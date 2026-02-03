75 मिसाइल, 450 ड्रोन दागकर रूस ने यूक्रेन में कर दिया घुप अंधेरा, दूसरे विश्व युद्ध का मेमोरियल भी चटका!

Russia Ukraine war: यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर उनके देश पर अमानवीय हमला करने का आरोप लगाया है. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि मास्को ने करीब 75 मिसाइलों और 450 से ज्यादा ड्रोन बरसाकर राजधानी कीव समेत कई शहरों की बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया. देश के अधिकांश हिस्सों का टेंपरेटर माइनस 20 चल रहा है, कमरों को गर्म रखने के लिए बिजली की सप्लाई जरूरी है, ऐसे वक्त रूस ने इलेक्ट्रिकसिटी डिपार्टमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया है. X पर जेलेंस्की ने लिखा- रूस, इलेक्ट्रिकसिटी पावरहाउस को नुकसान पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है.

सवाल- रूस यूक्रेन युद्ध आज की तारीख में किस मोड़ पर है. ताजा हमले में यूक्रेन के किन-किन शहरों को नुकसान पहुंचा?

जवाब- कुछ दिन बाद ये युद्ध पांचवे साल में पहुंच जाएगा. ताजा हमले में राजधानी कीव के अलावा सुमी, खार्किव, नीपर, ओडेसा और विन्नित्सिया में रूसी मिसाइलों से बहुत बड़ा हमला हुआ. इसमें पावर हाउस के साथ-साथ रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा. पीने के पानी की सप्लाई भी रुकी.

सवाल- बिजली पावरहाउस को ही टारगेट करने की वजह क्या है?

जवाब- ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है. वहां भारत की तरह गैस से चलने वाले गीज, और हीटर नहीं है. कमरों को गर्म रखने के लिए बिजली की सप्लाई ही एक मात्र सहारा है. रूस, बिजलीघरों को इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि जब कुदरत के कहर के आगे अमेरिका नहीं टिक पाया तो यूक्रेन की बिसात भी क्या है.

सवाल- अमेरिका में क्या हुआ था, यूक्रेन पर अटैक में अमेरिका की मिसाल क्यों?

जवाब- दुनिया की दो सबसे ताकतवर हस्तियां अमेरिका और रूस अभी भी बर्फीले तूफान से जूझ रहे हैं. अमेरिका में चार साल पहले कई राज्यों में सर्दियों के सीजन में भयानक बर्फीले तूफान के चलते कई दिन बिजली नहीं आई थी. माइनस 20 से माइनस 30 डिग्री तापमान में लोगों के घर बर्फ के ताबूत जैसे बन गए थे. न पीने का पानी था और ना ही खाना बनाने की व्यवस्था. बिजली आपूर्ति ठप होने से जनजीवन ठप पड़ गया था. कई दिन बिजली नहीं आई थी तो सैकड़ों की मौत हो गई थी. ऐसे में रूस, का यूक्रेन की बत्ती गुल करना, किसी खतरनाक रणनीति का हिस्सा हो सकता है.

सवाल- रूस के हमले में कितने लोग घायल हुए हैं.

जवाब- हमले में नौ लोग घायल हुए हैं.

सवाल- क्या यूक्रेनी अधिकारियों ने भविष्य के हमलों के बारे में जनता के लिए चेतावनी जारी की?

जवाब- हां, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने नागरिकों को संभावित हमलों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी थी. कीव की सरकार ने एयर रेड अलर्ट को गंभीरता से लेने की सलाह दी थी.

सवाल- इसके पहले रूस के ड्रोन हमलों के कारण यूक्रेन के किन इलाकों में बिजली कटौती हुई थी?

जवाब - इससे पहले हुए ऐसे हमलों में जापोरिजिया के 2,13,000 घरों खेरसॉन के 14 शहरों और सैकड़ों गांवों की बिजली गुल हुई थी. हालांकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खेरसॉन में युद्ध स्तर पर बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई थी.

सवाल- युद्ध रोकने के लिए जेलेंस्की ने क्या संकेत दिए?

जवाब- जेलेंस्की ने कहा, रूस पर दबाव के बिना, इस जंग का कोई अंत नहीं होगा. मॉस्को ने आतंक और तनाव बढ़ाने का रास्ता चुना है. मैं अपने सहयोगी देशों का आभार जताता हूं जो हमारे मददगार हैं. रूस, चाहे कुछ कर ले मैं चेतावनी देता हूं कि दबाव के बावजूद हम रुकेंगे नहीं.