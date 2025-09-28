'ये भारत का आत्मसम्मान…', भारत के रूसी तेल व्यापार से लेकर ट्रंप के महंगे टैरिफ तक रूस का अमेरिका को जवाब

Russia Backs India On Trump Tariffs: रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत पर ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर भारत का समर्थन किया है.
India-Russia Relations : रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाया है. वहीं अब इसको लेकर रूस की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें उसने भारत का समर्थन किया है. बता दें कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को देखते हुए भारत की तेल व्यापार नीतियों पर उसका समर्थन किया है. उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना करते हुए कहा कि भारत अपने फैसले बेहद अच्छी तरह ले सकता है.
लावरोव ने कहा कि जयशंकर के साथ अपने नियमित बातचीत में वह कभी भी तेल और व्यापार के मुद्दे को नहीं उठाते हैं.
#WATCH | On India-Russia relations, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says, "This year, my colleague, I spoke to him yesterday, Subrahmanyam Jaishankar, will visit Russia and I will visit India. We hold regular exchanges. I'm not even asking what is going to happen to our… pic.twitter.com/7Ktdb79fVF
— ANI (@ANI) September 27, 2025
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस मामले पर अपना फैसला लेने में पूरी तरह सक्षम है. लावरोव ने कहा,' मैं यह भी नहीं पूछ रहा कि हमारे व्यापारिक संबंधों और हमारे तेल का क्या होगा. मैं यह बात अपने भारतीय सहयोगियों से नहीं पूछ रहा। वे अपने दम पर ये निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम हैं.'
लावरोव ने तेल व्यापार नीतियों पर नई दिल्ली के रुख का समर्थन करते हुए भारत की जमकर तारीफ की. लावरोव ने कहा,' सार्वजनिक रूप से मेरे मित्र, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया था जब उनसे ऐसा ही सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका हमें अपना तेल बेचना चाहता है तो हम इसके लिए शर्तों पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन हम दूसरे देशों से क्या खरीदते हैं अमेरिका से नहीं बल्कि रूस या अन्य देशों से यह हमारा अपना मामला है. इसका भारत-अमेरिका एजेंडे से कोई लेना-देना नहीं है.' लारोव ने कहा,' मेरा मानना है कि यह एक बहुत ही सराहनीय प्रतिक्रिया है, जो दर्शाती है कि तुर्की की तरह भारत में भी आत्म-सम्मान है.'
बता दें कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस साल दिसंबर 2025 में भारत आने की योजना बनाने की भी पुष्टि की. उन्होंने भारत-रूस संबंधों की मजबूती पर प्रकाश डाला और उनके व्यापक द्विपक्षीय एजेंडे का जिक्र किया, जिसमें रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग समेत कई सेक्टर शामिल हैं. लावरोव की ओर से भारत-रूस संबंधों की पुष्टि ऐसे समय में की गई है, जब ट्रंप प्रशासन के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार वार्ता चल रही है.
