. मैं उस आतंकवादी की राजधानी नहीं जा सकता." इस बैठक को करवाने की कोशिश कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 25 अगस्त को स्वीकार किया कि यह बैठक शायद नहीं हो पाएगी. उन्होंने कहा कि पुतिन ज़ेलेंस्की से नहीं मिलना चाहते क्योंकि "उन्हें ज़ेलेंस्की पसंद नहीं हैं."

इसे भी पढ़ें- Peter Navarro: भारत पर कीचड़ उछालने चले थे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, एलन मस्क ने दिखा दिया सच्चाई का आईना, बौखला उठे नवारो

 

