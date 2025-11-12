Russia Robot: सबके सामने हो गई फजीहत, चलते-चलते अचानक गिरा रूस का AI रोबोट, वीडियो वायरल

Russia Robit Fall Video: रूस को दुनिया के सामने उस वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ गई, जब उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट स्टेज पर सबके सामने गिर गया. इस घटना के बाद डेवेलपर्स का मुंह शर्म से लाल हो गया. रोबोट के मंच पर गिरने का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सोमवार (10 नवंबर) को मॉस्को में एक टेक्नोलॉजी इवेंट आयोजित हुआ था. इसमें फिल्म रॉकी के साउंडट्रैक पर एल्डॉल नाम का रोबोट सावधानी से चल रहा था. उसने लोगों को देखकर हाथ भी हिलाया. लेकिन अचानक वह गिर गया. उसे उठाने के लिए आसपास खड़े लोग दौड़े.

इस घटना के बाद रोबोट के डेवेलपर्स ने उसे लोगों की आंखों के आगे से हटा दिया. अब इंजीनियर्स उसके बैलेंस सिस्टम और कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स की जांच कर रहे हैं. रूस की रोबोटिक्स फर्म आइडल के सीईओ व्लादिमीर वितूखिन ने कहा, उम्मीद है कि इस गलती से हमें सीख मिलेगी.

'यह रियल टाइम लर्निंग है'

न्यूजवीक के मुताबिक उन्होंने कहा, 'यह रियल टाइम लर्निंग है, जहां एक अच्छी गलती नॉलेज बन जाती है और बुरी गलती एक्सपीरियंस.'

I can't stop laughing This is a presentation of Russia’s first AI robot. I think it learned to walk from alcoholics. pic.twitter.com/bd5M58c6rj — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 11, 2025

जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स रोबोट को लेकर मजे लेने लगे. जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा कि पूरी तरह से ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना एक मुश्किल काम है. एक शख्स ने कहा, 'उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी लेने वाले बुजुर्ग की चाल को अपनाकर बहुत अच्छा काम किया है.' जबकि एक दूसरे यूजर ने कहा, 'ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनका मशीनी दोस्त गिर जाएगा.'

तीसरे शख्स ने कहा, 'रोबोटिक्स बहुत मुश्किल है. मुझे खुशी हो रही है कि दूसरे देशों के साहसी कारोबारी आगे आ रहे हैं. कोशिश करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है. फेल होना आसान होता है. जब आप लोगों के आगे गिरते हैं तो यह आपको विनम्र बनाता है, जो सच्चे कारोबारियों को आगे बढ़ते रहने और कोशिश करते रहने के लिए प्रेरित करता है.'

रोबोट के साथ डांस करते दिखे थे मस्क

इस रूसी रोबॉट के गिरने का वाकया ऐसे वक्त पर हुआ है, जब हाल ही में एलन मस्क अपने एक ट्रिलियन डॉलर के सैलरी पैकेज को लेकर एक ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस के साथ पैर हिलाकर टेक्सास के ऑस्टिन में जश्न मना रहे थे. जैसे ही उनका एक ट्रिलियन डॉलर का पैकेज अप्रूव हुआ, वह स्टेज पर आए और डंस करने लगे. उनका रोबोट भी उनका डांस कॉपी कर रहा था.