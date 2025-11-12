Advertisement
trendingNow12999606
Hindi Newsदुनिया

Russia Robot: सबके सामने हो गई फजीहत, चलते-चलते अचानक गिरा रूस का AI रोबोट, वीडियो वायरल

Russia Robot: घटना के बाद रोबोट के डेवेलपर्स ने उसे लोगों की आंखों के आगे से हटा दिया. अब इंजीनियर्स उसके बैलेंस सिस्टम और कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स की जांच कर रहे हैं. रूस की रोबोटिक्स फर्म आइडल के सीईओ व्लादिमीर वितूखिन ने कहा, उम्मीद है कि इस गलती से हमें सीख मिलेगी. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Russia Robot: सबके सामने हो गई फजीहत, चलते-चलते अचानक गिरा रूस का AI रोबोट, वीडियो वायरल

Russia Robit Fall Video: रूस को दुनिया के सामने उस वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ गई, जब उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट स्टेज पर सबके सामने गिर गया. इस घटना के बाद डेवेलपर्स का मुंह शर्म से लाल हो गया. रोबोट के मंच पर गिरने का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सोमवार (10 नवंबर) को मॉस्को में एक टेक्नोलॉजी इवेंट आयोजित हुआ था. इसमें फिल्म रॉकी के साउंडट्रैक पर एल्डॉल नाम का रोबोट सावधानी से चल रहा था. उसने लोगों को देखकर हाथ भी हिलाया. लेकिन अचानक वह गिर गया. उसे उठाने के लिए आसपास खड़े लोग दौड़े. 

इस घटना के बाद रोबोट के डेवेलपर्स ने उसे लोगों की आंखों के आगे से हटा दिया. अब इंजीनियर्स उसके बैलेंस सिस्टम और कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स की जांच कर रहे हैं. रूस की रोबोटिक्स फर्म आइडल के सीईओ व्लादिमीर वितूखिन ने कहा, उम्मीद है कि इस गलती से हमें सीख मिलेगी. 

'यह रियल टाइम लर्निंग है'

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूजवीक के मुताबिक उन्होंने कहा, 'यह रियल टाइम लर्निंग है, जहां एक अच्छी गलती नॉलेज बन जाती है और बुरी गलती एक्सपीरियंस.'

जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स रोबोट को लेकर मजे लेने लगे. जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा कि पूरी तरह से ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना एक मुश्किल काम है. एक शख्स ने कहा, 'उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी लेने वाले बुजुर्ग की चाल को अपनाकर बहुत अच्छा काम किया है.' जबकि एक दूसरे यूजर ने कहा, 'ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनका मशीनी दोस्त गिर जाएगा.'

तीसरे शख्स ने कहा, 'रोबोटिक्स बहुत मुश्किल है. मुझे खुशी हो रही है कि दूसरे देशों के साहसी कारोबारी आगे आ रहे हैं. कोशिश करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है. फेल होना आसान होता है. जब आप लोगों के आगे गिरते हैं तो यह आपको विनम्र बनाता है, जो सच्चे कारोबारियों को आगे बढ़ते रहने और कोशिश करते रहने के लिए प्रेरित करता है.'

रोबोट के साथ डांस करते दिखे थे मस्क

इस रूसी रोबॉट के गिरने का वाकया ऐसे वक्त पर हुआ है, जब हाल ही में एलन मस्क अपने एक ट्रिलियन डॉलर के सैलरी पैकेज को लेकर एक ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस के साथ पैर हिलाकर टेक्सास के ऑस्टिन में जश्न मना रहे थे. जैसे ही उनका एक ट्रिलियन डॉलर का पैकेज अप्रूव हुआ, वह स्टेज पर आए और डंस करने लगे. उनका रोबोट भी उनका डांस कॉपी कर रहा था. 

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Russia Robot

Trending news

आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त