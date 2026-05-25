रूस ने यूक्रेन पर दाग दी ओरेशनिक मिसाइल, ये हैं पुतिन के पावरबैंक के सबसे घातक हथियार

Russia's Oreshnik Missile: रूस ने यूक्रेन के ऊपर सैकड़ों ड्रोन और बैलेस्टिक मिसाइल दागकर ऐसा कहर बरपाया कि चारों ओर रूस की ताकत और मॉस्को के परमाणु हथियारों के जखीरे समेत वॉर आर्सेनल के चर्चे होने लगे. क्या आपको पता है रूस के पास कौन-कौन से महाविनाशक हथियार है, जिनका इस्तेमाल हो जाए तो मानव सभ्यता खत्म हो सकती है.
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Russia Ukraine war: यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए दिन नए धमाके कर रहे हैं. रूस ने अभी महज 24 घंटे पहले ओरियनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया. रूस ने यूक्रेन के हालिया हमलों का जवाब देते हुए चंद घंटों में यूक्रेन को लगभग घुटनों पर ला दिया. रूस के पास एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलें हैं जो धरती के किसी भी कोने में छिपे दुश्मन को चंद मिनट में ढेर कर सकती हैं. दावा किया जाता है कि रूस के पास ऐसे महाविनाशक हथियार भी हैं, जिनका इस्तेमाल हो जाए तो मानव सभ्यता नस्ट हो सकती है. आइए जानते हैं कि रूस के पास मौजूद हथियारों की ताकत कितनी है.
Burevestnik बुरेवस्तनिक: पिछले साल अक्टूबर के महीने में रूस ने बुरेवस्तनिक मिसाइल का परीक्षण किया था. इसने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी थी. तब पश्चिमी मीडिया तक में इसकी चर्चा हुई थी. पुतिन की बुरेवस्तनिक मिसाइल की टेस्टिंग ने नाटो तक के होश उड़ा दिए थे. इस मिसाइल ने जेलेंस्की के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली थी. यूक्रेन-पोलैंड छोड़िए, ये मिसाइल ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये न सिर्फ न्यूक्लियर्ड पॉवर्ड है, बल्कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है.
सबसे घातक ब्रह्मास्त्र (S-500 Prometheus): रूस ने अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र 'S-500 Prometheus' कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात कर दिया है. रूसी रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले इसे मैदान में उतारने की पुष्टि करके दुनिया भर में खलबली मचा दी थी. दावा किया जा रहा है कि S-500 न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स और अमेरिका के F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी मार गिराने में सक्षम है.
किंजल (Kinzhal): यह रूस की सबसे घातक हाइपरसोनिक एयर-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रफ्तार 10 मैक यानी साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है. यह परमाणु और पारंपरिक, दोनों तरह के पेलोड ले जा सकती है. रूसी सेना ने 24 घंटे पहले के हमले में कीव पर किंजल मिसाइल भी दागी.
ओरेशेनिक (Oreshnik): यह रूस की लेटेस्ट अजेय हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे रोकना भी दुश्मनों के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमिक सा है. क्रेमलिन इस मिसाइल को अपने हथियारों के जखीरे का अत्याधुनिक अस्त्र बताता है. 24 मई को रूस-यूक्रेन युद्ध के चार सालों में यह तीसरा मौका था, जब इस लगभग अजेय मानी जाने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है.
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RS-28 सरमत (Sarmat): यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है, जिसे 'डूम्सडे मिसाइल' कहा जाता है. इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर है. ये अपने साथ एक ही बार में कई परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है.
परमाणु शस्त्रागार (Nuclear Arsenal): दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा रूस के पास है. जिसमें करीब 6 हजार परमाणु हथियार हैं.
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